21. Juli 2021

Klimakrise, Migrationskrise, Coronakrise

Viele Menschen analysieren zutreffend die zahlreichen Probleme, die Politiker uns bescheren. Viele kluge Köpfe haben auch vernünftige alternative Lösungen – von liberal-konservativ bis anarcho-libertär. Was Raymond Unger auszeichnet, ist seine Suche nach dem Warum. Warum agieren Merkel und Co so, wie sie es tun? Warum werden sie von so vielen Leuten gewählt? Oder – mit Blick auf die hohen Prozentzahlen der Grünen – warum werden sie sogar von noch mehr Menschen gewählt? Als Ursache beschreibt Unger das transgenerationale Kriegstrauma. Die Generation der heute 40- bis 60-Jährigen ist größtenteils als Kinder von Eltern, die ihrerseits kriegstraumatisierte Eltern hatten, aufgewachsen. Dieses Trauma wird über Generationen weitergegeben. Und es prägt das Verhalten vieler Erwachsener, die geistig-seelisch nicht richtig erwachsen sind. Es ist verantwortlich für irrationale Ängste vor Wetter und Viren oder für die Überkompensation von Schuld mittels der Aufnahme von Millionen fremder Menschen. Man sieht es an den Kindern im viel zu großen Körper, an Peter Altmeier oder Helge Braun. Nicht richtig erwachsene Wähler entscheiden sich für ebensolche Politiker oder für Politiker als Mutter- oder Vaterfiguren, statt für solche, die die harte Debatte auf Faktenbasis suchen und ihre Wähler auch in schwierige Entscheidungen miteinbeziehen. Damit verstehen wir, warum echte argumentative Auseinandersetzungen wie zu Zeiten von Strauß, Brandt oder Wehner heute ausbleiben, obwohl die inhaltlichen Differenzen um ein Vielfaches größer sind. Auch das höchst infantile Festhalten an Ideologien gegen alle Argumente von Demographen oder Ingenieuren sowie entgegen dem eigenen Erleben lässt sich so erklären. Es ist das große Verdienst von Raymond Unger, diese bislang weitgehend unbeachteten Zusammenhänge publik gemacht zu machen. Der große Erfolg seiner Bücher ist entsprechend mehr als verdient und unterstreicht ihre Bedeutung. Mitgeliefert wird eine bestens recherchierte Zusammenfassung der Klima-, Migrations- und Corona-Krisen.



