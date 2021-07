Freibier Frei von Alkohol

11. Juli 2021

Das passende Bier zur schönen neuen Welt zwischen Corona- und Klima-Lockdown

von Helge Pahl

Bildquelle: Helge Pahl „Bier“ ohne: Für die Spaßbremsen dieser Welt

Unlängst stolperte ich über ein Zitat von Volker Pispers: „Was erwarten Sie denn noch? Ein Volk, das sich alkoholfreies Bier aufschwatzen lässt, das greift auch zu einer kompetenzfreien Regierung.“ Wenn die eigenen Abneigungen gegenüber alkoholfreiem Bier einerseits und (kompetenzfreien) Regierungen andererseits auch von einem Linken geteilt werden, sollte man das Ganze einmal reflektieren. Augenscheinlich korreliert die zunehmende Verbreitung von alkoholfreiem Bier mit der Inkompetenz der Exekutive. Wenn tatsächlich eine wechselseitige Beziehung herrschte, müssten Trinker alkoholhaltiger Biere ein glücklicheres Händchen im Auswählen von Regierungen haben. Ist das so?

Alkoholfreies Bier hat in Deutschland heute einen Marktanteil von rund sieben Prozent. Stolze 93 Prozent lassen sich den entseelten Gerstensaft offenbar nicht aufschwatzen. Und dennoch, abgesehen von einigen wenigen Ausnahmen wie zum Beispiel Ludwig Erhard, der seine Kompetenz zugunsten des Wohlstandes und der Selbstbestimmung der meisten Menschen einsetzen konnte, vermögen die meisten Mitglieder der Regierungen ihre raren Fähigkeiten allein dazu einzusetzen, das Volk zu gängeln, zu entmachten, zu enteignen, zu entmündigen und immer tiefer in die Knechtschaft zu führen. Diese, ihre Kernkompetenz, haben sie indes zur Perfektion gebracht.

Die ersten Versuche, alkoholfreies beziehungsweise alkoholarmes Bier herzustellen, gehen auf die Abstinenzbewegung zurück. Während der Prohibition brachten US-Brauer Bier mit 0,5 Prozent Alkohol auf den Markt. Ein Schwellenwert, der mittlerweile auch in Deutschland das alkoholfreie „Bier“ vom alkoholhaltigen trennt. Diese „Biere“ überlebten jedoch den Wegfall ihrer Protektion durch Aufhebung des Verbots echter Biere nicht. Über Dekaden blieb die Menschheit davon unbehelligt.

Während bis dato die Verfahren der gestoppten Gärung und der Entzug von Ethanol durch Vakuumdestillation oder eine Kombination aus beiden angewandt wurde, brachte 1967 der Zürcher Braumeister Hans Hürlimann ein Bier mit weniger als 0,5 Prozent Alkoholgehalt auf den Schweizer Markt, das mit einer speziellen, neuartigen Hefe vergoren wurde. Diese produziert bei der Vergärung verhältnismäßig geringe Mengen Alkohol. Staatliche Intervention beflügelte den Absatz des „Birells“ über die Grenzen der Eidgenossenschaft hinaus. 1973 wurde die Promillegrenze für Autofahrer in Westdeutschland von 1,5 auf 0,8 herabgesetzt und die alkoholfreien „Biere“ gewannen zunehmend Marktanteile. Das wohl in Deutschland bekannteste alkoholfreie Bier, Clausthaler, erblickte 1978 erstmalig den westdeutschen Markt. In der DDR, wo sogar 0,0 Promille herrschten, erb(r)auten fürsorgliche Braumeister Hand in Hand mit sozialistischen Werbetextern das „AUBI“, das AUtofahrerBIer für den gutgelaunten, klardenkenden Trabbifahrer. Unter dem Namen „Foxy Light“ verbreitete sich das AUBI sogar als exportschlagender Devisenbringer im US-Staat Michigan.

Heute finden wir eine riesige Auswahl von alkoholfreien Bieren und Bier-Mischgetränken. Alkoholfreie Weizenbiere seien isotonisch und somit das perfekte Sportlergetränk, erklärt uns die Werbung. Es gibt mittlerweile alkoholfreie Varianten verschiedenster Bierstile: Helles, Alt, Kölsch und so weiter. Diese Biere werden nicht nur um ihren intrinsischen Wert beraubt. Zuweilen werden sie mit künstlichen Aromazugaben wie zum Beispiel Zitrone oder Grapefruit verunreinigt.

Gleichwohl alkoholfreie Biere heutzutage mit sehr ausgetüftelten Methoden und allerhand technischer Raffinesse erzeugt werden, ist bei den allermeisten ein aufdringlicher süßlich-malziger Geschmack unverkennbar präsent. Es ist das typische Aroma von unvergorener Bierwürze, die sie von den alkoholhaltigen endvergorenen und fertigen Bieren unterscheidet und jeden ehrbaren Brauer und viele „ehrliche“ Biertrinker erschaudern lässt. Man kann die Unfertigkeit, die Inkompetenz dieser „Biere“ förmlich riechen. Eine Ausnahme bilden hier einige alkoholfreie Craftbeer-Spielarten. Die frankophone Huldigung des AUBI, das „Le Chauffeur“ des Nittenauer Brauhauses, sei hier zu nennen – ein alkoholfreies India Pale Ale, bei dem die Aromen der Kalthopfung den immanenten malzigen Würzegeschmack wie ein Parfüm übertünchen.

Natürlich haben aber auch alkoholfreie Biere ihre Berechtigung, sonst würden sie ja in einer Marktwirtschaft nicht bestehen. Bekanntlich ist Alkohol eine Droge, ein Gift, das nicht bei allen Menschen gleichermaßen gut oder schlecht wirkt. Wer Alkohol meiden will, aber die Geselligkeit des gemeinsamen Biertrinkens nicht missen mag, dem ist mit einem alkoholfreien Gerstensaft ein guter Dienst erwiesen.

Unlängst durften wir lernen, dass böse Krankheitserreger gezielt auf alkoholaffine Biertrinker Jagd machen. Selbst im bezüglich Corona relativ liberalen Schweden wurde daher der Bierausschank nach 20 Uhr auf alkoholfreie Sorten beschränkt. In pandemischen Epochen ist das dem alkoholfreien Bier entzogene Ethanol ohnehin eine lebensnotwendige Substanz, um sich die Viren von den Händen zu waschen. Wenn die Inzidenzwerte weiter steigen, wird eine flächendeckende Konfiszierung der Alkoholgehalte sämtlicher Biere vielleicht unumgänglich sein.

Apropos Corona: Der eingangs zitierte Volker Pispers arbeitete sich offenbar ausgiebig am alkoholfreien Bier ab und entwickelte dabei sogar seherische Fähigkeiten, als er verkündete: „Ein Volk, das mit alkoholfreiem Bier so prima klarkommt, wird irgendwann auch mit sauerstofffreier Luft klarkommen.“ Der Konsum von alkoholfreiem Bier im Zusammenspiel mit der CO2-Anreicherung unter unseren solidarischen FFP2-Masken ist für jeden Volksgenossen das perfekte Trainingslager, um alsbald der drohenden Sauerstoffreduktion durch den nahenden Klimatod tapfer entgegenzutreten. Der so erlangte Sauerstoffmangel substituiert die fehlende Rauschwirkung des Ethanols und macht die Kompetenzfreiheit unserer Politiker gleichermaßen erträglich.

