13. Juni 2021

Der neue Essay von Stefan Blankertz verweist auf Murray Rothbard. Wenn auch der Autor sich im konsequenten Geist des amerikanischen libertären Vordenkers sieht, so ist er meines Erachtens jedoch bereits über ihn weit hinausgewachsen, und der Verweis auf Rothbard folgt der sympathischen Zurückhaltung, zwar zu wissen, was die Welt im Faustschen Sinne im Innersten zusammenhält, aber jeglichem missionarischen Eifer so fern wie nur möglich zu sein. Diese kurze Rezension bietet nicht annähernd Raum, dem Buch die notwendige Aufmerksamkeit zu geben, die es verdient. Ich habe es dreimal gelesen und habe immer noch Probleme, diese Zeilen zu schreiben. Jeder Satz ist im Grunde eine Offenbarung. Blankertz verbindet aktuelle Themen wie Mietpreisbremse, Gesundheitsterror, Steuerirrsinn, zunehmende Knebelung der Märkte, wachsender Antikapitalismus oder Genderismus mit einer schonungslosen Analyse der gesellschaftlichen Verhältnisse, die weit über allseits bekannte Freiheitsforderungen hinausgeht. Klar ist, dass der Staat sich über ökonomische Interessen konstituiert. Das erklärt aber nicht seine weltweit erfolgreiche Verbreitung und schon gar nicht seine Stabilität. Der Autor sucht die Antworten bei Lewin, Adorno, Butler, Kant, Hegel, Marx, Nietzsche, Bourdieu, Derrida, Levinas, Rand, von Aquin und Foucault und findet auch, dass „Mises nicht ganz unschuldig“ sei. Das Ganze ist eben doch mehr als die Summe seiner Teile, was eigentlich trivial erscheint (eine Melodie ist mehr als eine Anzahl von Noten). Insoweit kommt es doch nicht nur auf das Individuum an, denn selbst das libertäre abstrakte Konzept des Eigentums macht ohne eine Gesellschaft keinen Sinn. „Dass Worte performative Akte der strukturellen Gewalt sind, muss jedem einleuchten, der über das Phänomen – oder die Dialektik – von Befehl und Gehorsam nachgedacht hat. Doch auch der Widerstand spielt sich zum größten Teil im Raum der Worte ab. Praxeologie muss Sprachkritik werden.“ Kein einfaches Buch, aber vielleicht Blankertz‘ wichtigstes seit Jahren.



