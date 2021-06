13. Juni 2021

Sozialismus.

Dieses Buch stellt eine Anklageschrift gegen eine ideologische Richtung dar, die für über 100 Millionen Tote und andere Schreckenserscheinungen des 20. Jahrhunderts steht und die von Freiheitsfeindlichkeit und Gewaltbereitschaft zeugt. Die einzelnen Anschuldigungspunkte werden durchgehend mit „unfassbar“ abgeschlossen, ein Ausdruck, der das tiefe Befremden darüber zum Ausdruck bringt, dass in Medien, Schulen und Universitäten eine derartige Ideologie immer noch propagiert und deren Erscheinungen relativiert, wenn nicht gar durch Lüge, Zensur, Tabus, Einschüchterung und Umerziehung gerechtfertigt werden. Dafür macht der Verfasser vor allem den vom Sozialismus herbeigeführten Niedergang der Bildung und des Schulniveaus verantwortlich, worauf eine verfehlt angelegte Vergangenheitsbewältigung aufbaut. Es wird bei einem weiten Sozialismus-Begriff für eine umfassende Sozialismus-Bewältigung plädiert, die sich neben dem der KPD-SPD-(gleich SED)Diktatur auch auf den Nationalen Sozialismus der Jahre 1933–1945 bezieht. Über das voluminöse Werk verstreut werden dabei zahlreiche verdrängte Erscheinungen angeführt wie ein spezifisches Werben der SED in der SBZ, also der angehenden DDR, um NSDAP-Anhänger, wonach die SED sozialistisch verwirklichen würde, was die NSDAP nur versprochen habe. Abgerechnet wird mit dem politischen Versagen der SPD in der Weimarer Republik als wesentliche Grundlage für die Etablierung des Nationalen Sozialismus. Angeklagt wird vor allem der deutsche Protestantismus, der zurückgehend auf Luther für die unterschiedlichen Sozialismen verantwortlich gemacht wird. In der Tat „unfassbar“ sind dabei die angeführten positiven Stellungnahmen von Vertretern des Protestantismus zum Nationalen Sozialismus und dessen Führer. Eingeflochten werden noch spezifische Anliegen des Autors, der dem Sozialismus entschieden das Recht abspricht, sich auf die deutsche Freiheitsbewegung des Frühliberalismus berufen zu können, der sich im Hambacher Fest zum Ausdruck gebracht hat.

