13. Juni 2021

Eine Betrachtung

Das Buch „Von der Pflicht“ gibt Gelegenheit, tief in die Gedankenwelt von Richard David Precht, dem scheinbar bedeutenden modernen Philosophen, einzudringen. Precht ist hochgebildet, zumindest nach den verwendeten Quellen, die von Schiller bis Lessing, von Foucault bis Tocqueville, von Humboldt bis Mill, von Locke bis Kant, von Darwin bis Malthus oder von Cicero bis Nietzsche reichen. All diese Vordenker werden aber im Buch benutzt, um den Staat und seine Maßnahmen, auch und insbesondere zur Corona-Frage, zu rechtfertigen. Precht erkennt, dass der moderne Bürger „von einer Regelungs- und Verordnungsvielfalt umzingelt“ ist. Jedoch böte dies die Chance, dass die Bürger nicht mehr über ihre Tugend reflektieren müssten, wodurch es möglich sei, sich anderen Reflexionsthemen (zum Beispiel Ernährung, Fitness und Schönheit) zuzuwenden. Die Gegenmeinung, also weniger Regelungen, wird als „infantile Trotzreaktion“ von Luxusverwöhnten und als radikaler Liberalismus diskreditiert. Precht outet sich als Marxist („Das Sein bestimmt das Bewusstsein“) und bezeichnet die Idee, wonach das Vorteilsstreben des Einzelnen, verbunden mit der Rationalität des Marktes, zu mehr Wohlstand führt als „ideologische Verblendung“. Seine wichtigste Erkenntnis in diesem Buch ist „das Tocqueville-Dilemma“, ein Paradoxon, das darin bestünde, „dass Gesellschaften umso maroder werden, je mehr sich ihre Bürger nur noch mit dem eigenen ökonomischen Vorteil beschäftigen“. Seine Lösung: zwei soziale Pflichtjahre für alle Bürger, eines nach dem Schulabschluss und eines zu Beginn des Rentenalters. Precht räumt eventuelle Fragen und Probleme beim Vollzug ein, zum Beispiel, welche Strafen bei Zuwiderhandlung oder Auswanderung gelten sollten oder wie mit Kranken zu verfahren sei. Er erkennt auch rechtliche Hürden (Übereinkunft der ILO über Zwangs- oder Pflichtarbeit 1930). Aber er bleibt dabei: „Wenn alle ein Maximum an Freiheit bei einem Minimum an Pflichtgefühl leben, steuert die Demokratie in den Zustand der Unregierbarkeit, in die Anomie.“

„Richard David Precht: Von der Pflicht: Eine Betrachtung“ bei amazon.de kaufen