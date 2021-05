20. Mai 2021

Werkbuch libertäre Theorie und Praxis

Das neue Werk von Stefan Blankertz fasst dessen wesentlichen Gedanken zur Staatskritik in einem Buch zusammen. Erstens: Es kann keine logisch-ideale Legitimation der Staatsgewalt geben. Jeder Versuch endet im Widerspruch, nach dem Gewalt Recht nicht etablieren kann. Zweitens: Die Staatsgewalt dient niemals dem Allgemeinwohl, sondern setzt stets Sonderinteressen durch. Drittens: Die Lösung wäre, Konflikte auf der Grundlage der Gleichberechtigung und der gegenseitigen Anerkennung des Eigentums ohne Gewalt zu lösen. Viertens: Die Überwindung der Staatsgewalt und die Wiederherstellung des Rechts haben zur Voraussetzung, sich vom Rechts-Links-Freund-Feind-Schema zu verabschieden. Der Autor schlägt dabei einen großen Bogen von Beispielen von Recht und Ordnung ohne Staat über einen Abriss der Staatsentstehung bis hin zu einer umfangreichen Darstellung und Kritik der wichtigsten Staatstheorien und Rechtfertigungen in der bisherigen Ideengeschichte. Faszinierend: Die Zusammenführung und Kritik der Argumentationslinien von Marx und Mises oder, wie der Autor meint: Vielleicht ist Mises der Hegel der Libertären. Er gehöre vom Kopf auf die Füße gestellt. Zum Weiterdenken: Sind Freiheit und Kooperation ein Wert an sich oder ein Mittel? Oder beides? Für alle BWLer: Der Autor schlägt vor, die „ökonomischen Gesetze“ zukünftig „Interaktionsgesetze“ zu nennen. Fazit: Blankertz beschreibt das gegenwärtige gesellschaftliche Hauptproblem: „Der Staat hält die Menschen, auch die formal Erwachsenen, mit seiner Aufsicht, mit seiner Bevormundung und mit seinem goldenen Käfig in einem Zustand permanenter Kindheit. In einer solchen Situation ist es gar nicht denkbar, dass das Leben in Autonomie und Freiwilligkeit als Möglichkeit in Betracht kommt. Dies ist das grundlegende Problem des libertären, anti-etatistischen Freiheitsstrebens. Ich kann nicht sagen, dass ich es gelöst hätte. Aber es muss gelöst werden, wenn Freiheit ebenso wie Selbstbestimmung eine Zukunft haben sollen.“

