20. Mai 2021

Mobbing, Diffamierung und Falschinformation in der Online-Enzyklopädie und was jetzt dagegen getan werden muss

Dieses Buch ist ein Sammelband von knapp 30 Artikeln zum Thema Wikipedia, das der Herausgeber, promovierter Schriftsteller und Publizist, als Kompendium versteht. Also als Nachschlagewerk zu den Themen Mobbing, Falschinformation und persönliche Diffamierung in der Online-Enzyklopädie. Ich beginne mit dem Fazit: Das Ziel zu erreichen ist ihm gelungen. Von Trojanischen Pferden über Rufmordkampagnen bis zu justiziablen Falschbehauptungen ist alles sauber dokumentiert. Wenn es auch nicht explizit so beschrieben wird, macht das Buch deutlich, dass Wissen nur dezentral verfügbar ist und eine Zentralisierung von Informationen unmöglich ist, wenngleich Wikipedia dies theoretisch versucht. Zentral die Erkenntnis: Es gewinnen die Thesen derjenigen Autoren, die über die meiste Zeit verfügen. „Wer mehr Mitstreiter hat, mehr Freizeit und mehr Aggressionspotenzial, kann die Formulierungen durchdrücken, die er haben möchte.“ Faszinierend dabei ist allerdings, dass beide Seiten des politischen Spektrums sich dabei gemobbt fühlen. So werden von grünen Weltuntergangsphantasien abweichende Fakten systematisch unterdrückt, Wissenschaftler, die vom Mainstream abweichende Thesen zum Impfen, zur darwinschen Entwicklungstheorie oder zur Marktwirtschaft veröffentlichen, diffamiert, Neoliberale oder libertäre Publikationen als „rechtsextrem“ eingestuft. Andererseits klagen Nato-, Israel-, Konzern- und Schulmedizinkritiker ebenfalls über Mobbing und Verunglimpfung. Und sicher wird es auch nicht falsch sein, dass linke Globalisten mit linken Antiimperialisten um die Meinungshoheit streiten. Nicht zu folgen vermag ich jedoch der Schlussfolgerung des Autors, dass eine staatliche Regulierung des Online-Lexikons die Lösung des Problems bedeuten würde. Ja, die Klarnamen der Autoren zu nennen erscheint sinnvoll, aber ob das deutsche Presserecht für ein global operierendes Lexikon geeignet ist? Ich bleibe dabei: Wissen ist dezentral verteilt. Das eine Lexikon kann es daher niemals geben.



