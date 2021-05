20. Mai 2021

Zwei Ökonomen trinken sich durch die unfreie Welt

Dieses Buch ist durch die erstaunliche Sympathie motiviert, die dem Sozialismus in den USA etwa von um 2000 Geborenen entgegengebracht wird, sodass sich ein Präsidentschaftskandidat der Demokraten selbst zum Sozialisten erklärte. Die Verfasser treten dem entgegen, indem sie bei einer Weltbereisung das Versagen des Sozialismus daran aufzeigen, dass bei diesem nicht einmal ein ordentliches Bier produziert wird: Dies ist zum Kotzen! Diese Art der Sozialismuskritik dürften manche nicht so attraktiv finden, was aber nur aufzeigt, dass den Linken ein viel größeres Maß an Emotionalität zugestanden wird, jenen, die keine Bedenken haben, alles Unbill ziemlich verfehlt dem Kapitalismus zuzuweisen und dies zum Kotzen zu finden. Im Buch werden dann immer wieder theoretische Ausführungen eingeflochten wie etwa bei der Bereisung von Russland und der Ukraine, wo man verkaterten Sozialismus vorfindet; eine gute Zusammenfassung der grundlegenden Irrtümer des Marxismus. Die Jahresberichte „Economic Freedom of the World“ werden zitiert, die von einem der Verfasser mit herausgegeben werden. Die Autoren gehen von einem engen Sozialismus-Begriff aus, nämlich Staatseigentum, sodass sie in Schweden keinen und in China nur einen falschen Sozialismus vorfinden. Ihre Teilnahme an einem Sozialistenkongress, zurück in den USA, macht aber deutlich, dass Sozialisten durch Anliegen wie Abtreibungsrechte, Antirassismus und Einwandererrechte motiviert sind, die nicht notwendigerweise sozialistisch erscheinen. Dies gibt den Autoren Hoffnung, Leute von sozialistischen Fehlschlüssen abzubringen. Der Selbstbetrug von Sozialisten, der bei der Bewertung von Venezuela demonstriert wird, wonach dieses zuerst als sozialistisches Modell gepriesen wird, um dann angesichts des erkennbaren Fehlschlags als kein wirklicher Sozialismus eingestuft zu werden, wirft Zweifel auf. Auch durch Literaturhinweise auf Mises und Hayek wird bei allem Bierkonsum der Bezug zur theoretischen Widerlegung des Sozialismus hergestellt.



