DeutschlandBrief Baerbock oder Laschet?

16. Mai 2021

Das ist die Frage im September 2021

von Bruno Bandulet

Der fabelhafte Aufstieg einer Frau, die beinahe in die SPD eingetreten wäre

Erst wurde sie unterschätzt, dann überraschte ihre Blitzkarriere, jetzt hat sie Chancen, nach den Bundestagswahlen im September als zweite Kanzlerin ins Zentrum der Macht einzurücken: Annalena Charlotte Alma Baerbock, Jahrgang 1980. Der „Spiegel“, eines ihrer vielen Fan-Organe, sieht sie schon als „Anführerin einer grünen Republik“, mehr noch: eines „Neuen Deutschland“.

Dabei bringt sie wenig mit für das hohe Amt, ihr Werdegang verlief die längste Zeit unspektakulär. Nach dem Abitur studierte sie Politikwissenschaft und Öffentliches Recht, gefolgt von einem Jahr Völkerrecht in London. Danach wurde sie Büroleiterin eines Europaabgeordneten und Referentin für Außen- und Sicherheitspolitik in der Bundestagsfraktion von Bündnis 90/Die Grünen. 2008 wurde sie in den Vorstand des kleinen Landesverbands Brandenburg gewählt und im Januar 2018 mit nur 64 Prozent der Stimmen zur grünen Bundeschefin zusammen mit Robert Habeck – soweit die typische Karriere einer Berufspolitikerin. Sie sei nie in Berührung mit der industriellen Wirklichkeit gekommen, meinte Roger Köppel, Chefredakteur der „Weltwoche“. Sie habe ihr ganzes Leben lang keinen Bleistift und kein Salatblatt verkauft. Sie habe nie die Luft der Freiheit geatmet.

Gleichermaßen erstaunlich wie ihr Aufstieg ist der ihrer Partei, wobei es sich als Glücksfall erwies, dass sie sich nicht für die heute moribunde SPD entschied, mit der sie in jüngeren Jahren sympathisiert hatte. So trat sie also 2005 in die grüne Partei ein. Ausgerechnet in dem Jahr, in dem die erste rot-grüne Bundesregierung mit Gerhard Schröder und Joschka Fischer die Macht an eine damalige Aufsteigerin, nämlich Angela Merkel, abgeben musste. Da kamen die Grünen bei der Bundestagswahl auf magere 8,1 Prozent, und auch 2013 und 2017 stand eine Acht vor dem Komma. Ein Ticket zum Kanzleramt schien diese zerstrittene basis-demokratische Bewegung mit ihrem starken linksextremen Flügel nie zu bieten.

Und dann die Ausrufung zur Kanzlerkandidatin am 19. April 2021. Dafür und für ihre ganz neue Nähe zur realen Macht gibt es mindestens drei Erklärungen. Die erste hat mit dem System Merkel zu tun, besser gesagt mit dem Abtritt der Über-Kanzlerin und mit dem Machtvakuum, das sie hinterlässt. Während das Problem der programmatisch und personell ausgelaugten CDU darin besteht, dass ein überzeugender Neustart die Abkehr vom Merkel-Erbe voraussetzen würde, braucht sich die junge, unverbrauchte Baerbock nur ins gemachte Nest zu setzen. Das gefällt der grünen Bourgeoisie Deutschlands: ein anderes Gesicht, ein anderer Lifestyle, ansonsten bleibt alles so wie gehabt, nur mit ein bisschen mehr sozialer Gerechtigkeit, Ökodiktatur und Sozialismus. Ein Machtwechsel ohne großen Bruch, schließlich regierten die Grünen als informelle Teilhaber und als eigentliche Stütze des Kabinetts Merkel schon längst mit.

Die zweite Erklärung liegt im Machtinstinkt von Frau Baerbock, der es ihr erlaubte, den weicheren Robert Habeck zur Seite zu schieben. Schon bevor sie mit ihm im Januar 2018 das gemeinsame Vorstandsbüro bezog, legte sie sich einen Apparat zu, der ihr zuarbeitete. Darunter waren Profis wie der Politikberater Can Erdal oder der PR-Mann Michael Scharfschwerdt, der später in die amerikanische Unternehmensberatung A.T. Kearny wechselte, und nicht zuletzt ihr Ehemann Daniel Holefleisch, der als ihr wichtigster Berater gilt. Er hatte sich als Wahlkampfmanager der Grünen bewährt, er hatte jahrelang die Kontakte zu den Konzernen gepflegt. 2017 ging er zur Deutschen Post, wo er sich um „Corporate Affairs“ kümmert. Natürlich ist Annalena Baerbock auch ein PR-Produkt, und zwar ein gelungenes. Laschet ist es nicht, er ist nur Armin Laschet.

Young Global Leaders: Wie Davos wieder einmal den richtigen Riecher hatte

Die dritte Erklärung hat mit Machtstrukturen zu tun, die man auch den „globalen tiefen Staat“ nennen könnte. Als eine seiner wichtigsten Schaltstellen fungiert das Weltwirtschaftsforum. Auf dessen Konferenzen in Davos treffen sich internationale Konzernbosse und führende Politiker einmal im Jahr und stecken die Köpfe zusammen – eine Art von offener Verschwörung. Klaus Schwab, der Initiator und Spiritus Rector des Forums, kam 1992 auf die Idee, ein Programm namens „Global Leaders for Tomorrow“ aus der Taufe zu heben. Es wurde 2004 in „Forum of Young Global Leaders“ umbenannt. Dazu werden jährlich Tausende von internationalen potenziellen Führungskräften aus den verschiedensten Branchen im Alter von unter 40 Jahren evaluiert, von denen wiederum ungefähr hundert ausgewählt werden, die dann fünf Jahre lang betreut und aufgebaut werden. Sie treffen sich untereinander, sie dürfen einen Kurs an der Harvard University absolvieren, sie kommen in Kontakt mit der US-Elite und den Regierungschefs und Ministern aller möglichen Länder. Ein elitärer Nachwuchs, der sich – so die Selbstdarstellung – als „Gemeinschaft von Erneuerern“ versteht, die „als Kraft für das Gute wirken“. Den hohen moralischen Anspruch, der sie über das gemeine Volk erhebt, könnten auch die deutschen Grünen nicht besser formulieren.

Zu den festen Überzeugungen, die die künftigen Führerinnen und Führer teilen, gehören Diversität, der Abscheu vor Nationalisten und Populisten, die Theorie des ausschließlich menschengemachten Klimawandels, das Ziel der Klimaneutralität, die dazu erforderliche Planwirtschaft sowie die Förderung von Migration, weil diese – so eine einschlägige Studie von 2013 – gut für das „Business“ ist, womit der Import von ausreichenden und billigen Arbeitskräften gemeint ist.

Den Mitarbeitern von Klaus Schwab muss bescheinigt werden, dass sie bisher beim Aufspüren von brauchbaren Talenten eine gute Nase hatten. Angela Merkel wurde schon 1992 entdeckt, als sie in Deutschland noch als Kohls Mädchen belächelt wurde. Auch spätere Regierungschefs wie José María Aznar (Spanien), Tony Blair (Großbritannien), Nicolas Sarkozy (Frankreich) und José Manuel Barroso (EU-Kommission) wurden frühzeitig ausgeguckt. Weniger Glück hatten die Begabtenförderer, jedenfalls bisher, mit Jens Spahn, der 2016 aufgenommen wurde – er verpasste die Kanzlerkandidatur.

Als Glückstreffer stellte sich Annalena Baerbock heraus. Sie wurde erst 2020 zu einem Young Global Leader gekürt, gerade noch rechtzeitig vor ihrem 40. Geburtstag im Dezember. Entweder besitzen die Strippenzieher von Davos außergewöhnliche prognostische Fähigkeiten oder sie sind einflussreich genug, um mit Hilfe ihrer assoziierten PR-Agenturen die Auserwählten auf die gewünschte Position befördern zu können.

Das Risiko, dass noch vor dem September die Luft aus dem Baerbock-Hype entweicht, müssen sie in Kauf nehmen. Sie darf sich auch keine weiteren Aussetzer leisten wie den vom Januar 2018, als sie mit revolutionären Erkenntnissen der Physik glänzte: „An Tagen wie diesen, wo es grau ist, da haben wir natürlich viel weniger erneuerbare Energien. Deswegen haben wir Speicher. Deswegen fungiert das Netz als Speicher. Und das ist alles ausgerechnet.“ Solche gelegentlichen Blackouts haben ihr nicht sonderlich geschadet, schließlich ist grüne Klimapolitik keine Wissenschaft, sondern eine faktenbefreite Glaubenssache.

Laschet könnte mit der Botschaft punkten, dass eine Quadratur des Kreises nicht möglich ist

Zu behaupten, dass kein Blatt zwischen Merkel und Baerbock passt, wäre aber auch nicht richtig. Während die CDU-Kanzlerin bis zuletzt vertragstreu gegenüber Russland blieb und an Nord Stream 2 festhielt und auch mit China im Interesse der deutschen Exportwirtschaft die Koexistenz suchte, schürt die grüne Aspirantin schon jetzt den Konflikt mit den beiden eurasischen Großmächten. Am 25. April forderte sie, „den Druck auf Russland zu erhöhen“, der Ostsee-Pipeline die „politische Unterstützung zu entziehen“ und die Ukraine perspektivisch in die Nato aufzunehmen (eine rote Linie für Moskau). Umgehend meldete sich Oskar Lafontaine aus dem Saarland und beschimpfte die Grünen als „kriegsfreudig“ und „US-gesteuert“.

In Sachen Russland und Nord Stream 2 jedenfalls liegt Laschet näher bei Lafontaine als bei Baerbock. In diesem Frühjahr wurde er so tief gehandelt, dass nur noch Spielraum nach oben bestand. Er hat ein Pfund, mit dem er im Wahlkampf wuchern kann: seine größere Kompetenz vor allem in Wirtschaftsfragen, die ihm auch in den Meinungsumfragen zugebilligt wird. Um die auszuspielen, holt er Friedrich Merz in sein Team. Er müsste dann aber auch noch den Grünen die Hoheit an den Klima-Stammtischen streitig machen, was Merkel nie versucht hat. Er müsste das Ziel der Klimaneutralität als hochgefährliche Fiktion entlarven. Selbst die Deutsche Bank hat in einer Studie vom 11. November 2020 (Autor Eric Heymann) nachgewiesen, dass Klimaneutralität als „Wachstumsstrategie, bei der niemand auf der Strecke bleiben soll“, einer Quadratur des Kreises gleicht. Die Verlierer würden, so die Bank, die privaten Haushalte und die Unternehmen sein – in Gestalt von Wohlfahrts- und Arbeitsplatzverlusten und Eingriffen in Eigentumsrechte. Was bislang fehle, sei eine ehrliche Debatte.

Ansätze zu einer längst überfälligen ehrlichen Debatte, die beim Industriefreund Laschet schon sichtbar waren, wurden am 29. April durch das Klima-Urteil des Bundesverfassungsgerichts abgewürgt. Das Klimaschutzgesetz, das Ende 2019 in Kraft trat, geht den Richtern nicht weit genug. Sie verlangen eine Überarbeitung bis 2022. Die Zwangsmaßnahmen, mit denen in die Stromerzeugung, den Verkehr und die Industrie eingegriffen wird, sollen nun auch über das Jahr 2030 hinaus definiert und festgezurrt werden. Im Karlsruher Urteil findet sich der erschreckende Satz: „Künftig können selbst gravierende Freiheitseinbußen zum Schutz des Klimas verhältnismäßig und verfassungsrechtlich gerechtfertigt sein.“ Noch schlimmer: Die Maßnahmen dürfen so einschneidend sein, dass „dadurch praktisch jegliche grundrechtlich geschützte Freiheit gefährdet ist“.

Neuer Darsteller im Illusionstheater: Die Verfassungsrichter von Karlsruhe

Was ist davon zu halten? Erstens greifen die Karlsruher Richter massiv in den laufenden Wahlkampf ein, indem sie sich uneingeschränkt hinter die grüne Agenda stellen – kaum ein Politiker der etablierten Parteien wird es wagen, zu widersprechen.

Zweitens urteilen sie über Dinge, von denen sie nichts verstehen – unter den Roben stecken ja keine Meteorologen, Physiker oder Klimahistoriker.

Drittens verabschieden sie sich von der ohnehin schon ausgehöhlten Marktwirtschaft, spielen Parlament und verpflichten den Gesetzgeber zu planwirtschaftlichen Maßnahmen für eine fernere Zukunft, ohne wissen zu können, wie sich das Klima bis dahin entwickelt und welche neuen Technologien dann zur Verfügung stehen – eine ungeheuerliche Anmaßung von Wissen.

Viertens verbirgt sich hinter der Rede von gravierenden Freiheitseinbußen nichts anderes als das Plädoyer für eine Art von Diktatur – wie anders soll denn eine solche definiert werden?

Und fünftens läuft das Skandalurteil so oder so ins Leere, weil das Klima nicht von Deutschland aus beeinflusst werden kann. Reinhard Müller, der Hausjurist der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung“, kommentierte denn auch süffisant: „Das Bundesverfassungsgericht ist praktisch allzuständig. Da kann es auch gleich die Welt retten.“

Das kann es natürlich nicht, es kann nur so tun. Vielleicht will es mit dieser Kompetenzanmaßung sein feiges Unvermögen kompensieren, die deutschen Bürger und Sparer vor den Vertragsbrüchen der EZB und der EU zu schützen. Während Deutschland dabei ist, aus einer bezahlbaren und zuverlässigen Stromerzeugung auszusteigen, baut China 250 neue Kohle- und 33 neue Kernkraftwerke. Der deutsche Anteil an den globalen CO2-Emissionen beträgt etwa zwei Prozent mit sinkender Tendenz. Ob er bleibt oder wegfällt, ist unerheblich.

Willkommen im deutschen Illusionstheater. Und zur Erinnerung: Der neue Präsident des Bundesverfassungsgerichts, Stephan Harbarth, fiel nicht vom Himmel, sondern wurde im vergangenen Jahr trotz heftiger Kritik an seinen merkwürdigen Nebeneinkünften als CDU-Bundestagsabgeordneter von denselben Parteien in Karlsruhe installiert, die das Urteil seines Ersten Senats jetzt als „epochal“ (so Peter Altmaier) bejubeln. Dass Menschen das Klima machen können und machen müssen, kann man genauso gut dem 135-seitigen Grundsatzprogramm der Grünen Partei vom November 2020 entnehmen. Dort findet sich übrigens auch die ähnlich konstruktivistische irreale Vorstellung, dass alle Menschen „ausschließlich selbst“ das Recht hätten, „ihr Geschlecht zu definieren“. Dort präsentiert sich die Regierungspartei in spe als Interessenvertretung von „Lesben, Schwulen, Bisexuellen, trans*, inter*, nicht binären und queeren Menschen“.

Ja, Armin Laschet geht in diesem Wahlkampf einen schweren Gang. Vielleicht gelingt es ihm, Baerbock und die Grünen zu entzaubern. Wenn nicht, wird es für die CDU so kommen, wie die Manager der deutschen Zeitungsverlage ihren Auflagenschwund umschreiben: Das laufende Jahr wird mittelmäßig. Das letzte Jahr war besser, und das nächste wird schlechter werden.

Information

Diesen Artikel finden Sie gedruckt zusammen mit vielen exklusiv publizierten Beiträgen in der Juni.-Ausgabe eigentümlich frei Nr. 213.