Succession Murdoch, nicht Trump

09. Mai 2021

von André F. Lichtschlag

Bildquelle: HBO Inmitten seiner vier Kinder (von links) Kendall, Roman, Shiv und Connor: Patriarch Logan Roy (Brian Cox)

Die HBO-Serie „Succession“ ist bei Zuschauern und Kritikern eine der erfolgreichsten Produktionen der letzten Jahre. Zu Recht. Bislang erschienen zwei Staffeln, die zweite ist sogar, was selten genug vorkommt, eher noch spannender, tiefschürfender und nicht zuletzt humorvoller als die erste.

Und das mit einer Familiensaga, in deren Mittelpunkt der fiktive alternde Medienmogul und Multimilliardär Logan Roy (Brian Cox) und dessen vier Kinder stehen. Auch wenn die Gazetten als reales Vorbild gerne „The Donald“ und die Trump-Familie sehen würden, ist die Geschichte doch eher an das Medienimperium von Rupert Murdoch – unter anderem: Fox News – angelehnt. Auch der Patriarch Murdoch kämpft auf der eher konservativen Seite mit klassischen Medien gegen die neuen „linksliberalen“ Tech-Giganten, er hat allerdings sechs statt lediglich wie die Filmfigur vier Kinder und ist in Australien aufgewachsen, während der fiktive Logan Roy aus Schottland stammt.

Das Familiendrama besticht mit Gesellschaftskritik. Vordergründig hegen die Superreichen – allen voran Sohn Roman Roy (Kieran Culkin) – allerlei abstoßende Perversionen, doch die Serie bohrt tiefer, denn die anderen, die Emporkömmlinge wie du und ich, die opportunistischen Speichellecker oder Politiker etwa werden nicht verschont. Ja, das alles andere als sozialromantisch geschnürte Potpourri wirkt in Gänze erstaunlich libertär gedacht – und tatsächlich zeigt sich, wenn nicht die komplette exzentrische Familie, explizit Sohn Connor Roy (Allan Ruck) als libertärer Staats- und Steuerverächter auf politischen Abwegen.

Und damit sind der älteste Sohn und designierte Nachfolger Kendall Roy (Jeremy Strong), die einzige Tochter Shiv (Sarah Snook) sowie der eine oder andere schillernde Mitstreiter (kongenial Matthew Macfadyen als Ehemann von Shiv) noch gar nicht gebührend erwähnt.

Kurz: Hier stimmt nahezu alles – inklusive Intro mit dem zielgenau passenden Soundtrack von Nicholas Britell. Nahezu? Es hätte zum Wohlbefinden des Zuschauers beigetragen, die eine oder andere Abartigkeit nur dezent anzudeuten.

