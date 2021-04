20. April 2021

Eine demokratische Tragödie

Das Werk des Autors, von Hause aus Rechtsanwalt, enthält neben dem „Demokratischen Manifest“ (die Manifeste häufen sich) ein Interview als Einführung, die das Manifest begründenden Thesen sowie einige Nachbetrachtungen. Das Buch ist schlüssig und kann flüssig gelesen werden. Inhaltlich geht es im Kern um Änderungen am Grundgesetz (Artikel 5, 20, 26, 38, 54, 63, 87a, 94, 95), die die in der Praxis nicht mehr funktionierende Gewaltenteilung des Staates wiederherstellen soll. Der Analyse ist zuzustimmen, dass die Parteien die staatlichen Institutionen fest im Griff haben und somit die Gewaltenteilung, die nach der Theorie staatliche Macht begrenzen soll, unwirksam gemacht wurde. Lösungsansätze sind Volksabstimmungen, Begrenzung des Bundestages auf 501 Abgeordnete, „Abschaffung“ des Fraktionszwangs, der Bundespräsident (mit Direktwahl) sowie der Kanzler und die Minister dürfen keiner Partei angehören (irgendwie interessant), die Richter werden von einem „Richterwahlausschuss“ berufen, der sich zu gleichen Teilen aus der Anwaltschaft, den juristischen Fakultäten und der Justiz zusammensetzt, und den öffentlich-rechtlichen Medien soll befohlen werden, nur noch „umfassend und wahrheitsgemäß zu berichten“. Faszinierende Ideen, um einen Diskurs anzustoßen. Ideen, die jedoch nicht ausreichen werden. Insbesondere beim Fraktionszwang und bei der wahrheitsgemäßen Berichterstattung des ÖRR werden Probleme genannt, die es zwar in der Praxis gibt, aber im Gesetz gar nicht anders geschrieben stehen. Als Anwalt glaubt der Autor natürlich an die Kraft von Normen. Wenn aber der Kanzler keiner Partei angehören darf, wird er eben offiziell austreten. Eine Parteienherrschaft wird damit bestimmt nicht verhindert. Die Parteien werden Mittel und Wege finden, auch diese Regelungen zu umgehen. Das Problem ist die Herrschaft von Menschen über Menschen als generelle Herausforderung und nicht die jeweilige normative Ausgestaltung. Trotzdem, ein wichtiges Buch als Gedankenanregung.



