20. April 2021

Zufall oder Planung?

Die These des Buches, wonach der Mauerfall von 1989 und die fast notwendigerweise darauffolgende deutsche Wiedervereinigung kein Zufall waren, sondern in Moskau geplant wurden, hat für den Rezensenten nur deshalb eine gewisse Plausibilität, als derartiges 1984 von dem von Michale Wolksi nicht erwähnten Anatoli Golizyn als Teil der bevorstehenden ideologischen Offensivstrategie der UdSSR vorausgesagt worden war, als sich keiner von den etablierten Sowjetexperten so etwas wie Glasnost und Perestroika vorstellen konnte. Alle waren dann vollständig überrascht, da niemand dies hätte vorausahnen können. Sicherlich gibt es zahlreiche Ungereimtheiten und weniger bekannte Begebenheiten, die darauf hindeuten, dass es mit dem Mauerfall etwas anders gewesen sein könnte, als durch das mittlerweile etablierte Narrativ erklärt. Letztlich ist dies deshalb nicht von so zentraler Bedeutung, weil – wie auch Wolski einräumen muss – eine entsprechende Sowjetstrategie nicht aufgegangen ist, sondern die Sowjetunion, ausgelöst vom Mauerfall, verschwunden ist. Immerhin konnte unter dem Anschein der Freiwilligkeit des Machtverzichts sichergestellt werden, dass sich die Nomenklatura am zu privatisierenden Staatsvermögen bereichernd erneut etablieren durfte, die kommunistischen Funktionäre strafrechtlich weitgehend unbehelligt geblieben sind und die kommunistischen Parteien mit geänderten Namen (wie „Die Linke“) überleben konnten. Im letzten Punkt erscheint die Sowjetstrategie aufgegangen, weil dadurch auf die Neuerschaffung des Sozialismus hingearbeitet werden kann, wozu auch geheimdienstliche Verbindungen aus der Glasnost-Zeit beitragen könnten. Ungeachtet der Frage, ob man Wolskis zentralen These etwas abgewinnen kann, ist das Buch sehr zu empfehlen, weil es das weltgeschichtlich wichtige Ereignis der Maueröffnung gut nachvollziehen lässt. Dazu trägt die parallel erstellte Link-Liste im Internet unter 1989Mauerfall.Berlin instruktiv bei, die man parallel zur Lektüre des Buches jeweils aufrufen sollte.

„Michael Wolski: 1989 Mauerfall Berlin: Zufall oder Planung?“ bei amazon.de kaufen