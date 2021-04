20. April 2021

Notizen aus einer anderen Zeit

Das neue Buch von Max Otte ist sein persönlichstes und sein bestes. Es ist durchzogen von Melancholie und macht Hoffnung, weil es zeigt, worauf wir bauen müssen: auf unsere Wurzeln. Otte, der gesteht, in seinen fast 60 Jahren vier Leben gelebt zu haben, vermittelt Orientierung. Wer dieses Buch liest, weiß, wie wir die jetzige Umbruchszeit nicht nur überstehen, sondern ein erfülltes Leben führen können. Otte ist zu jung, um die Doors und ihren Frontmann Jim Morrison noch direkt erlebt zu haben, aber noch nahe genug, um in dem charismatischen, philosophisch gebildeten Nietzsche-Anhänger Morrison eine Leitfigur zu entdecken. Die zweite Prägung erfuhr er durch die Lektüre des Bestsellers „Die Nebel von Avalon“ von Marion Zimmer Bradley, in dem der Zauberer Merlin versucht, die alte Welt der Druiden zurückzuholen, die mit der Insel Avalon unaufhaltsam im Nebel verschwindet. Otte sagt, er fühle sich selbst ein wenig wie Merlin. Mit 16 Jahren beschloss er einst, dass ihm Deutschland zu eng ist. Im frühen Erwachsenenalter wanderte er nach Amerika aus, studierte an einer Elite-Universität und arbeitete für angesehene Institutionen. Trotzdem kehrte er zurück, weil ihm mit unserem Land mehr verband, als er anfangs selbst geahnt hatte. In der DDR war, so meine Erfahrung, die Geschichte unter einer grauen Schicht aus Flugasche fast verschwunden. Im wunderbaren Aufbaujahrzehnt des letzten Jahrhunderts machten sich zigtausende Menschen daran, den Zerfall rückgängig zu machen. Aus dem Schutt des Sozialismus tauchten die Feininger-Kirchen im Weimarer Land wieder auf, entstand die Straße der Romanik in Sachsen-Anhalt, erhielten Klöster, Schlösser und Gutshöfe neues Leben. Diese Wunder können sich jederzeit wiederholen. Statt zu verzagen, sollten alle Leser der Anregung Ottes folgen, ihre Familiengeschichte recherchieren, sich um das kümmern, was sie als erhaltenswert ansehen. Die Geschichte lehrt, dass die Menschheit Rückschläge, die durch politische Torheit verursacht wurden, stets überwunden hat. Warum sollte uns das nicht erneut gelingen?



„Max Otte: Auf der Suche nach dem verlorenen Deutschland: Notizen aus einer anderen Zeit“ bei amazon.de kaufen