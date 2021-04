Make love not law Rechtssprechung in der „Pandemie“

10. April 2021

Eine kleine Dokumentation vorbildlicher Justiz

von Carlos A. Gebauer

Nach dem aktuellen Diskussionsstand um die „Corona-Pandemie“ rückt die Judikative als wesentlichste Institution zur Verteidigung und Wiederherstellung elementarer Grund- und Menschenrechte in den Vordergrund. Die ministeriellen Verordnungsgeber besorgen die gebotenen Abwägungen jedenfalls nicht überzeugend. Die Legislative hat zu weite Ermächtigungen erteilt und sich aus der gebotenen parlamentarischen Gesetzgebung zurückgezogen. Die breite Medienlandschaft, wie sie noch immer weithin zu Informationszwecken konsultiert wird, zeichnet ein wenig differenziertes Bild der Lage. Öffentlicher Druck zu einer Umkehr kann so kaum entstehen. Es lohnt daher der Blick auf einzelne Gerichtsentscheidungen, die dem Panikmodus zunehmend rationale Juristerei entgegensetzen.

In einer Entscheidung des Amtsgerichtes Dortmund vom 2. November 2020 (733 OWi-127 Js 75/20-64/20) heißt es einleitend, das Gericht wolle sich von jeder „irrationalen Verschwörungstheorie“ distanzieren und in keiner Weise staatspolitisches Misstrauen fördern. Indes lasse sich das Kontaktverbot der nordrhein-westfälischen Corona-Schutzverordnung schlechterdings nicht auf Paragraph 28 Absatz 1 Sätze 1 und 2 des Infektionsschutzgesetzes stützen: „Eine Ermächtigung zu einem flächendeckenden, jede Bürgerin und jeden Bürger unabhängig von der konkreten Gefährdungssituation betreffenden Kontaktverbot mit dem Ziel, das öffentliche Leben weitgehend zum Erliegen zu bringen“, könne dieser Norm nicht entnommen werden, ohne dass sie selbst verfassungswidrig wäre. Eine derart tief in Grundrechte eingreifende Regelung hätte „nicht im Wege der Rechtsverordnung durch die Exekutive erlassen werden dürfen, sondern war von vornherein dem parlamentarischen Gesetzgeber vorbehalten.“

Rund zwei Monate später verkündete das Amtsgericht Weimar ein entsprechendes Urteil (6 OWi-523 Js 202518/20). Es führt in tatsächlicher Hinsicht sehr spezifiziert aus: „Es gab keine ‚epidemische Lage von nationaler Tragweite‘, wenngleich dies der Bundestag mit Wirkung ab 28.03.2020 festgestellt hat. Diese Einschätzung ergibt sich bereits allein aus den veröffentlichten Daten des Robert-Koch-Instituts: Der Höhepunkt der Covid-19-Neuerkrankungen (Erkrankungsbeginn gleich Beginn der klinischen Symptome) war bereits am 18.03.2020 erreicht. Wie sich aus dem ‚Epidemiologischen Bulletin‘ 17/2020 des Robert-Koch-Instituts, veröffentlicht am 15.04.2020, ergibt, sank die effektive Reproduktionszahl R nach den Berechnungen des RKI bereits am 21.03.2020 unter den Wert eins. Da die Zahl der Neuinfektionen bereits seit Mitte März rückläufig war, ist nicht überraschend, dass in Deutschland zu keinem Zeitpunkt im Frühjahr 2020 eine konkrete Gefahr der Überlastung des Gesundheitssystems durch eine ‚Welle‘ von Covid-19-Patienten bestand. Diese Einschätzung der tatsächlichen Gefahren durch Covid-19 im Frühjahr 2020 wird bestätigt durch eine Auswertung der Abrechnungsdaten von 421 Kliniken der Initiative Qualitätsmedizin. Auch die Sterbestatistik überstützt diesen Befund laut Sonderauswertung des Statistischen Bundesamtes. Selbst in der Risikoanalyse ‚Pandemie durch Virus Modi-SARS (BT-Drs. 17/12051), die immerhin ein Szenario mit 7,5 Millionen Toten beschrieb, wird ein allgemeines Kontaktverbot (ebenso wie Ausgangssperren und die weitgehende Stilllegung des öffentlichen Lebens) nicht in Erwägung gezogen. Auch der im November zunächst nur für einen Monat (‚Wellenbrecherlockdown‘) angeordnete und inzwischen zweimal verlängerte Lockdown erbringt offensichtlich noch einmal den Beweis, dass sich mit Lockdowns das Infektionsgeschehen und insbesondere die Zahl der tödlich verlaufenden Fälle nicht signifikant beeinflussen lässt.“

Am 29. Januar 2021 formulierte dann das Amtsgericht Ludwigsburg (7 OWi 170 Js 112950/20) wörtlich: „In Rechtsprechung, Literatur und Politik besteht Einigkeit, dass es vorliegend um Grundrechtseingriffe geht, die ‚nach Intensität, Reichweite und zeitlicher Dauer mittlerweile ohne Beispiel sein dürften‘ (BayVGH 29. Oktober 2020 – 20 NE 202360). Das Verhältnis der einzelnen Grundrechte zueinander stand immer schon im lebhaften Diskurs und auch das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit ist kein ‚Supergrundrecht‘. Allgemein anerkannt ist außerdem der rechtsstaatliche Gedanke, dass das Recht für den Bürger ein verlässlicher und stabiler Ordnungsrahmen sein soll. Die baden-württembergische Corona-Verordnung wurde seit dem 16.03.2020 bis zum Erlass der Nachfolgeverordnung vom 09.05.2020 alleine acht Mal, und das überwiegend im nicht einmal wöchentlichen Rhythmus und teils gravierend, geändert. Ausführungen zur Verlässlichkeit des Rechts erübrigen sich vor diesem Hintergrund. Wohl aus diesem Grund war nicht nur seitens der Polizeigewerkschaft zu hören, dass teilweise nicht genau bekannt war, was zum jeweiligen Verstoßzeitpunkt erlaubt war und was verboten. Vom Bürger kann jedoch keine umfassendere Rechtskenntnis verlangt werden als von den das Recht durchsetzenden Behörden.“

Das Oberlandesgericht Hamm hat die Entscheidung des Amtsgerichts Dortmund vom 2. November 2020 zwar am 8. Februar 2021 aufgehoben (1 RBs 2, 4-5/21). Es erklärt aber hierzu: „Nach der Risikobewertung des Robert-Koch-Instituts vom 30.03.2020 bestand zum damaligen Zeitpunkt eine sehr dynamische und ernstzunehmende Situation. Aufgrund dieser Bewertung bestand angesichts des hochdynamischen, exponentiell verlaufenden Infektionsgeschehens, der möglichen (schweren) gesundheitlichen Folgen (bis zum Tod) und der hohen Infektiosität ein hinreichend konkreter Bezug zu einer Infektionsgefahr.“

Mit dieser Begründung stellt das OLG Hamm erkennbar nur auf die tatsächliche Lage im März 2020 ab. Diese faktische Situation ist heute aber eine deutlich andere. Nicht nur das Oberverwaltungsgericht NRW weiß seit dem 25. November 2020, dass ein positiver PCR-Test keinen Beweis für eine Infektion des Getesteten erbringt (13 B 1780/20.NE). Diese Erkenntnis hatte den Bundesgesundheitsminister nach Mitteilung der „Stuttgarter Zeitung“ vom 22. September 2020 schon zwei Monate zuvor erreicht. Zu den Tests erklärte er danach: „Sie fallen auch positiv aus, wenn eine Person nicht mehr infektiös ist.“ Man arbeite mit dem Robert-Koch-Institut daran, die Analytik zu verfeinern, was Auswirkungen auf Quarantäneregeln habe.

Am 24. März 2021 hat nun auch das Verwaltungsgericht Wien ausgesprochen, dass es irritierende Verständnisschwierigkeiten zu der Frage gibt, wann ein Mensch ein infektionsrechtlich „bestätigter Fall“ sei (GZ: VGW-103/048/3227/2021-2): „Geht man von der Definition des Gesundheitsministers vom 23.12.2020 aus, so ist ein ‚bestätigter Fall‘ erstens jede Person mit Nachweis von SARS-CoV-2-spezifischer Nukleinsäure unabhängig von klinischer Manifestation oder zweitens jede Person mit SARS-CoV-2-spezifischem Antigen, die die klinischen Kriterien erfüllt oder drittens jede Person mit Nachweis von SARS-CoV-2-spezifischem Antigen, die die epidemiologischen Kriterien erfüllt. Es erfüllt somit keiner der drei vom Gesundheitsminister definierten ‚bestätigten Fälle‘ die Erfordernisse des Begriffs ‚Kranker/Infizierter‘ der WHO.“

Gesamthaft ist daher für den gegenwärtigen Zeitpunkt festzuhalten: Wenden Gerichte die herkömmlichen methodologischen Standards der Rechtswissenschaft an, wägen sie die betroffenen Grundrechte nach anerkannten Kriterien ab und berücksichtigen sie den aktuellen Stand der Wissenschaft, können sie nur zu einem richtigen rechtlichen Schluss kommen. Die bislang verhängten Maßnahmen zur Bekämpfung der „Pandemie“ sind praktisch ersatzlos aufzuheben.

