Liberaler Einwurf Zurück zum Rechtsstaat!

14. November 2021

Weil er Schlimmstes verhindern kann

von Sascha Tamm

Vieles, was heute von Regierungen und anderen politischen Institutionen entschieden wird, zerstört Freiheit und Wohlstand. Das gilt es zu kritisieren. Auffällig und zuweilen regelrecht schockierend dabei ist, dass viele Menschen die Einschränkung ihrer Freiheit kritiklos hinnehmen oder sogar aktiv unterstützen. Langfristig ist jedoch ein anderer Prozess noch gefährlicher – die immer weitere Erosion der Formen politischer Entscheidungen. Das betrifft einerseits die Entscheidungsmechanismen selbst: Sie werden immer stärker nicht mehr von Parlamenten getroffen und gegebenenfalls von Gerichten überprüft, vielmehr entstehen immer mehr Entscheidungsgremien ohne Legitimation. Gleichzeitig haben viele Entscheidungen immer weniger die Form von allgemeinen Regeln und Gesetzen, sondern sind vielmehr kleinteilige Einzelmaßnahmen.

Das hat Folgen. Die ins System von rechtsstaatlichen Demokratien eingebauten Blockaden, die politische Entscheidungen verzögern und entschärfen können, verlieren immer mehr an Wirksamkeit. Neben den Gerichten gilt das auch für die Ebenen und Akteure im föderalen System. Das hat letztlich schlimmere Auswirkungen als die Einzelmaßnahmen selbst. Denn die rechtsstaatlichen Mechanismen schützen oft die Mehrheit der Menschen vor sich selbst und ihren kurzfristigen Emotionen. Sie sorgen dafür, dass auch Politiker sich an Regeln halten müssen. Das Erfordernis, politische Entscheidungen in Gesetze, also in die Form allgemeiner Regeln zu gießen, erzwang ein wenig mehr Reflexion über die Folgen der Entscheidungen.

Es ist klar, dass auch unter Einhaltung aller genannten Verfahren viele politische Entscheidungen getroffen werden, die die individuelle Freiheit über jedes akzeptable Maß hinaus einschränken. Das lässt sich bei den politischen Einstellungen, die ein großer Teil der Bevölkerung heute teilt, kaum vermeiden. Gerade deshalb ist der Sand im Getriebe der politischen Maßnahmen so wichtig. Gerade deshalb sind alle Mechanismen wichtig, die die Einzelnen vor der Mehrheit schützen und die politischen Akteure an allgemeine Regeln binden.

Es lohnt also, die eigene politische Energie wenigstens teilweise auf die Formen der politischen Maßnahmen zu richten – so kritikwürdig deren Inhalt auch immer ist.

