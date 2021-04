Freibier Freibier gibt es morgen!

04. April 2021

Und Freiheit?

von Helge Pahl

Bildquelle: Helge Pahl Weisheit am Zapfhahn: Der Wirt hat uns vertröstet, die Politik verhöhnt uns

Freibier gibt’s morgen! Wer sich noch an Kneipen erinnern kann, kennt sie mit Sicherheit. Diese humorvolle Replik des Wirts auf die dauerhaften Nachfragen der Gäste nach dem kostenlosen Suff. Gibt es eine versöhnlichere Art, „Nein“ zu sagen?

Wenngleich natürlich nicht ernst gemeint, verlockt sie unterbewusst den vielleicht schon angesäuselten Trinker, seine aktuelle Liquidität eben doch heute, hier und jetzt auf beziehungsweise sich in den Kopf zu hauen. Heute ist heute, und morgen gibt’s Freibier. Der Durst hat eine hohe Zeitpräferenz. Aber auch den Wirt drückt derselbe Schuh. Vermieter und Bank wollen monatlich bedient werden. Die Brauerei liefert nur bei pünktlicher Zahlung, und Luft und Liebe eignen sich allenfalls als Entlohnung bei Mitarbeitern, zu denen man eine sehr enge familiäre Bindung hat. Der durchs Trinkerjahr dauerlaufende Running Gag vom allmorgigen Freibier ist da eine willkommene und rettende, ungelogene Lüge für beide Beteiligten, ihren zugleich gleichen und doch konträren Begehrlichkeiten Ausdruck zu verschaffen.

Die aktuellen Nachrichten zur Brauwirtschaft und Gastronomie sind erschreckend. Der Great Reset, in besseren Zeiten mal ein scherzhaftes Synonym für einen durch einen anständigen Alkoholexzess herbeigeführten Blackout, löscht die klein- und mittelständisch geprägte Brauereilandschaft tatsächlich aus wie der Neustart eines Rechners den Inhalt des RAM-Speichers. Und wir sehen wohl erst die Spitze des Eisberges.

Die Schlagzeilen von Absatzrückgängen in Rekordhöhe geben den Meldungen über die Vernichtung von Unmengen an Fassbier, das das Mindesthaltbarkeitsdatum überschritten hat, die Klinke in die Hand. Es drohen massenhafte Insolvenzen und dauerhafte Schließungen von kleinen Brauereien, Braugasthöfen und unzähligen Gastronomiebetrieben sowie die Einstellung vieler kleinerer und größerer Festivals. Offenbar ist Geselligkeit gefährlich und gehört daher ausgesperrt.

Noch im September 2020 verkündete der in Deutschland vom einfachen Bankkaufmann zum Bundesgesundheitsminister mutantierte Jens Spahn, einen erneuten Lockdown werde es mit dem Wissen von heute nicht geben. Dieses „Wissen von heute“ der deutschen Bundesregierung fließt nun in Strömen in die Gullys der Kanalisation und vermengt sich dort mit seinesgleichen. Millionen Hektorliter Fassbier werden unter staatlicher Aufsicht wegegossen, weil die Brauer doch tatsächlich so behämmert gewesen sind, der Bundesregierung zu glauben und ihre Fasskeller zu füllen. Weil sie nach vier Monaten Lockdown im Frühjahr bereits so geschröpft waren, dass ihnen nichts anderes übrigblieb, als sich von der anmaßenden Berliner Politik das Berliner Wappentier aufbinden zu lassen und deshalb Bier für bessere Tage zu produzieren. Die staatliche Aufsicht beim Weggießen ist übrigens entscheidend, damit wenigstens die Biersteuer zurückerstattet wird und das Finanzamt nicht Umsätze zuschätzt.

Für diesen Verwaltungsakt fallen allerdings Gebühren an. Eine Erstattung von Verbrauchssteuern aufgrund staatlicher Verbrauchsverbote gibt es nicht zum Nulltarif. Aber es gibt auch andere Möglichkeiten: Die Klosterbrauerei Irsee verschenkte kurzerhand 2.500 Liter Fassbier an Privatleute, die sich das Bier in eigenen Behältnissen abholten, und schuf somit gegenwärtiges Freibier. Man bat lediglich um Spenden zugunsten des örtlichen Kindergartens. Craftbierbrauer aus Hamburg zwängten Hunderte von Litern ihrer Bierspezialitäten aus dem Fass in die Flasche, um es so wieder verkaufbar zu machen. Andere Brauer destillieren ihre Fassbierüberschüsse zu Bierbrand. Die Branche ist kreativ, und wie dem Trinker zerreißt es auch dem Brauer das Herz, wenn Bier unnötig vergossen wird.

Es ist nun ziemlich genau ein Jahr her, dass das neue „Verfassungsorgan“ seine Arbeit aufgenommen hat. In illustrer Runde spielt das Merkelchen mit den Ministerpräsidenten in wichtigen Videokonferenzen turnusgemäß „Candy Crush“. Der Einsatz sind unsere Freiheit und unsere Grundrechte, die sukzessive ausgehebelt und zu Privilegien für geimpfte Regierungsgefügige umgerahmt werden. Das Wolfsrudel hat das Volk fest im Fang. Statt Lockerungsdiskussionsorgien verlocken Maßnahmenexzesse, die die blutige Macht noch leckerer lecken lässt.

Führt man sich vor Augen, wie viele der anfänglichen Befürchtungen eines nahenden Totalitarismus sich binnen eines Jahres bewahrheiteten, könnte man der Verschwörungstheorie verfallen, die Politik schriebe bei Verschwörungstheoretikern ab. Beängstigend. Die vermeintliche Pandemielage macht es möglich.

Glücklicherweise äußert sich diese schlimmste Seuche seit der Pest weitestgehend durch Symptomlosigkeit. Eine Übersterblichkeit ist ganz offensichtlich nicht vorhanden. Wie den Qualitätsmedien zu entnehmen ist, haben die Corona-Maßnahmen nun sogar die Grippe ausgerottet. Wenn wir alle brav und erst einmal alle geimpft seien, so wird verkündet, dürften wir vielleicht auch wieder in den Biergarten gehen, abwechselnd an ungeraden Tagen, wenn der Geburtstag auch ungerade ist oder so ähnlich. Verstehen sollen wir, dass es die Rückkehr zur Normalität nicht geben kann, schließlich lungert die nächste, viel ansteckendere Mutante aus Lummerland, Mordor oder Pusemuckel bereits an der nächsten Straßenecke. Derweilen transformiert Deutschland zur Bundesrepublik Infantilistan. Genehmes Verhalten wie Social Distancing, Impfbereitschaft und Maskierung belohnt die Mutti mit kleinen Leckerlis, währenddessen der bayrische Landesvati zuweilen stirnrunzelnd mahnt und schimpft.

Die Politclowns wollen den Wirten die Pointe stehlen: Freiheit gibt es morgen. Aber der Witz funktioniert natürlich so nicht, weil das Bier dem Wirt gehört und nur er die Freiheit hat, es zu Freibier zu machen. Andererseits hat der Gast die Freiheit, das Lokal jederzeit zu verlassen. Der Staat aber ist auf Zwang gebaut. Alles, was er als Belohnung in Aussicht stellt, hat er zuvor gewaltsam von uns geraubt. Mit dieser Masche hat er allerhand in Besitz genommen. Eigentümer kann er niemals sein. Die Freiheit gehört uns, heute und alle Zeit.

Information

Diesen Artikel finden Sie gedruckt zusammen mit vielen exklusiv publizierten Beiträgen in der April-Ausgabe eigentümlich frei Nr. 211.