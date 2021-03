23. März 2021

.

Das Werk beruht auf der Verschriftlichung von Vorträgen, die der Autor, von Hause aus Professor für Öffentliches Recht und Wirtschaftspolitik, zwischen 2017 und 2019 gehalten hat. Anlass war der immer wieder gegen Ungarn vorgebrachte Vorwurf, das Land würde rechtsstaatliche Prinzipien verletzen. Der Autor bringt dazu profunde Kenntnisse mit, da er zwischen 2012 bis 2015 einen Lehrstuhl für Wirtschaftspolitik in Budapest innehatte und heute noch dort als Gastprofessor tätig ist. Nach Meinung Frankes gibt es sicherlich in Ungarn Anzeichen für die Verletzung rechtsstaatlicher Prinzipien, wenngleich der Vorwurf durch EU- oder speziell deutsche Politiker extrem übertrieben wird. Gleichzeitig weist der Autor nach, dass in der Abkehr von rechtsstaatlichen Regeln die EU und auch Deutschland keineswegs „besser“ als Ungarn sind, sondern im Gegenteil, die Verletzung solcher Regeln durch die EU oder die deutschen Bundes- und Länderregierungen weit größer und schwerwiegender sind, als allgemein vermutet. Ergänzt wird diese Einschätzung durch Gedanken zu NGOs, zur Theorie der Demokratie und der gesellschaftlichen Teilhabe und zum Verhältnis von Fakten versus Narrativen in den Medien. Wer aktuelle politische Debatten verfolgt, wird kaum Neuigkeiten erfahren. Der Wert des Buches liegt vielmehr in der peniblen Dokumentation der Regelverstöße zur Rechtsstaatlichkeit, die bei der Selbstentmachtung der Parlamente beginnt, sich über die Verwischung der Kompetenzen der EU, der deutschen Länder und des Bundes fortsetzt und bei der schleichenden Zersetzung der Gewaltenteilung endet. Dabei bleibt Franke aber strenger Etatist, der die Anwendung hierarchischer Prinzipien auf der Ebene der Staatsorganisation als notwendig erachtet. Eine Regierung müsse „zwangsläufig organisatorisch gegliedert sein, um Befehle oder Anweisungen erteilen zu können“. Der Autor erliegt hier leider der romantischen Vorstellung, den Missbrauch dieser Befehlsgewalt durch demokratische Regeln einhegen zu können.

„Siegfried F. Franke: Zur Aushöhlung des Rechtsstaates“ bei amazon.de kaufen