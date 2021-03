23. März 2021

.

Brechts „Die Maßnahme“, ein als Lehrstück bezeichnetes, vertontes Drama, uraufgeführt im Dezember 1930, gilt als umstritten. Der überzeugte Kommunist inszeniert darin eine Schilderung von jungen Revolutionären, die vor einem Parteigericht begründen, warum sie einen Mitstreiter erschossen und zum gänzlichen Verschwinden in eine Kalkgrube geworfen haben. Das Parteigericht erklärt sich mit allem einverstanden. Der Literaturwissenschaftler Günter Scholdt, ein ausgewiesener Spezialist der deutschen Literatur zwischen den beiden Weltkriegen, beschreibt das Drama als kaltschnäuzig und die Denkweise als vernunftbasierten (und damit emotionslosen) Prozess des Tötens. Vergleiche mit den großen stalinistischen Säuberungen in der damaligen Sowjetunion drängen sich auf. Kritikern war dies entschieden zu deutlich. Der Text widerspreche der revolutionären Wirklichkeit. Als Konsequenz wollte Brecht nie wieder bolschewistische Praktiken so konkret beleuchten. Im linken Lager wird das Schauspiel bis heute schönrednerisch umgedeutet. Scholdt aber meint, dass die kaltherzige Denkweise heute noch aktuell ist, abgesehen von der physischen Härte der Maßnahme selbst. Die Parteidisziplin besitzt auch in den bürgerlichen Parteien oberste Priorität und im parteiinternen Machtkampf herrscht eine gewisse Gnadenlosigkeit. Bei der AfD wird dieses menschlich unschöne Verhalten durch Extremismusvorwürfe angeheizt. Das Wechselspiel zwischen der Zersetzung der AfD von außen und der von innen wird schnörkellos analysiert. Scholdt zweifelt inzwischen, ob die AfD die in sie gesetzte Freiheitshoffnung je erfüllen kann oder will. Ob schon das Requiem angestimmt werden muss, wird sich am Verhältnis der Partei zur Meinungsfreiheit entscheiden. Und zwar nicht nur mit Bezug auf die Mitglieder, sondern auch mit Bezug auf das gesamte Sympathisantenumfeld, selbst wenn man sich abgrenzen möchte. Die Parteiführung der AfD wäre gut beraten, dieses Buch aufmerksam zu lesen und über eine neue Strategie nachzudenken.



„Günter Scholdt: Brechtes "Die Maßnahme" und die AfD“ bei amazon.de kaufen