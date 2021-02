12. Februar 2021

Matteo Salvini, Jahrgang 1973 und weit über Italien hinaus bekannt, ist ein erfolgreicher Politiker. Problem: Er gehört zu den „Rechtspopulisten“, das sind diejenigen Wesen, die gemäß westlichem Hauptstrom als Dämonen betrachtet werden sollen. Trotz aller Widerstände stieg Salvini zum Innenminister Italiens auf und bis zu seiner Kündigung deutete vieles darauf hin, dass seine Karriere damit noch nicht das Ende der Fahnenstange erreicht habe. Der Autor Giovanni Deriu, über den man leider nichts erfährt (Versäumnis des Verlags), hat sich mit dem Aufstieg und Fall des Lega-Chefs ausführlich und wohlwollend beschäftigt, was heutzutage Mut erfordert. Deriu erläutert, wie Salvini die einst separatistische Lega Nord zu einer in ganz Italien beliebten Partei umbauen konnte. Sein Erfolgsrezept ist einfach: Je mehr er von den linken Politikern, Medien und Nichtregierungsorganisationen angegiftet wird, umso inniger lieben ihn die Otto Normalbürger, als deren Anwalt sich die Reizfigur definiert. Seine Gegner wirken dabei als die Interessenvertreter der Oberschicht oder als die der Bürokraten im In- und Ausland. Ein wesentlicher Teil des Buches widmet sich dem Zweikampf Matteo Salvini gegen Carola Rackete. Die Auftritte der deutschen Frau Kapitän, die für die Masseneinwanderung aus Afrika in die EU steht, waren für den Innenminister eine echte Bedrohung, sowohl medial als auch juristisch. Salvini blieb ruhig und hielt dem Druck stand. Nebenbei stieg seine Zustimmung im Volk weiter an, was sich auch in Ergebnissen bei Regionalwahlen und bei den EU-Parlamentswahlen niederschlug. Der (größere) Koalitionspartner verlor zeitgleich kräftig. Möglicherweise im Übermut kam es dann zum Bruch mit den Fünf-Sterne-Kollegen und mit dem parteilosen Ministerpräsidenten Guiseppe Conte, was den Aufsteiger schließlich sein Amt kostete. Hierzu werden spannende Details geliefert. Ein interessantes Buch, zumal eine triumphale Rückkehr Salvinis in die Regierung nicht ausgeschlossen werden kann.

