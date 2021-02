12. Februar 2021

Geschichte und Gegenwart

„Ich habe immer darauf gewartet, dass jemand dieses Buch schreibt. Schließlich musste ich es selbst machen.“ So erklärt Gerd Habermann die Motivation zu seinem Werk der „Freiheit in Deutschland: Geschichte und Gegenwart“. Dieses tiefsinnige wie auch lesefreundliche und spannende Buch räumt ähnlich wie „Der gar nicht so wilde Westen“ mit einer ganzen Reihe falscher Vorstellungen über die historischen Lebenswirklichkeiten auf. Die Leibeigenschaft des Mittelalters beispielsweise war alles andere als Sklaventum. Vielmehr hatten die Leibeigenen weitgehende Rechte in einer sozusagen „speziellen“ Form von Herrschaft. Nebenbei aber ist das Buch auch ein Literatur- und Reiseführer. Habermann regt zur Lektüre vieler eher unbekannter Werke klassischer Autoren an, und er macht Lust zum Reisen in die historisch bedeutenden Städte, die er so plastisch beschreibt. Das Buch verbindet einen historischen und liberalen Überblick mit hohem Lesegenuss auch für den weniger vorgebildeten Leser. Und es ist eine spannende Fundgrube, je mehr man bereits in diesen Themen zuhause ist. Das schon lange in Arbeit befindliche Werk erscheint zu einer Zeit, in der die Freiheit nicht nur in Deutschland massiv beschränkt ist. Auf die Corona-Situation geht Habermann kurz ein: „Man mag sich derzeit kaum ausmalen, was das noch für Freiheit und Eigentum bedeuten kann.“ Von Arminius bis heute gab es viel mehr Einsatz für die Freiheit in Deutschland, als es den meisten bekannt ist. Dabei schließt Habermann den breiten Widerstand im Nationalsozialismus zu Recht mit ein. Es ist wohltuend und befreiend, sich all diese Aspekte bewusst zu machen. Heute stünden die Liberalen wieder einmal in der Brandung, so das Fazit. Aber es habe noch in jeder Generation hochgesinnte Menschen gegeben, die das Edle liebten und sich dem Kampf gegen den Verfall der Gesellschaft widmeten. Habermann ist sicher, dass sich auch in der heutigen jungen Generation solch hochgesinnte Charaktere finden. Und genau das wollen wir hoffen.

