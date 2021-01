Religion In diesem Zeichen siege!

31. Januar 2021

Die herrschende Seite des Christentums

von Stefan Blankertz

Der folgende Artikel ist entstanden in kritischer Auseinandersetzung mit Robert Grözingers Beitrag „Religionen und ihr Verhältnis zur Macht: Der Staat hasst das Christentum“ in ef 208. Mir liegt daran, vorab klarzustellen, dass es sich um eine Einladung zum Weiterdiskutieren in aller Freundschaft handelt.

Ja, es ist wahr, dass das Christentum sich ursprünglich unter den Sklaven, unterdrückten Völkern, Frauen und all denen verbreitete, die am römischen Recht litten oder die als Römer nicht einverstanden waren mit der Unterdrückung. Allerdings nahmen die Christen von Beginn an repressive Regeln aus dem Judentum, dem sie entstammten, in ihre Agenda auf, namentlich die Feindseligkeit gegen sexuelle und religiöse Abweichungen. Die Feindschaft gegen religiöse Abweichungen richtete sich dann ironischerweise auch gegen die Juden. Bei den Juden wurden die repressiven Regeln jedoch nur gegenüber anderen Juden exekutiert und auch da nicht mehr, sobald Juden in mehrheitlich religiös und kulturell anders orientierten Umwelten lebten, wie schon vor der Diaspora die meisten Juden zur Zeit der römischen Herrschaft. Das Christentum weitete die von ihm aus dem Judentum übernommenen repressiven Regeln auf alle Menschen aus, konnte ihnen allerdings während der ersten Jahrhunderte keine rechtliche Verbindlichkeit geben: Die Regeln galten bloß als moralische Selbstverpflichtung der Gläubigen.

Dies änderte sich, als das Christentum während des Verlaufs des 4. Jahrhunderts in die Lage kam, Staatsreligion zu werden. Fünf Jahre, nachdem Kaiser Theodosius die 313 von Kaiser Konstantin verkündete Religionsfreiheit (Zulassung des Christentums) 380 wieder aufgehoben und das Christentum in der Form des trinitarischen Glaubensbekenntnisses (Dreifaltigkeitslehre) zur alleinigen Staatsreligion erhoben hatte, wurde in Trier ein Häretiker (Glaubensabweichler) als erster Christ von Christen „rechtsgültig“ hingerichtet.

Bedeutsam waren vor allem die Vorgänge um einen homosexuellen Wagenlenker in Thessalonike 390. Er wurde aufgrund eines neuen, von Kaiser Theodosius erlassenen Gesetzes, das die Todesstrafe für Homosexualität vorsah, verhaftet. Im griechischen Thessalonike stellte das Gesetz eine kulturimperialistische Maßnahme dar, denn bekanntlich galt Homosexualität im klassischen Griechenland nicht nur nicht als Straftatbestand, sondern überhaupt nicht als irgendwie moralisch anrüchig. Die aufgebrachte Menge befreite ihren Helden aus dem Gefängnis und lynchte dabei den Heermeister des Kaisers, der als Strafe ein Blutbad unter den Bürgern anrichten ließ.

Die wichtigste Instanz unter den Christen war zu jener Zeit der Bischof von Mailand, Ambrosius; nach dem Kaiser der mächtigste Mann des Reichs. Er war der erste römische Staatsbeamte auf einem Bischofsstuhl. Als er 374 zum Bischof proklamiert wurde, war er noch nicht einmal getauft. Ambrosius nun verurteilte Kaiser Konstantin zu einer Kirchenstrafe, da er überzogen reagiert habe. Theodosius wurde erst wieder zur Messe zugelassen, nachdem er öffentlich Buße geleistet hatte. Das Gesetz, dessen Vollzug der Auslöser der Tragödie gewesen war, hieß Ambrosius dagegen gut.

Diese Vorgänge setzten das Paradigma des Verhältnisses zwischen Kirche und Staat für die folgenden Jahrtausende. Auf der einen Seite unterstellte das Christentum die weltliche Obrigkeit, die Vertreter der Staatsgewalt, einer moralischen Restriktion. Auf der anderen Seite nutzte es den Staat, um seine eigenen, zum Teil durchaus im geschichtlichen Verlauf wechselnden Vorstellungen und Werte mit brutaler und unbarmherziger Gewalt durchzusetzen.

Das römische Recht war zwar staatlich, aber doch zu weiten Teilen ein Privatrecht. Wo kein (privater) Kläger ist, da ist kein Richter, sagt das Sprichwort. Eine Staatsanwaltschaft gab es nicht. Die Bedingung für das Tätigwerden eines Richters ist das Vorliegen der Schädigung einer Privatperson. Religiöse und sexuelle Abweichungen konstituieren keine Schädigungen und sind darum nicht justiziabel. Dieser rechtliche Grundsatz allerdings wurde bereits im römischen Recht nicht konsequent durchgeführt. Nach römischer Auffassung folgte aus der Verweigerung, den Staatsgöttern zu huldigen, eine Schädigung des Staats. Und darum konnte diese Verweigerung bestraft werden; nur für Juden galt zeitweise eine Ausnahmeregelung, nicht für Christen, die demnach verfolgt werden konnten. Im Unterschied zum jüdischen und christlichen Gott stellten die römischen Staatsgötter allerdings keinen Anspruch auf Ausschließlichkeit. Jedenfalls verlangte das zur Staatsreligion gewordene Christentum vom Staat, dass er auch solche moralischen Regeln, die keine Schädigung nach sich ziehen, unter Strafe stelle, insbesondere religiöse und sexuelle Abweichungen. Damit war der Idee und der Praxis nach das auf Wiedergutmachung gerichtete Privatrecht aufgehoben und das Strafrecht installiert.

In einem zweiten paradigmatischen Fall mahnte Bischof Ambrosius Kaiser Theodosius gerade nicht zur Zurückhaltung, sondern rief ihn im Gegenteil zum Rechtsbruch zugunsten des Christentums auf. Die Vorgänge fanden in Callinicum statt. Callinicum war eine bedeutende römische Handelsstadt im heutigen Syrien (Raqqa). Ein christlicher Bischof hatte eine Schar von Gläubigen dazu aufgehetzt, eine Synagoge niederzureißen. Der Kaiser wies den Bischof an, das zerstörte Eigentum wiederherzustellen. Ambrosius gab zwar zu, dass die Schändung der Synagoge widerrechtlich gewesen sei, aber den schuldigen Bischof zur Restitution zu zwingen, sei das „falsche Signal an die Gesellschaft“, der damit suggeriert werde, es sei in Ordnung, Jude zu sein.

Das ganze Mittelalter über bis tief in die Neuzeit hinein bediente sich die christliche Kirche (nach der Reformation: bedienten sich die christlichen Kirchen) der weltlichen Macht, um mit Folter, Feuer und Schwert gegen Abweichler und Ungläubige vorzugehen. Die christliche Kirche bildete einerseits ein (moralisches) Gegengewicht gegen die weltliche Obrigkeit, andererseits war sie aber auch mit ihr verbündet: Der Lauf der Geschichte folgte dem Paradigma der Vorgänge um das Massaker von Thessalonike und der Synagogenschändung von Callinicum.

Um einen großen Zeitsprung zu machen: Während des preußischen Kulturkampfs im dritten Quartal des 19. Jahrhunderts ist der katholischen Kirche großes Unrecht von Seiten der Staatsgewalt angetan worden. Andererseits stand die katholische Kirche keineswegs für Religionsfreiheit. 1864 erklärte der Papst in einer Enzyklika die Meinung, in einem Staat sei es rechtens, das Praktizieren verschiedener Religionen zu tolerieren, für falsch. Im katholischen Italien verhinderte die Kirche bis weit in die zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts die Ehescheidung selbst für Nichtkatholiken. Nur wo die katholische Kirche sich in der Minderheit befand, etwa in Preußen oder in den USA, heulte sie nach Religionsfreiheit. Ein heuchlerischer Standpunkt.

Die Reformatoren waren nicht duldsamer. Ich weise hier nur darauf hin, dass die Puritaner, die aufgrund religiöser Intoleranz aus England nach Nordamerika auswanderten, dort Theokratien errichteten, sobald sie genügend Macht dazu hatten. Bei den meisten protestantischen Gruppierungen in Nordamerika, die eine gewisse religiöse Freiheit duldeten, erstreckte diese sich nicht auf Katholiken; die Quäker bildeten eine rühmliche Ausnahme.

Auch in Hinsicht auf das im Ursprung unzweifelhaft pazifistische Christentum ist die Wandlung bezeichnend, die bereits an der Wiege des Christentums auf dem Sprung zur Staatsreligion einsetzte. Angeblich im Traum erschien Kaiser Konstatin in nahezu aussichtsloser Lage während des Bürgerkriegs die Inschrift auf dem Kreuz: „In diesem Zeichen siege!“ Kaiser Konstantin behandelte Jesus wie einen römischen Staatsgott. Man schloss einen Vertrag mit ihm: Ich biete dir Verehrung, du machst mich zum Sieger. Da Jesus seine Vertragsvereinbarung eingehalten und Konstantin doch noch zum Sieg verholfen hatte, löste auch Konstantin sein Versprechen ein und hob das Verbot des Christentums auf (Toleranzedikt, 313). Die Christen, die in den folgenden Jahrtausenden am ursprünglichen Pazifismus festhielten, sind immer in der Minderheit geblieben. Die lange Liste der bis zum heutigen Tage im Namen des Herrn geführten Kriege brauche ich hier wohl nicht herunterzubeten. Auch bei diesem Thema bildeten die Quäker eine rühmliche Ausnahme, die nicht nur jede Beteiligung am Militärdienst ablehnten, sondern auch das Zahlen von Steuern und die Beteiligung am staatlichen Gerichtswesen.

Das Christentum hat sich in fast allen seinen faktischen Ausprägungen immer mit den jeweilig herrschenden Kräften zu arrangieren versucht, und nur in wenigen Fällen, wo dies nicht gelungen ist, sind Christen in nennenswertem Umfang zum Widerstand übergegangen. Dieses Verhältnis des Christentums zum Staat ist meiner These nach das generelle Kennzeichen des Verhältnisses zwischen Religion und Staatsgewalt. Die Religion zivilisiert die Staatsgewalt – zugleich jedoch weitet sie sie aus. Eine wirksame und langfristige Beschränkung der weltlichen und religiösen Staatsgewalt leisten nur Aufklärung und Liberalismus; zur Vorbereitung der Aufklärung trug im christlichen Kulturraum allerdings in der Tat die produktive Verarbeitung des heidnischen Aristotelismus insbesondere durch Thomas von Aquin bei – dessen Lehre dafür starkem innerkirchlichen Widerstand und der Feindschaft der Reformatoren ausgesetzt war. Obwohl er schließlich heiliggesprochen und in den Rang eines Kirchenlehrers erhoben wurde, bleibt Thomas‘ Lehre in der katholischen Kirche bis heute eher ein Fremdkörper als ein integraler Bestandteil. So sehr übrigens und hier abschließend, dass die atheistische Philosophin Ayn Rand Thomas von Aquin als intellektuellen Gegenspieler von Augustinus bezeichnen und als Denker rühmen konnte, der die Kirche „fast bis zur Vernunft“ erhoben hätte. Ayn Rand ließ Thomas von Aquin dann auch als einzigen Philosophen neben sich und Aristoteles als diskussionswürdig gelten.

