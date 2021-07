Wissenschaft und Politik Expertokraten fürchten das Ende des Determinismus

09. Juli 2021

Atheistische Wissenschaftler kaschieren ihre Heidenangst mit politischer Arroganz

von Robert Grözinger

Was weiß Wissenschaft? Christian Stöcker, „Spiegel Online“-Wissenschaftskolumnist, zählte kürzlich ein paar Dinge auf: Die Erde ist rund und kreist um die Sonne. Sie ist der einzige uns bekannte Planet, auf dem Leben existiert. Der Mensch ist „ein Produkt von Milliarden Jahren fortgesetzter Mutation und Selektion“. Manche Menschen fühlen sich von „Angehörigen des eigenen Geschlechts“ angezogen, andere wiederum identifizierten sich nicht mit „dem bei ihrer Geburt aufgrund körperlicher Merkmale niedergelegten Geschlecht“. Die Erdatmosphäre erwärmt sich, „maßgeblich“ verursacht vom Menschen. Wenn dieser Prozess nicht „sehr bald“ gestoppt werde, würden „weite Teile des Planeten für Menschen unbewohnbar“ sein.

Stöcker ist klug genug, nicht zu sagen, dass die Wissenschaft das alles „weiß“. Der Kognitions-Psychologe tut lediglich so, sichert sich aber mit der Formulierung ab, es handele sich bei seiner Aufzählung um „wissenschaftlich gut abgesicherte Tatsachen“. Stöcker, dessen entsprechender Artikel das Thema Covid interessanterweise meidet, weiß, dass es so etwas wie eine unumstößliche Wahrheit in der Wissenschaft nicht gibt. Er weiß aber auch, dass solche Feinheiten unter Politikern derzeit nicht gefragt sind. Politik ist heutzutage entscheidend vom Nimbus „wissenschaftlicher Abgesichertheit“ abhängig. Politiker haben ein so schlechtes Image und sind zumeist fachlich und charakterlich von so unterirdischer Qualität, dass sie einen solchen angeblich objektiven Schutzschild bitter nötig haben. Wie so oft bedient Stöcker mit seiner aktuellen Kolumne diese Nachfrage und darf sich sicher sein, ein entsprechendes Entgelt in Form von Anerkennung von, Zugang zu und Gehör bei einfluss- und geldreichen Kreisen zu erhalten.

Abgesehen von diesem privaten Gewinn ist es offensichtlich, was Stöcker mit seiner neuesten Veröffentlichung beabsichtigt: Er will uns weismachen, dass gewisse religiös beeinflusste Kreise den Fortschritt behinderten. „Organisierte Religionen“, schreibt Stöcker, „nicht nur die christliche, gehören zu den wirksamsten Faktenverleugnungsapparaten der Geschichte.“ Wir werden gleich sehen, welche Fakten Materialisten, also Atheisten derzeit gerne verleugnen. Und wie sie dadurch, der stöckerschen Logik zufolge, zu einer organisierten Religion werden, welche die Grundlage heutiger Politik bildet.

Zunächst sei nur kurz erwähnt, dass Stöcker die entscheidende und positive Rolle, die das Christentum von Anfang an in der Entwicklung der modernen Naturwissenschaft und der Fortschrittsidee spielte, politisch korrekt verschweigt. Er fördert damit den Mythos, ohne ihn auszusprechen, dass die Zeit, in der ein angeblich irrationaler Glaube den angeblichen Rationalismus der griechisch geprägten Kultur der Antike unterdrückte, zum Glück vorbei sei. Er baut auf die durchschnittliche Halbbildung seiner Leserschaft sowie darauf, dass sie die Lücken in seinem Text mit dem bereits etablierten Mythos füllen wird.

Was genau aus den von ihm aufgezählten „Tatsachen“ zu folgen habe, darüber schweigt sich Stöcker aus. Jedoch nicht ganz, sonst wäre seine aktuelle Kolumne unter dem Titel „Die Realität hat einen Lauf“ lediglich Pixelverschwendung. Stöcker ist klug und vorsichtig genug, es bei Andeutungen zu belassen. Die einflussreichen Kreise werden ihn schon verstehen.

Seine Hauptandeutung ist diese: Politik muss sich ganz und gar den „wissenschaftlich gut abgesicherten Tatsachen“ unterwerfen – jedenfalls denen, die staatlich lizensierte und oft auch bezahlte Wissenschaftler als „gut abgesichert“ proklamieren. Wer gegen die Priesterschaft der Expertokratie und ihre Dogmen lästert, gehört mit staatlicher Gewalt aus der Gemeinschaft ausgeschlossen. Er persönlich fände es gut, „wenn die Akzeptanz von Tatsachen, egal ob in Sachen Klima oder in Sachen Sexualität und Geschlechtsidentität, Voraussetzung für eine Mitgliedschaft in der Europäischen Union wäre“. Leider, so Stöcker, sei das „aktuell“ schwierig umzusetzen. Die Kurzfassung seines Artikels könnte man so formulieren: „Hinaus mit den Lästerern wider den Glauben an wissenschaftlich gut abgesicherte Tatsachen. Werft sie in die Finsternis, dort werden sie heulen und mit den Zähnen knirschen.“

Diese Arroganz Stöckers kaschiert eine tiefe Unruhe, die seit Jahrzehnten die wissenschaftliche Gemeinde heimsucht. Einige seiner „Tatsachen“ sind gar nicht so abgesichert, wie er uns glauben machen will. Die mediale Ausblendung klimawissenschaftlicher Tatsachen, die nicht ins Konzept interventionistischer Weltenlenkung unserer Möchtegernpharaonen passen, ist bekannt und braucht hier nicht im Einzelnen dargestellt zu werden.

Aber auch die Theorie der interartlichen Makroevolution steht, im Gegensatz zur innerartlichen Mikroevolution, auf schwachen Füßen. Da gibt es etwa das auch in der Biologie bekannte Phänomen der nichtreduzierbaren Komplexität, die nicht durch Jahrmilliarden fortgesetzter Mutation und Selektion erklärbar ist. Michael Behe erklärt in seinem Buch „Darwin’s Black Box“, „dass kein nichtreduzierbar komplexes System durch geringfügige, aufeinanderfolgende Veränderungen eines Vorläufersystems entstehen kann, weil jegliches Vorläufersystem eines nichtreduzierbar komplexen Systems, dem ein Teil fehlt, per Definition nicht funktional ist.“ Als Beispiel nennt der Biochemiker den Motor, der die Flagellen von Bakterien antreibt, mit denen diese sich in Flüssigkeiten fortbewegen. Demnach ist dieser Motor „ein einziges System, bestehend aus mehreren miteinander gut abgestimmten interagierenden Bestandteilen, die zu einer Grundfunktion beitragen, wobei das Entfernen irgendeines dieser Bestandteile effektiv dazu führt, dass das System nicht mehr funktioniert“. Da der Darwinismus als Begründung für angeblich gütige staatliche Lenkung herhält, ist seine Aufrechterhaltung als Dogma für heutige Politiker unverzichtbar. Folglich wird man die obige Information in staatlich reglementierten Schullehrbüchern kaum finden.

Es gibt aber einen viel tieferen Grund für die heutige Unruhe und entsprechende Arroganz unter wissenschaftlichen Gottesnichtanbetern. Dieser hat mit den Entdeckungen der Quantenphysik im frühen 20. Jahrhundert und der Formulierung der heisenbergschen Unschärferelation zu tun und zusätzlich mit der Entdeckung der schwarzen Löcher. Aufgrund dieser „wissenschaftlich gut abgesicherten Tatsachen“ steht nichts weniger als ein Grundpfeiler der modernen Wissenschaftsphilosophie zur Disposition, nämlich der Determinismus. Wenn dieser nicht gerettet werden kann, wird der derzeit hegemoniale Glaube, nämlich der Materialismus, in Zukunft einen schweren Stand haben. Daher die Nervosität unter seiner Priesterschaft.

Der Siegeszug des klassischen Determinismus begann, nachdem der britische Physiker Isaac Newton seine Bewegunsgesetze formuliert hatte. Auf deren Grundlage behauptete der französische Naturwissenschaftler Pierre-Simon Laplace Anfang des 19. Jahrhunderts, dass es im Prinzip möglich sei, den Aufenthaltsort und das Verhalten eines jeden Objekts im Universum zu jeder Zeit vorherzubestimmen beziehungsweise in der Vergangenheit nachzuvollziehen. Ein solches deterministisches Universum, das verstand man sofort, braucht keinen Gott. Die Rolle des Schöpfers konnte, wenn überhaupt, darauf beschränkt werden, nach Setzung der Anfangsbedingungen das Universum in Ruhe zu lassen und keinesfalls mehr in ihm zu intervernieren.

Der Determinismus passte in den Zeitgeist der Aufklärung und des Humanismus. Die maßgeblichen Intellektuellen jener Zeit glaubten, der Mensch könne, befreit vom Glauben an einen die Schöpfung lenkenden Gott und seine bisweilen lästigen Gebote, die Welt und die Gesellschaft nach eigenem Gusto, also „rational“ umgestalten. Wer das nicht glaubte, wurde in Frankreich nach der Revolution ganz rational um einen Kopf kürzer gemacht. So weit würde Stöcker heute nicht gehen.

Zurück zur modernen Unruhe unter den Materialisten: Sie durchzieht wie ein roter Faden das im Jahr 2018 postum veröffentlichte Buch „Brief Answers to the Big Questions“ (deutsch: „Kurze Antworten auf große Fragen“) des gefeierten Physikers und Kosmologen Stephen Hawking. Neben der Unschärferelation, so Hawking, bringe der derzeitige Wissensstand über schwarze Löcher den Determinismus in ernsthafte Schwierigkeiten. Da diesen kollabierten schweren Sternen nicht einmal Licht entweichen kann, können wir unmöglich wissen, was genau sich in ihnen befindet. Etwas strahlen die schwarzen Löcher dennoch aus, wie Hawking selbst durch theoretische Arbeit feststellte, nämlich subatomare Partikel. Diese Entdeckung aber habe den Stand des Determinismus nicht verbessert. Denn aufgrund der Natur von subatomaren Partikeln sei es schlicht unmöglich festzustellen, was schwarze Löcher wann emittieren würden.

Ein schwarzes Loch könnte, schreibt Hawking, zum Beispiel „einen funktionierenden Fernseher, oder eine ledergebundene Gesamtausgabe der Werke Shakespeares“ hervorbringen. Die Wahrscheinlichkeit solch exotischer Emissionen sei zwar „sehr gering“, aber das reiche einem Deterministen nicht. Es gehe ums Prinzip: „Wenn der Determinismus, die Vorhersagbarkeit des Universums, im Fall schwarzer Löcher zusammenbricht, dann könnte er auch in anderen Situationen zusammenbrechen.“ Dann könnten wir, so der britische Wissenschaftler, sogar unserer Geschichte nicht mehr sicher sein. Der Inhalt der Geschichtsbücher und unsere Erinnerungen könnten lediglich Illusionen sein.

Illusorisch können Geschichtsbücher zwar auch aus ganz anderen, naheliegenderen, nämlich politischen Gründen sein, das aber nur nebenbei. Was Hawking nicht auszusprechen wagt, ist dieses: Wenn das Universum prinzipiell nicht uneingeschränkt determinierbar ist, dann ist es möglich, dass gelegentlich aus Wasser Wein wird, die Sonne in ihrem Tageslauf am Himmel stehen bleibt, ein Busch brennen kann, ohne zu verbrennen, Blinde plötzlich sehen, Lahme gehen und Tote wiederauferstehen können. Ferner ist es dann möglich, dass Tier- und Pflanzenarten, mitsamt Flagellumsmotor und anderen nichtreduzierbar komplexen Subsystemen, aus dem Nichts entstehen.

Damit ist natürlich nicht gesagt, dass diese, „Wunder“ genannten Phänomene tatsächlich wie in der Bibel beschrieben stattgefunden haben und bewiesen sind. Sondern nur, dass sie nicht mehr prinzipiell unmöglich sind. Stattdessen ist es möglich, dass Gott normalerweise seine Naturgesetze walten lässt, um seinen Geschöpfen, insbesondere seinen „Abbildern“, einen verlässlichen Bezugsrahmen zu geben, in welchem sie blühen und gedeihen können. Der aber, wenn es ihm passt, mehr oder weniger prophezeibar eingreift und einen anderen als von vielen zuvor erwarteten Lauf der Welt zulässt.

Wie dem auch sei, das derzeitige Versagen des Determinismus dürfte materialistischen und atheistischen Wissenschaftlern buchstäblich eine Heidenangst einjagen. Hawking selbst beschwört im oben erwähnten Buch, das mit gelegentlichen expertokratischen Spitzen gegen den Brexit gesprenkelt ist, ein deterministisches Glaubensbekenntnis: „Gott interveniert nicht, indem er die Gesetze der Natur bricht. Das muss die Position eines jeden Wissenschaftlers sein.“ Warum das deren Position sein „muss“, erklärt er im Buch nicht. Sondern bringt lediglich die in Gewissheit gekleidete Durchhalteparole zum Ausdruck, dass irgendwann eine Weltformel gefunden wird, die auch die derzeit unbestimmbaren Phänomene wieder eindeutig berechenbar und determinierbar machen.

In der Zwischenzeit halten Politiker, unterstützt von Claqueuren wie Stöcker, am Determinismus fest und ignorieren die nicht ins Bild passenden Erkenntnisse der Wissenschaft. Da es keinen intervenierenden, also belohnenden oder bestrafenden Gott gibt beziehungsweise geben darf, ist es die Pflicht eines jeden rationalen, aufgeklärten, „guten“ Menschen, an die Macht zu gelangen und mit eigenen Gesetzen und Geboten die Welt so einzurenken, wie sie seiner Meinung nach zu sein hat. Der Determinismus passt zu gut zu einem gottlosen Zeitgeist, als dass so eine Kleinigkeit wie ein paar wissenschaftliche Erkenntnisse der vegangenen Jahrzehnte ihn vom Sockel heben kann. Zu verlockend klingt das Angebot, sich zum Ersatzgott zu erklären, der sogar über Leichen gehen darf, wenn es darum geht, eine rationale, gerechte und rein biologisch abbaubare Welt zu schaffen. Schließlich will man doch nur ein gottloses Paradies auf Erden. Solange der Weg dorthin deterministisch und politisch korrekt gestaltet und zudem mit den besten Vorsätzen gepflastert ist – was kann da schon schiefgehen?