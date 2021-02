Beschränkung des Staates Freiheit auf christlichen Fundamenten

28. Februar 2021

Nötig ist die Konkurrenz biblisch verfügter Autoritäten

von Robert Grözinger

In meinem vorherigen Beitrag in dieser Reihe schrieb ich, dass sich das christliche Abendland seit der Renaissance allmählich vom Christentum abgewandt hat und wir uns deshalb geistlich auf dem Weg zurück nach „Ägypten“ befinden (ef 208). Das heißt, zurück zur Machtreligion, dem Glauben an die Souveränität des Menschen beziehungsweise besonders erleuchteter und auserwählter Menschen, mithin der religiösen Grundlage aller Diktaturen. Wir machen gewissermaßen den Exodus rückgängig – den Exodus hin zum souveränen Gott, dessen Gebote alle, vom Bettler bis zum Kaiser, zu gehorchen haben.

Viele sehen das Verhältnis von Christentum und Freiheit anders. „Religionen zivilisieren die Staatsgewalt, zugleich jedoch weiten sie sie aus“, meinte Stefan Blankertz (ef 209) in einer Antwort auf meinen Beitrag. Während ich dem ersten Teil seiner Aussage uneingeschränkt zustimme, glaube ich im Hinblick auf den zweiten Teil, dass das Christentum die große Ausnahme von dieser generell zutreffenden Regel ist. Jedenfalls theologisch, wenn auch gewiss nicht immer historisch. Aufgrund menschlicher Schwächen und der Versuchung, den Nächsten mit Hilfe der Staatsmacht zum „Bessersein“ zu nötigen oder mit ihr gar das Heil der Welt zu erzwingen, handelten und handeln viele Christen im Widerspruch zum Geist und oft auch zu den Buchstaben christlicher Gebote. Entweder, weil Gott ihnen nicht schnell genug pariert, oder weil sie glauben, Gott habe ihnen eine Sondergenehmigung erteilt.

Dennoch sind die Theologie und das daraus resultierende Welt- und Menschenbild des Christentums, so meine These, die wichtigste Grundlage der freiesten und wohlhabendsten Gesellschaften der Menschheitsgeschichte. Auch Aufklärung und Liberalismus sind zum Teil auf dieser Grundlage entstanden. Das ist mit ein Grund für den Hass und die Verachtung, die die Weltelite dem Christentum entgegenbringt. Und für ihre wiederholten Versuche, diese Religion von außen oder innen zu vernichten, zu neutralisieren oder bis zur Unkenntlichkeit zu verändern.

Wir wissen alle von den Missbräuchen staatlicher Macht, die im Namen der Religion, auch der christlichen, begangen wurden und werden. Doch das Programm, also die Theologie des Christentums, beinhaltet unverzichtbare Bestandteile, die die Staatsgewalt nicht nur zivilisieren, sondern notwendig einschränken. Natürlich nur, wenn sie beachtet werden, was wiederum nur geschieht, wenn eine ausreichende Zahl Gläubiger vorhanden ist, eine kritische Masse, die eine Missachtung der Bestandteile erschweren. Es sind Bestandteile, die es in dieser einzigartigen Kombination in anderen Religionen nicht gibt. Sie werden zwar oft missachtet, können aber nicht eliminiert werden, ohne den Wesensgehalt des Christentums völlig zu zerstören. Deshalb entfalteten sie von Zeit zu Zeit immer wieder eine staatsmachtbeschränkende Wirksamkeit.

Die drei wesentlichen staatsmachtbeschränkenden Bestandteile sind erstens: absichtliche, aus Liebe motivierte Schöpfung des Universums – keine zufällige aus empathielosem Nichts oder Chaos; zweitens: ein linearer Zeitverlauf mit definiertem absoluten Anfang und Ende – keine Unendlichkeit im Diesseits, keine ewige zirkuläre Wiederkehr; drittens: Menschwerdung Gottes und Vergebung aller Sünden derer, die an ihn glauben und Buße tun – weder ein göttlicher Willkürherrscher noch ein teilnahmsloser Weltgeist.

Der erste Bestandteil bedeutet logisch zwingend, dass nicht einmal der mächtigste Mensch der Welt der höchste Souverän ist, sondern Gott, dessen Regeln sich alle unterzuordnen haben. Man schaue sich die Zehn Gebote an. Es ist undenkbar, dass ein Potentat, dem Machterhalt über alles geht, jemals solche Gebote als von Gott kommend in Erwägung ziehen würde. Dennoch etablierten sie sich, zunächst in einem Volk allein. Vielleicht verlief ihre Fixierung nicht wortwörtlich so, wie es in der Bibel steht; historisch kam ihre endgültige Fassung vielleicht erst im babylonischen Exil (597–539 v. Chr.) zustande, als die Elite dieses Volks am eigenen Leib spürte, was Tyrannei bedeutet. Das ändert jedoch nichts an ihrer geistesgeschichtlich einzigartig machtbeschränkenden Natur.

Der zweite Bestandteil bedeutet logisch zwingend, dass wir nicht endlos Zeit haben. Auch nicht dafür, Tyrannei zu tolerieren. Dass wir von Gott aufgefordert sind, im Hier und Jetzt für ihn und seine Gebote einzustehen. Nicht mit Gewalt, nicht rebellierend, aber mit Festigkeit und Unerschütterlichkeit. Zwar hat Paulus gesagt, dass alle staatliche Gewalt von Gott komme. Auch Tyrannei – als Strafe Gottes, so jedenfalls interpretierten die Propheten die babylonische Gefangenschaft und einige ihrer Nachfahren die Herrschaft der Römer und die Zerstörung Jerusalems im Jahr 70 n. Chr. Das hat auch heute noch Tradition. Im Film „Sophie Scholl – Die letzten Tage“ wird die Widerstandskämpferin mit den Worten zitiert, dass ihr Vater Hitler als „Gottesgeißel der Menschheit“ bezeichnet habe, wofür er mehrere Wochen Zuchthaus bekommen habe.

Aber: Der Staat ist nicht die einzige von Gott auferlegte Autorität. Es gibt, biblisch gesehen, drei weitere: die Kirche, die Familie und der einzelne Mensch – Letzterer als Autorität über sich selbst. Diese vier stehen in ständiger Konkurrenz miteinander. Und diese Konkurrenz verhindert absolute Macht in jedem der vier Bereiche, langfristig jedenfalls. Der gegenwärtige Versuch der Weltelite, mit Hilfe staatlicher Gewalt die anderen drei göttlich legitimierten Autoritäten gleichzuschalten, ist lediglich ein neuerlicher Turmbau zu Babel und wird, aufgrund der Illusion des Rationalismus, wie der erste scheitern. Aber nicht automatisch. Wir sind berufen, Tyrannei zu verhindern und, wenn sie existiert, über sie hinauszuwachsen.

Der dritte Bestandteil bedeutet logisch zwingend, dass Gott mitten unter uns ist, an unseren Verfehlungen mitleidet und das Beste für uns will. Dass er uns aber gleichzeitig die Freiheit gegeben hat, sein Angebot abzulehnen. Dass diese Freiheit der notwendige Bestandteil seiner Liebe, aber auch die notwendige Grundlage aller Freiheiten ist. Und damit auch der Aufklärung und des Liberalismus.

Indizien dafür gibt es genug. Zum Beispiel die Magna Carta, die bis heute wirksame Grundlage der Menschenrechtsidee und der bürgerlichen Freiheiten im Westen. Weil Geschichtslehrbücher und -pläne schon lange die Erwähnung religiöser, insbesondere christlicher Einflüsse auf die Entwicklung des Abendlandes auf ein absolutes Minimum reduzieren, weiß kaum jemand über Stephen Langtons Rolle bei der Entstehung dieses historischen Dokuments im 13. Jahrhundert Bescheid. Im Hinblick auf sein Zustandekommen war der damalige Erzbischof von Canterbury eine, wenn nicht gar die Schlüsselfigur. Über den brodelnden Konflikt König Johanns mit den Baronen schreibt Wikipedia: „Langton lehnte eine offene Rebellion gegen den König strikt ab, stattdessen versuchte er den Konflikt durch Verhandlungen zu lösen.“ Eine offene Rebellion hätte, egal wie sie ausgegangen wäre, mit Sicherheit keine Einschränkung der Staatsgewalt gebracht, sondern eher das Gegenteil. Die Verhandlungen dagegen mündeten in die weltberühmte Carta. Erkennbar ist Langtons Gewicht beim Zustandekommen auch daran, dass der erste Satz im ersten Artikel der Carta die Freiheit und Rechte der Kirche garantiert. Und am berühmten Artikel, der festlegt, dass jeder das Recht auf ein „rechtmäßiges Urteil der Seinesgleichen oder durch das Gesetz des Landes“ hat, ist der Einfluss des christlichen Menschenbildes deutlich zu erkennen.

Wenn es um Religion und Aufklärung geht, haben die meisten Menschen diese Begriffe nur als Gegensätze kennengelernt. Vishal Mangalwadi, indischer protestantischer Theologieprofessor und Autor mehrerer Bücher, betont jedoch, dass die Inspiration zur Aufklärung zu einem nicht unwesentlichen Teil aus der Bibel gekommen sei. So zum Beispiel sei die Idee des Gesellschaftsvertrags, also die Grundlage moderner Verfassungen, der Vorstellung eines Bundes mit Gott entnommen, welche die Grundlage des alttestamentarischen Gesetzeskanons ist. Man kann heute sagen, dass es ein Fehler war, denn institutionell übertrugen Verfassungen gottähnliche Befugnisse an „die Gesellschaft“ oder „die Mehrheit“. Andererseits waren Verfassungsgedanken der historisch nachvollziehbare Versuch, staatliche Willkür mit Hilfe aus christlich geprägtem Menschenbild entwachsener Regeln einzuschränken.

Die Puritaner spielten hier eine entscheidende Rolle; Mangalwadi verweist insbesondere auf den Engländer John Lilburne (1614–1657) und schreibt, dass „Lilburne und viele andere Puritaner eine Republik forderten, Wahlrecht für alle, die Abschaffung von Rang und Privileg, Gleichheit vor dem Gesetz, Freihandel, eine bessere Verteilung des Eigentums. Einige forderten Toleranz. Alle jedoch rechtfertigten diese Ziele auf der Grundlage der Schrift.“ Moderne Historiker, beklagt der Autor, hätten diese Ideen „aufgrund ihres ‚Vorurteils‘ auf eher säkulare Quellen zurückgeführt, als auf die puritanischen Schriften, in denen sie ihren Ursprung nahmen.“

Diesen beiden Beispielen gemein ist Folgendes: Der Widerstand gegen ein Übermaß staatlicher Willkür basierte nur zum Teil darauf, dass der Klerus über eine von der weltlichen Macht unabhängige Herrschaftsstruktur verfügte und diese eifersüchtig zu verteidigen bereit war. Insbesondere im zweiten Beispiel wird der Einfluss des christlichen Menschen- und Weltbildes deutlich. Und dessen unverzichtbare Grundlage: der Glaube an einen Gott, der die Welt und alles, was in ihr ist, in Liebe geschaffen hat und somit ihr höchster Souverän ist, dem sich alle, vom Bettler bis zum Kaiser, gleichermaßen unterzuordnen haben.

Die Aufklärung hat sich allerdings einen antiklerikalen und sogar antichristlichen Ruf erworben. Das ist aber trotz, nicht wegen ihres Ursprungs der Fall, der entschieden christlich war. Sie erhielt einen antireligiösen Anstrich, weil eine andere Religion sich ihrer bemächtigte. Friedrich A. von Hayek nannte sie – auch wenn er sie nicht als Religion identifizierte – den „konstruktivistischen Rationalismus“. Murray Rothbard bezeichnete sie als „Reabsorbtionstheologie“ – womit er meinte, dass das überragende Ziel ihrer Anhänger die Reabsorbtion des Individuums in das Kollektiv war. Eine Theologie, deren Spur Rothbard bis zu den Gnostikern des 3. Jahrhunderts zurückverfolgt, die an die prinzipielle Perfektheit des Menschen und die Schlechtheit der Welt glaubten. Rothbard identifiziert sie auch als Grundlage der „Religion“ von Karl Marx. Gary North spricht von der „Machtreligion“, die an die Souveränität nicht eines Schöpfergottes, sondern irgendwie auserwählter und erleuchteter Menschen glaubt.

Was mit den Verfassungsideen der Puritaner begann, wurde aufgrund des Wachstums der Machtreligion, die gnostische Einflüsse beinhaltete, zu einer Bewegung, die im Volk, genauer gesagt in der Mehrheit, die Stimme Gottes sah – solange sie „rational“ war. Die Entscheidung darüber, was rational ist, war den Erleuchteten vorbehalten.

Aber im Gegensatz zu Kontinentaleuropa blieb der christliche Einfluss auf die Aufklärung in Großbritannien und ihren Kolonien länger erhalten. Hayek identifizierte den Unterschied zwischen der französischen konstruktivistischen, rationalistischen Aufklärung und der schottischen, die immer von einer Begrenztheit des menschlichen Verstandes und der Vernunft ausging. Von der schottischen Aufklärung beeinflusste Denker, zum Beispiel die amerikanischen Gründerväter, versuchten daher, Macht verfassungsmäßig zu dezentralisieren. Wesentlicher ist hier aber dieser Punkt: Es wird kaum ein Zufall sein, dass die schottische Version der Aufklärung ihren Ausgangspunkt in einem Land hatte, das in den Jahrzehnten unmittelbar zuvor von einer großen christlichen Erweckungsbewegung unter dem Prediger John Wesley (1703–1791) geprägt worden war. Mangalwadi schreibt, diese Bewegung habe die Massen einem „intelligenten Studium der Bibel zugeführt“. Damit sei in den angelsächsischen Völkern der Status der Bibel als Buch der Bücher wiederhergestellt worden. Und, im Hinblick auf die Aufklärung: Die breite biblische Erweckung in diesen Ländern „hielt die charakterzerstörenden Folgen des Atheismus, die andere europäische Nationen wie Frankreich korrumpierten, unter Kontrolle“. Jedenfalls, so meine Einschätzung, ungefähr ein Jahrhundert lang, bis auch hier die machtkonzentrierende Wirkung der nicht christlichen Aspekte der Aufklärung die Oberhand gewannen.

Die historische Entwicklung deutet darauf hin, dass die „angelsächsischen Völker“ die relativ bessere Wahl getroffen hatten, beginnend mit der Industriellen Revolution. Es folgte eine mit massiven finanziellen und militärischen Mitteln durchgesetzte Abschaffung der Sklaverei – während führende Vertreter der Aufklärung die Sklaverei voll und ganz akzeptierten. So schreibt Rodney Stark: „Es waren nicht die Philosophen oder die säkularen Intellektuellen, die die Sklaverei moralisch verurteilten, sondern genau die Leute, die sie so sehr verachteten: Männer und Frauen mit intensivem christlichen Glauben, die die Sklaverei bekämpften, weil sie eine Sünde war.“

Bis mindestens Mitte des 19. Jahrhunderts, als England in den sogenannten Krimkrieg gegen Russland zog, war die christliche Prägung der Politik Großbritanniens spürbar. Der damalige britische Finanzminister und spätere Premierminister William Gladstone verhinderte die Schuldenfinanzierung dieses Krieges mit den Worten: „Kriegskosten sind das moralische Hemmnis, das es dem Allmächtigen den vielen Nationen innewohnenden Ambitionen und Eroberungsgelüsten aufzuerlegen gefiel.“ Ein halbes Jahrhundert später war es mit der von Wesley neu entfachten kulturellen Hegemonie des Christentums in Großbritannien wieder vorbei, jedenfalls in der Oberschicht und unter den Intellektuellen. Stattdessen beherrschte nun der Sozialdarwinismus und mit ihm Allmachtsphantasien den Zeitgeist, die in der Eugenik und technokratischen Träumen wie denen von H. G. Wells ihren Ausdruck fanden. Auch in England war Gott, wie Nietzsche beobachtet hatte, tot. Als die Briten ihre Weltdominanz durch Aufsteigernationen wie Deutschland, China und den USA bedroht sahen, wählte die Oberschicht – nicht nur Englands, aber eben auch – einen mit unbegrenztem Fiatgeld kreditfinanzierten Krieg. Gladstones Mahnung war vergessen.

Das mag die tiefste Wurzel der Urkatastrophe des 20. Jahrhunderts sein: die Schwäche des Christentums in der Oberschicht, die gleichzeitige Stärke der damals aktuellen Version der Machtreligion. Im gemeinen Volk Großbritanniens dagegen klang der Einfluss Wesleys noch lange nach. Bis heute sogar, wenn auch kaum noch bewusst. Ich bin überzeugt, dass dies der fundamentalste Grund dafür ist, dass in England die Mitgliedschaft in der EU immer ein Projekt nur der Oberschicht und oberen Mittelschicht blieb. Also jener, die, aufgrund längstmöglichen Verbleibs in den staatlichen Indoktrinationsinstitutionen während der Lebensjahre ihrer größten Beeinflussbarkeit, weit mehrheitlich voll und ganz dem säkularen Zeitgeist verschrieben sind. Anders als in Deutschland oder Frankreich war das gemeine Volk Englands nie von der Idee einer europäischen Einigung jenseits einer Freihandelszone überzeugt. Das hat, Legendenbildungen EU-freundlicher Mainstream-Medien zum Trotz, weit weniger mit einer Sehnsucht nach dem Empire als vielmehr mit einem Menschen- und Weltbild zu tun, das zwar nicht mehr bewusst, aber dennoch nachvollziehbar auf christliche Wurzeln zurückgeht. Sie blieben hier länger als auf dem Festland erhalten, weil England sowohl von einer Französischen Revolution als auch einem Napoleon als auch für lange Zeit von einer staatlichen Schulbildung preußischer Prägung verschont geblieben war und stattdessen auf private und kirchenfinanzierte Schulen setzte. Der Vorsprung an staatlicher Schulbildung bescherte dem Deutschen Reich zwar viele Nobelpreisträger und eine hochproduktive Wirtschaft, aber auch einen tiefen und breiten Volksglauben an die Erlösung durch den Staat – und heute den Superstaat. Somit kann der Brexit, der erste Stein, der aus dem neuzeitlichen Turmbau zu Babel bricht, durchaus eine Spätfolge der angelsächsischen christlichen Erweckung von vor bald 300 Jahren sein, so wie die EU eine konsequente und teils bewusste Folge sowohl der Französischen Revolution als auch der preußischen Reaktion darauf ist.

Es stimmt, dass Martin Luther die Ideen steuerfinanzierter Schulbildung sowie Schulpflicht propagierte. Auch außerhalb Deutschlands wurden diese Ideen von Christen übernommen, wenn auch selten so dogmatisch durchgesetzt wie hier. Das ändert nichts daran, dass es dem Geist des Christentums widerspricht, einer der vier göttlich gestifteten Autoritäten praktisch die Alleinherrschaft über das Denken und das Weltbild junger Menschen zu überlassen. Eines Tages wird sich diese Wahrheit Bahn brechen. Im Ansatz ist dies schon in den USA der Fall, wo die Heimschulbewegung, auch wenn sie derzeit nur drei Prozent der Schüler umfasst, relativ stark und auf jeden Fall christlich geprägt ist. Wenn der große Staatsbankrott kommt, werden diese Christen eine Vorbildfunktion für andere Eltern einnehmen und institutionell einen vielleicht uneinholbaren Vorsprung haben.

Erstmals seit dem Untergang Roms kam mit der Renaissance die „andere Religion“, die „Machtreligion“, im großen Stil nach Europa. Das französische Wort bedeutet „Wiedergeburt“. Sie war eine Wiedergeburt des Interesses an Kunst, Kultur und Philosophie vor allem der nicht christlichen Antike. Auch wenn im Mittelalter christliche Denker Überschneidungen zwischen Einzelaspekten griechischer Philosophien, insbesondere der Platos, und dem Christentum erkannten, und diese durchaus die Entwicklung christlicher Theologie beeinflussten, repräsentierten Philosophie und Gottheiten der Antike in ihren Grundsätzen das genaue Gegenteil der oben aufgeführten drei wesentlichen Bestandteile des Christentums: launische, willkürlich agierende Götter, die aus dem Chaos hervorgingen, somit Teil der Schöpfung, nicht Schöpfer; Philosophien, die von der Unendlichkeit des Diesseits ausgehen; Verherrlichung von Kraft und Gesundheit, Verachtung statt Empathie für Schwäche und Krankheit. Mit der Renaissance erwarben diese Grundsätze allmählich eine neue Beliebtheit unter Intellektuellen und ihren Kostenträgern, den Machthabern.

Mit der Renaissance wurde die Anbetung der Macht wieder salonfähig, siehe die Schriften Niccolò Machiavellis (1469–1527). Dem wachsenden Einfluss seiner Idee der moralüberwindenden „Staatsräson“ versuchten Christen auf verschiedenen Wegen beizukommen. Die Katholiken mit ihrem Index, die Protestanten mit Ideen, die in Verfassungen mündeten. Das gesamte 20. und die ersten zwei Jahrzehnte des 21. Jahrhunderts beweisen das Scheitern dieser Wege. Es muss ein anderer Weg gefunden werden. Es gibt keine christlichen Gebote oder Prinzipien, die einen Index stützen; oder Verfassungen, da sie, ungeachtet ihrer Inhalte, dem Staat zu viel Macht übertragen. Folglich muss der Weg zurück in die Freiheit, ein neuer Exodus, auf echten christlichen Fundamenten ruhen und muss zum Ziel haben, den anderen drei Autoritäten Kirche, Familie und Individuum wieder eine ihnen biblisch zustehende, von Gott gestiftete Unabhängigkeit einzuräumen, damit ihre gegenseitige Konkurrenz und ihr Gegengewicht zum Staat freiheitsberaubende Allmachtsbestrebungen wirksam eindämmen.

