Politische Diffamierung der AfD „Dieses Land braucht einen Kurswechsel“

24. Januar 2021

Alternative für Deutschland soll als gemeingefährlich und unwählbar hingestellt werden

von Klaus Peter Krause

Das Bundesamt für Verfassungsschutz will (und soll) die AfD zum „Verdachtsfall“ erklären. Diese Erklärung stehe unmittelbar bevor, berichtete die „FAZ“ in ihrer Ausgabe vom 20. Januar (siehe Links am Ende des Artikels). Dann darf diese Behörde die ganze Partei mit nachrichtendienstlichen Mitteln beobachten, ihre Mitglieder observieren, abhören und Verbindungsleute (V-Leute) in ihren Reihen einsetzen. Mit dieser Maßnahme soll die AfD gleichsam als gemeingefährlich und unwählbar hingestellt werden. Sie soll schreckhaften bürgerlichen Wählern, die mit Merkel, der SPD und FDP unzufrieden sind, Angst einjagen und sie von der AfD abschrecken. Seit die Regierung Merkel (formal: Horst Seehofer als Innenminister) Hans-Georg Maaßen, der seit 2012 als Verfassungsschutzpräsident amtierte, 2018 abserviert hat und an seine Stelle den politisch willfährigen Thomas Haldenwang gesetzt hat, ist dieses Amt umgehend parteipolitisch instrumentalisiert worden.

Wie abwegig, wie absurd, wie niederträchtig und wie politisch-kriminell die Verdachtsfall-Diffamierung ist, zeigt schon das AfD-Grundsatzprogramm

Die Verdachtsfall-Diffamierung ist politisch und rechtsstaatlich eine Ungeheuerlichkeit und ein neuer Beleg für den schleichenden (und auch gewollten) Niedergang des deutschen Nationalstaates. Sie trifft die im Bundestag stärkste und einzige wirkliche Oppositionspartei. Sie soll noch vor den nächsten Landtagswahlen und der Bundestagswahl ausgeschaltet werden. Das geschieht unter dem Beifall der Altparteien. weil sie diese sie um Wähler und Pfründe bringt. Gegenüber der AfD und in den wesentlichen Teilen des heutigen politischen Mainstreams sind die Altparteien zum einheitlichen Parteiblock verschmolzen und verkommen. Viele Bürger suchen daher nach einer Alternative. Die bietet ihnen die AfD – daher ihr Name: Alternative für Deutschland. In ihrem Grundsatzprogramm von 2016 kann es jedermann nachlesen (siehe Link am Ende des Artikels). Allein schon dessen Inhalt zeigt, wie abwegig, wie absurd, wie niederträchtig und wie politisch-kriminell die Verdachtsfall-Diffamierung ist.

„Ein Anschlag politischer Willkür“

In einem Video-Auftritt setzt sich Beatrix von Storch, stellvertretende Bundesvorsitzende der AfD, für die Partei zur Wehr: gegen die verleumdende Maßnahme der Verfassungsschutzbehörde als „ein Anschlag politischer Willkür“ und zugleich gegen die Corona- und übrige Politik der Altparteien – unter anderem mit diesen Worten:

Schicksale werden besiegelt per Kanzler-Dekret und …

„Die Polizei stürmt Kindergeburtstage und Hochzeiten, Geschäfte sind geschlossen und viele werden nie wieder öffnen, Innenstädte sind zu Geisterstädten geworden, hunderttausende Unternehmen und Unternehmer gehen Bankrott. Millionen von Bürgern stehen vor den Trümmern ihrer beruflichen und privaten Existenz. Schicksale werden besiegelt. Per Kanzlerdekret.“

… die Kritiker dieser Politik zu Staatsfeinden erklärt



„Und die Kritiker dieser Politik? Werden zu Staatsfeinden erklärt: Die einzige Oppositionspartei wird durch den Inlandsgeheimdienst bekämpft. Die etablierten Parteien, allen voran die CDU/CSU, wollen sich im Wahljahr einen politischen Wettbewerber vom Hals schaffen. Sie fürchten den Streit um Ziele und Inhalte. Sie haben keine Argumente, keine Substanz, keine Lösungen. Die Union hat ihre Seele an den linken Zeitgeist verkauft und ihre Werte verraten. Alle. Die Union schwimmt inmitten des linken Mainstreams.“

„Dieses Land braucht einen Kurswechsel“

„Alle wollen sie die AfD zerstören. Aber sie werden uns nicht kleinkriegen. Dieser Anschlag politischer Willkür von Horst Seehofers Verfassungsschutzbehörde wird nicht gelingen. Wir werden Stand halten. Das haut uns nicht um. Dieses Land braucht eine Alternative und einen Kurswechsel.“

Den Link, um sich die ganze Storch-Philippika anzuhören und anzuschauen, finden Sie am Ende des Artikels.

Meuthen kündigt eine Verfassungsschutzklage an

Der AfD-Bundesvorsitzende Jörg Meuthen hat erklärt: „Sollte das Bundesverfassungsschutzamt die AfD offiziell zum Verdachtsfall erklären, werden wir mit allen juristischen Mitteln dagegen vorgehen – und absehbar erfolgreich sein.“ (siehe untenstehender Link).

Dieser Artikel erschien zuerst auf dem Blog des Autors.