Neue Regelungen für einen „selbstbestimmten Tod“ Sterbehilfe-Debatte ohne AfD?

27. April 2021

Keineswegs – aber die Rede von Beatrix von Storch kam in Berichterstattungen nicht vor

von Klaus Peter Krause

Sterbehilfe ist Gewissenssache und verbunden mit Fragen zu Ethik und Moral. Ist sie zu tolerieren oder abzulehnen? Oder gesetzlich sogar zu ermöglichen? Und wenn ja, mit welchen Regeln? Es versteht sich, dass sie daher auch zur politischen Auseinandersetzung wird. So jüngst im Deutschen Bundestag wieder einmal geschehen. Es war eine erste Orientierungsdebatte nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom 26. Februar 2020, das ein Verbot der geschäftsmäßigen Förderung von Selbsttötung als verfassungswidrig aufgehoben hat. Die Medien haben über die Debatte berichtet, auch die „FAZ“. Was war in deren Bericht auffällig?

Wer im „FAZ“-Bericht alles zu Wort kommt

Wie üblich und durchweg auch nicht anders möglich, geben Medienberichte das, was in solchen Debatten gesagt wird, zusammengefasst wieder. Kernaussagen der Redner heben sie mit Namensnennung hervor, teils zitieren sie diese auch wörtlich. So berichtet die „FAZ“ (Ausgabe vom 22. April, Seite 4, siehe Link am Ende des Artikels) über die FDP-Politikerin Katrin Helling-Plahr unter anderem, diese habe sich auf das vom Verfassungsgericht entwickelte „Recht auf selbstbestimmtes Sterben“ bezogen und davor gewarnt, die eigenen Moralvorstellungen über die von Sterbewilligen zu stellen. Sie berichtet über Äußerungen von Renate Künast und Katja Keul (beide Die Grünen), die Sterbehilfe müsse endlich auf rechtssichere Wege gelenkt werden. Sie berichtet über Benjamin Strasser (FDP), Kirsten Kappert-Gonther (Die Grünen), den Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) und darüber, was die Abgeordneten Lars Castellucci (SPD), Ansgar Heveling (CDU), Stephan Pilsinger (CSU) und Kathrin Vogler (Linke) als die jüngste und bislang restriktivste Initiative zu einer Neuregelung fordern.

Wer im „FAZ“-Bericht nicht zu Wort kommt

Was aber vermisst der Leser? Er vermisst, wie sich die im Bundestag stärkste Oppositionspartei geäußert hat, also die AfD. Mochte sich diese nicht äußern? Hat sie zum Thema so gar nichts zu sagen? Doch. Für sie hatte die stellvertretende AfD-Fraktionsvorsitzende Beatrix von Storch gesprochen. Der „FAZ“-Bericht verliert darüber kein Wort. Andere Medien wie „Süddeutsche Zeitung“, ZDF, „Ärzteblatt“ verfuhren nicht anders. War es zu unbedeutend? Zu verschroben? Zu extrem „rechts“? Nur das Gleiche, was andere schon vorgetragen hatten? Nichts davon. Machen Sie sich Ihr eigenes Bild (den Link zu Frau von Storchs Rede finden Sie am Ende des Artikels).

Nicht Hilfe zum, sondern Hilfe beim Sterben

Sich das Leben zu nehmen ist nach der Überzeugung von Beatrix von Storch kein Ausdruck einer „autonomen Selbstbestimmung“. Es sei fast immer ein Akt der vollständigen Verzweiflung. Das gelte für den schwer kranken Neunzigjährigen, der keine Hilfe zum Sterben, sondern Hilfe beim Sterben brauche, also menschliche Begleitung und eine tatsächlich schmerzlindernde palliativmedizinische Versorgung. Es gehe es aber auch um den vierzigjährigen Familienvater, der gerade seine Existenz verloren habe, oder den Neunzehnjährigen, den seine Freundin verlassen habe. Sie bräuchten Hilfe zum Leben, nicht zum Sterben. „Staatliche Angebote zum Sterben öffnen die Büchse der Pandora hin zu einer Kultur des Todes.“ Deshalb, so Frau von Storch, trete sie für eine Kultur des Lebens ein.

