AfD Dexit und Freiheit

13. Juni 2021

Peter Boehringer wurde in Bayern zum Spitzenkandidaten gewählt

von Christian Paulwitz

Bildquelle: Peter Boehringer Bayrischer AfD-Spitzenkandidat: Peter Boehringer

Das letzte Mai-Wochenende läutete eine Serie von Aufstellungsversammlungen des bayerischen Landesverbands ein – in der AfD immer eine längere Sache, da das Abnicken womöglich noch vom Vorstand vorgegebener Listen in welcher Art auch immer per Satzung verboten ist. Im Vorfeld wurde um die Form gerungen – in Bayern galt bisher die Mitgliederversammlung als feste Regel, doch aufgrund der derzeitigen staatlichen Repressionen gegen die Versammlungsfreiheit war die Planungssicherheit zu gering und die Gefahr, in terminliche Not bezüglich der Listenabgabe zu kommen, zu groß. Es wurden daher Delegierte der Kreisverbände einberufen.

Behördliche Schikanen gab es dennoch genug: Abstände, ganztägig FFP2-Maske, Corona-Testpflicht und zunächst im Bescheid auch noch das Verbot zu essen, zu trinken oder zu rauchen auf dem ganzen Gelände, denn dazu dürfe man ja auch nicht die Maske absetzen, weil das ja alles viel zu gefährlich sei. Letzteres wurde jedoch noch per Eilverfahren gekippt.

Wie kommt ein Landesverband zu einer Liste? Die Kandidaten werben im Vorfeld um Unterstützung, bilden Netzwerke, Narrative über „Strömungen“ werden gepflegt und befeuert mit dem Ziel, mehrheitsfähige Unterstützerkreise auf seiner Seite zu haben – oder auch vom Kandidaten der Gegenseite abzubringen. Die Schubladen kann man von zwei Seiten her einsortieren. Bei den einzelnen Plätzen geht es dann um die richtige Taktik, nicht gegen zu starke andere Kandidaten anzutreten oder gegen solche, die eigene Sympathisantenkreise vielleicht noch besser ansprechen können. Wer die Abstimmung zu einem Listenplatz verliert und diesen Malus mit sich trägt, gerät schnell in Gefahr, bei den weiteren Plätzen in Vergessenheit zu geraten und für die attraktiven Plätze nicht mehr zum Zuge zu kommen.

Das alles ist langwierig, und bereits das Prozedere ab Versammlungsbeginn, bis alle wichtigen Verfahrensfragen festgelegt sind, dauert seine Zeit. Wenn eine Partei sich auf den Wahlkampf vorbereitet, gibt es neue Plakate und Transparente, die man als Deko findet. „Nennt man mich ‚Solo-Selbständig‘ weil mich der Staat immer alleine lässt?“ (orthographische Merkwürdigkeiten übernommen) – Puh. Darauf muss man erst einmal kommen in Zeiten, die neben den bisher üblichen staatlichen Plünderungsangriffen geprägt sind von noch nicht dagewesenen Schikanen für die Tätigkeitsausübung bis hin zum Berufsausübungsverbot: vom Staat in Ruhe gelassen zu werden als das große Problem eines Selbständigen? Wer denkt sich so etwas aus? Oder: „Tempolimit für grüne Verbote“. Ja klar, wenn die Schlagzahl etwas gesenkt wird, haben wir kein Problem mit grünen Verboten? Seufz. Augenverdreh.

Endlich geht es um die Wahl des ersten Listenplatzes, und siehe da, es gibt nur einen Kandidaten. Ungewöhnlich für die AfD. Noch ungewöhnlicher: Es stehen nicht ein oder mehrere große Unterstützernetzwerke dahinter, an denen man nicht vorbeikäme. Der Kandidat ist einfach aufgrund seiner Kompetenz und seiner Leistung in der letzten Legislaturperiode innerhalb und außerhalb des Parlaments von jedem im Landesverband anerkannt. Peter Boehringer, Vorsitzender des Haushaltsausschusses und erster Gegenredner bei den Haushaltsdebatten, Eurokratiekritik, Islamisierungsgegner, Freiheit statt Lockdown – bei Letzterem eindeutig ein sehr früher Taktgeber. Impulsgeber überhaupt für die Programmatik: Dexit – Forderung nach Austritt Deutschlands aus der EU. Auch ungewöhnlich: Impulsgeber immer wieder gegen die vorsichtiger aufgestellten Spitzen von Partei und Fraktion und dennoch auch von ihnen anerkannt, da er sich nie auf der persönlichen Schiene bewegt. Sehr wesentlich sein Beitrag dazu, dass der Dexit Teil des Wahlprogramms wurde.

Man merkt immer noch in den Interviews von Partei- und Fraktionsspitzen, dass diese damit deutlich fremdeln. Dabei ist es selbst kompatibel zu den Establishment-Narrativen nur folgerichtig: In der Corona-Krise hat die EU gezeigt, dass ihr die Grundelemente der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft – die Freizügigkeit im Personen- und Warenverkehr – einen Dreck wert ist und es nur um die Macht zur unbeschränkten Verteilung von in beliebiger Menge gedrucktem Geld geht. Wo ist das Vertragsverletzungsverfahren, das die südlichen Tourismuszielländer gegen die Hemmnisse des Grenzübertritts führen? Die Eliten der EU-Länder sind längst über die EU-Mechanismen korrumpiert und spielen alles mit. Nichts wie raus da. Nichts ist alternativlos.

Und „Raus aus der EU“ ist ein starker Zug in der Basis der AfD geworden. Nach Boehringer hat dies fast jeder Redner aufgegriffen und dafür immer Applaus bekommen. So wie die letzten Jahre bei klarer Position gegen Islamisierung immer Applaus sicher war. Mehr als alle hohlen „Seid einig“-Phrasen hat die Wahl des ersten Listenplatzes das tatsächlich einigende Element herausgestellt und gestärkt. Die Parteispitze wird daran nicht mehr vorbeikommen, auch wenn es ihr schwerfällt – zumal jenen mit EU-Abgeordnetenmandat. Dass die Ablehnung der freiheitsfeindlichen Corona-Notstandspolitik eine weitere einigende Klammer ist, versteht sich eigentlich von selbst und konnte nicht überraschen.

Am ersten Aufstellungswochenende wurde die Liste bis Platz elf besetzt – Platz zwei war härter umkämpft als der erste und ging an eine Dame. Sichtlich noch gezeichnet von ihrer schweren Krankheit, aus der sie sich langsam nach etwa einem halben Jahr Pause herausarbeitet, war sie zum Rednertisch gegangen und hatte eine starke und engagierte Rede gehalten. Erst an deren Ende ging sie auf ihre Person ein: „Ich bin Corinna Miazga und eure Landesvorsitzende. Ich bin wieder zurück.“

Das scheint auch für die AfD zu gelten. In Sachsen, vielleicht auch in Sachsen-Anhalt, ist sie dabei, der CDU den Rang abzulaufen und stärkste Kraft zu werden. Im Herbst könnte möglicherweise eine Bundestagswahl stattfinden – so genau lässt sich das ja in Zeiten der Notstandspolitik nicht sagen. Mit dem bayerischen Landesverband ist nun auch zu rechnen. Aufgabe einer Oppositionspartei im Parlament wird es in diesen Zeiten kaum sein, die Regierungsübernahme ins Auge zu fassen, sondern die Rechtsbrüche und die Korruption zu dokumentieren und bekannt zu machen. Denn Voraussetzung für eine Wende zum Besseren ist der Wille der vielen, erst einmal die Augen aufzumachen und den Zustand dieser Bananenrepublik überhaupt einmal zur Kenntnis zu nehmen. Dazu wären die AfD wieder als stärkste Oppositionsfraktion und Boehringer hoffentlich wieder als Haushaltsausschussvorsitzender schon sehr wichtig. Könnte klappen (wird schon nicht jeder so genau auf die Plakate schauen oder diese gar ernst nehmen), wenn nicht gerade vollständig auf Briefwahl umgestellt wird.

Information

