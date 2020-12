Freibier Eine geschichtsträchtige Alkoholbombe

06. Dezember 2020

Weisheit und Freiheit im Barley Wine

von Helge Pahl

Bildquelle: Helge Pahl

In wine there is wisdom, in beer there is freedom, in water there is bacteria.“ (Im Wein liegt Weisheit, in Bier liegt Freiheit, im Wasser liegen Bakterien.) Dieser Aphorismus wird Benjamin Franklin zugeschrieben, wenngleich kritische Stimmen meinen, die Urheberschaft sei ihm lediglich angedichtet. Denn der Begriff „Bakterien“, so der Einwand, ...