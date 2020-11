Wirtschaft in Krisenzeiten Der Aufstieg der Voodoo-Ökonomie

20. November 2020

Deren Anhänger werden als Opfer enden, da sie die Realität verleugnen

von Jeff Thomas

Das neue Jahrtausend ist von immer dramatischeren wirtschaftlichen Veränderungen geprägt.

Wirtschaft ist (oder sollte) leicht verständlich sein. Es geht im Wesentlichen um die Produktion, den Konsum und den Transfer von Wohlstand. Der Transfer von Reichtum findet normalerweise als Ergebnis des Gleichgewichts zwischen Knappheit und Nachfrage statt.

Im Laufe der Jahrhunderte hat es jedoch immer wieder Menschen gegeben, die versucht haben, die Wirtschaft für ihre eigenen Zwecke zu verändern oder zu pervertieren.

In jüngster Zeit sind die Betrügereien, die dadurch entstanden, sowohl komplexer als auch profitabler geworden und wurden in größerem Maßstab durchgezogen. Besteuerung, Verschuldung und Inflation sind zu Schlüsseltechniken geworden, um den Menschen auf einer Massenbasis Reichtum zu entziehen – im Allgemeinen, ohne dass diese Menschen verstehen, dass sie im Wesentlichen Milchkühe sind, die darauf warten, dass Bauer Dimon oder Bauer Powell mit dem Milcheimer in den Stall kommen.

So komplex und verwirrend das moderne wirtschaftliche Melken auch geworden ist, so einfach wird es, wenn es uns gelingt, durch die Nebelwand zu sehen.

Aber das Spiel hat, wie bereits erwähnt, in den letzten Jahrzehnten eine neue Dimension angenommen.

Eine Wirtschaftskrise größeren Ausmaßes hat sich zusammengebraut, und nun, da die Krise begonnen hat, muss der Betrug feiner ausgearbeitet werden, um ihn durchzuziehen und gleichzeitig die Betrüger davor zu schützen, für das, was sie geschaffen haben, verantwortlich gemacht zu werden.

Noch nie zuvor waren wir Zeuge eines solchen Ausmaßes an Fadenscheinigkeit – einer Vielzahl von Schwätzern, die „wirtschaftliche Prinzipien“ ohne jede Grundlage propagieren.

Ob es sich nun um die „Moderne Geldtheorie“ als Ganzes handelt oder um die Vielzahl von Programmen, die sich an ihr ausrichten wie der „Green New Deal“, die „Quantitative Lockerung“ oder die „Thrive“-Agenda – hinter jeder Ecke gibt es neue Bestrebungen, die ich als „Voodoo-Ökonomie“ bezeichne.

Der Wirtschaftszirkus ist in der Stadt. Und wie bei jedem Zirkus gibt es nicht nur die Hauptveranstaltungen, sondern Ablenkungen aller Art, die ein Maximum an Verwirrung stiften sollen.

Man könnte sagen, die regierende Priesterin der Voodoo Economics sei die geschäftsführende Direktorin des Internationalen Währungsfonds (IWF), Kristalina Georgiewa. Als Marie Laveau des IWF war sie in letzter Zeit sehr präsent, als sie die „drei Imperative“ des IWF präsentierte.

In ihren Präsentationen spricht sie von diesen „todsicheren“ Problemlösern nicht in wirtschaftlichen Begriffen, sondern in „Woke“-Terminologie, also politisch korrekten Begriffen. In ihren Einleitungen beschreibt sie sie als nicht weniger als den Weg zu einer „Menschheit aus Brüdern und Schwestern“.

Der erste der drei Imperative ist „die richtige Wirtschaftspolitik“.

Sie beschreibt diese eher vage Kategorie als „umsichtige makroökonomische Politik“, die eine dramatisch gestiegene Verschuldung und „Beteiligung des privaten Sektors“ beinhalte. Darunter könne man einen Plan verstehen, demzufolge der Gesetzesentwurf über die erhöhte Verschuldung an den privaten Sektor weitergegeben werden soll. (Das heißt: „Wir schrauben die Rechnung hoch – Sie zahlen.“) Dies ist der Kern dieser Kategorie, wobei sich die Rhetorik vor allem auf Schlagworte wie „Belastbarkeit“, „Wettbewerbsfähigkeit“, „Vertrauen“ und so weiter konzentriert, die zwar ermutigend klingen, aber keine wirkliche Erklärung dafür bieten, wie der Plan durchgeführt werden soll.

Der zweite Imperativ lautet „Politik muss für die Menschen sein“.

Das klingt prinzipiell recht nett, bietet aber wiederum nichts Konkretes. Sie erklärt, dass es ein soziales Re-Engineering brauche, um „Ungleichheiten“ zu verringern und die Gleichstellung der Geschlechter zu beschleunigen. Sie stellt weiter fest, dass eine Bewegung hin zu einer zentralen Finanzierung von Gesundheit und Bildung sowie einer digitalen Wirtschaft notwendig sei, die „für Wachstum und Entwicklung in der Zukunft entscheidend sein wird“. Dennoch nichts Konkretes. Meistens handelt es sich hier um Wohlfühlplatitüden.

Der dritte Imperativ ist einfach „Klimawandel“, der, wie sie sagt, „eine tiefgreifende Bedrohung für Wachstum und Wohlstand darstellt“.

Vor ein oder zwei Generationen lachten diejenigen, die die „Miss USA“-Wahl verfolgten, als eine Kandidatin nach der anderen auf die Frage nach ihrem persönlichen Ziel „Weltfrieden“ antwortete.

Die Kandidatinnen führten nie näher aus, wie sie dies zu erreichen gedachten, was dazu führte, dass sie als sehr hübsche Hohlköpfe gebrandmarkt wurden.

Spulen Sie nun in die Gegenwart vor, und es sind nicht mehr nur die Paul Krugmans da draußen, die dumme Ideen zum Umgang mit der Weltwirtschaft verbreiten. Jeder an der Spitze – ob Jamie Dimon, Jerome Powell oder Kristalina Georgiewa – bietet Voodoo Economics als Allheilmittel für die von den Regierungen und Zentralbanken geschaffenen Nöte an.

Das ist nichts Neues. John Maynard Keynes, der an seiner Alma Mater, der London School of Economics, Fabian-Sozialist geworden war, schrieb 1936 sein Buch „The General Theory of Employment, Interest and Money“ (Die allgemeine Theorie von Beschäftigung, Zinsen und Geld) als Mittel, mit dem weltweit Kollektivismus geschaffen werden konnte, indem man Zentralregierungen die wirtschaftliche Kontrolle übertrug.

Es ist nicht überraschend, dass seine Schrift nach vierundachtzig Jahren seit seiner Veröffentlichung bei Regierungen immer noch ein Bestseller ist. Man wird so gut wie keine Regierung finden, die nicht von ganzem Herzen zustimmt, dass ihr alle Reichtümer der Welt anvertraut werden und sie die Autorität haben sollte, zu entscheiden, wie sie aufgeteilt werden müssten.

Natürlich hat dieses Konzept insofern einen kleinen Schönheitsfehler, als Regierungen nicht wirklich Reichtum schaffen. Sie mögen zwar Geld drucken, aber der Reichtum selbst wird von denen geschaffen, die ihr Geld in die Schaffung von Gütern und Dienstleistungen investieren.

Regierungen sind im Wesentlichen Parasiten – Bandwürmer, die sich vom Wirt, dem eigentlichen Schöpfer des Reichtums, ernähren. Interessanterweise erklärte Herr Keynes selbst kurz vor seinem Tod im Jahr 1946, dass seine Theorie nicht wirklich funktioniere – dass die Regierung, da sie keine uneigennützige Partei ist, nicht im Interesse der Wirtschaft, sondern in ihrem eigenen Interesse handeln würde.

Die neue Werbekampagne des IWF, wie sie von Frau Georgiewa vorgestellt wurde, ist ganz und gar keynesianisch. Sie sagt im Wesentlichen: „Die Party ist noch nicht wirklich vorbei. Alles, was wir tun müssen, ist, Geld zu drucken und uns für politisch korrekte Anliegen einzusetzen, und wir können wieder einmal die Punschbowle füllen.“

Wie sie sagt: „Jetzt ist nicht die Zeit, die Bücher auszugleichen.“

Das neue Programm enthält nur eine kurze Erläuterung, wie die Voodoo-Ökonomie durchgeführt werden soll, aber es wird dennoch eine Inspiration für diejenigen sein, die in einer Zeit, in der die Hoffnung im Niedergang begriffen ist, nur allzu gerne zur nächsten leeren Hoffnung springen, um sich nicht der Tatsache stellen zu müssen, dass die wirtschaftliche Realität an die Tür klopft.

Herr Keynes hat nicht im Stil eines Adam Smith über Wirtschaft geschrieben. Er schrieb nicht darüber, was Ökonomie ist, sondern darüber, wie er sie gerne hätte, damit sie als Vorbote des Kollektivismus verwendet werden kann.

Tatsache ist, dass die Ökonomie in ihrem Kern recht einfach ist. Es ist das Studium dessen, was wirklich existiert und sich abspielen wird, ungeachtet des neuesten Voodoo-Trends, der auf den Markt gebracht wird.

Wenn sich die Krise, die jetzt begonnen hat, entfaltet, können diejenigen, die sich dafür entscheiden, dem Voodoo zu folgen, damit rechnen, sich als Opfer wiederzufinden.

Mehr Hoffnung werden diejenigen haben, die sich für die Realität entscheiden – egal, wie schmerzhaft eine Konfrontation mit ihr auch ausfallen mag.

Dieser Artikel erschien zuerst auf der Website „Doug Casey’s International Man“ und wurde von Axel B.C. Krauss exklusiv für eigentümlich frei ins Deutsche übersetzt.