Keynesianische Wirtschaftspolitik Busfahrer-Ökonomie

07. April 2021

Steigen wir rechtzeitig aus, bevor wir im Sozialismus landen

von Jeff Thomas

Wirtschaft sollte kein besonders schwer zu verstehendes Thema sein. Im Wesentlichen ist es einfach das Studium der Funktionsweise von Geld. Doch Akademiker, Theoretiker, Politiker und Finanzchefs profitieren alle davon, wenn es ihnen gelingt, die Grundprinzipien zu verkomplizieren und das Wasser des wirtschaftlichen Verständnisses zu trüben.

Keiner war dabei offensichtlich erfolgreicher als der Wirtschaftswissenschaftler John Maynard Keynes. Der in Cambridge, einer Bastion sozialistischen Denkens ausgebildete Herr Keynes veröffentlichte 1936 die berühmte „Allgemeine Theorie der Beschäftigung, des Zinses und des Geldes“ und veränderte damit für immer die Wahrnehmung der Wirtschaft in der Welt.

Das war eine erstaunliche Leistung, zumal es Herrn Keynes nicht darum ging, die Ökonomie zu erklären, wie es traditionell das Ziel des Faches war; sein Ziel war es, das Studium der Ökonomie zu verzerren – ökonomische Prinzipien zu verwirren, um sozialistische Konzepte zu fördern.

Der Sozialismus war seit seinen Anfängen bei vielen Menschen unpopulär, da er ökonomisch offensichtlich nicht funktionierte. Um den Sozialismus akzeptabler zu machen, schlug Herr Keynes in seinem Buch im Wesentlichen vor, dass, obwohl zwei plus zwei gleich vier ist, im Sozialismus zwei plus zwei irgendwie gleich fünf sein könnte.

Herr Keynes empfahl, dass die Regierungen die Wirtschaft kontrollieren sollten und sagte, dass sie in guten Zeiten die Menschen besteuern und regulieren könnten, sodass die Regierung das Geld hält. Dann, in schlechten Zeiten, könnten sie dieses Geld zurück in die Wirtschaft schütten, um sie wieder zu beleben. Dabei ignorierte er die Tatsache, dass freie Märkte historisch gesehen dazu neigen, sich selbst zu regulieren – dass Angebot und Nachfrage immer ihr eigenes Gleichgewicht schaffen.

Natürlich fand sein Konzept sofort die Zustimmung aller Regierungen der Welt und hat sich seitdem gehalten, da jede Regierung gerne das gesamte Geld kontrollieren würde, sofern es denn möglich wäre.

Interessanterweise gestand Herr Keynes kurz vor seinem Tod im Jahr 1946, dass in Wirklichkeit die Regierungen, die immer von den Wahlzyklen abhängig sind, in guten Zeiten durch Besteuerung und Regulierung Geld einnehmen, daraufhin sofort alles ausgeben und dann noch mehr leihen.

Wenn schließlich schlechte Zeiten kommen, ist die Regierung nicht nur pleite, sondern auch verschuldet. Und anstatt hierauf die Wirtschaft zu entlasten, indem sie aus dem Geschäft aussteigt, wie es jedes gescheiterte Unternehmen tun würde, erhöhen sie die Steuern, um ihr eigenes Nest mit Federn zu füllen. So wird die Regierung in schlechten Zeiten zum größten Hindernis für die wirtschaftliche Erholung eines Landes.

Heutiger Keynesianismus

Zurück in die Gegenwart: Wir beobachten, dass sowohl die EU- als auch die US-Regierung (und eine Vielzahl anderer wirtschaftlich angeschlagener Regierungen) aktiv die keynesianische Wirtschaftspolitik verfolgen. Während sich ein Großteil der Welt inmitten der (immer noch nicht anerkannten) Großen Depression befindet, geben Politiker in jedem Wahlzyklus ein neues Wohlstandsversprechen ab, das immer auf staatlicher Kontrolle der Wirtschaft basiert – genau das gleiche keynesianische Konzept, das die wirtschaftliche Katastrophe überhaupt erst verursacht hat.

In einem Jahr lautet das Versprechen „Erholung“. Wenn sich das nicht bewahrheitet, wird das nächste Versprechen „Belebung des Arbeitsmarktes“ lauten, was sich ebenfalls nicht bewahrheitet – in jedem Fall, weil die Prämisse selbst grundlegend und ökonomisch unsolide war.

Während des Abschwungs in jedem dieser Teilbereiche ist jede Regierung stolz darauf, in Abständen zu verkünden, dass ein kleiner Prozentsatz an neuen Arbeitsplätzen geschaffen worden sei, um eine Erholung zu suggerieren. Sie tun dies angesichts der Tatsache, dass die staatlichen Beschäftigungszahlen so verzerrt sind, dass sie diejenigen nicht berücksichtigen, die die Suche nach Arbeit aufgegeben haben.

Außerdem wird jeder als „beschäftigt“ gezählt, der nicht genug Arbeit hat, um sich und seine Familie zu ernähren, aber trotzdem auch nur einen Tag in der Woche beschäftigt ist. Würden allein in den USA alle Menschen, die nicht voll beschäftigt sind, anerkannt, läge der derzeitige Prozentsatz der Arbeitslosigkeit bei über 20 Prozent.

Wenn eine Wirtschaft im Niedergang ist, gibt es nur wenige neue echte Arbeitsplätze, während andere weiter verschwinden. Und hier kommt der Keynesianismus wirklich zu „Hilfe“. Da das tatsächliche Nettoeinkommen eines Individuums für die Regierungsstatistiken weniger wichtig ist als die Schaffung neuer Arbeitsplätze, besteht eine sozialistische Lösung darin, die vorhandenen Arbeitsplätze einfach aufzuteilen.

Durch die Schaffung kürzerer Wochenarbeitszeiten – zum Beispiel dreißig Stunden – werden viele Zehn-Stunden-Jobs frei, und diese können als „Neueinstellungen“ bezeichnet werden. Natürlich handelt es sich dabei nur um Verbesserungen im statistischen Sinne, da sowohl der 30-Stunden-Angestellte als auch der Zehn-Stunden-Angestellte einen geringeren Lebensstandard haben, als wenn eine freie Marktwirtschaft geherrscht hätte und beide Angestellten die Möglichkeit gehabt hätten, 40 Stunden zu arbeiten.

Wie bereits erwähnt, ist diese Bedingung, obwohl sie im Prinzip einfach zu verstehen ist, in der Praxis hoffnungslos verworren – eine Situation, die es ihr ermöglicht, sich durchzusetzen.

Eine praktische Lektion

Vielleicht wäre es hilfreich, zum Vergleich eine transparentere Version desselben Zustands anzubieten. Von den 1960er bis in die 1980er Jahre war Kubas Hauptexportprodukt Zucker. Die UdSSR war Kubas wichtigster Kunde und zahlte mehr als das Vierfache des üblichen Preises für seinen Zucker im Austausch dafür, dass Kuba ein loyaler russischer Verbündeter war.

Als sich die Russen nach dem Zusammenbruch der UdSSR aus Kuba zurückzogen, brach die kubanische Wirtschaft, die auf einem überhöhten Produktwert basierte, praktisch zusammen. Eine große Anzahl von Kubanern, die zuvor in der Zuckerindustrie beschäftigt waren, wurde einfach nicht mehr benötigt, und Kuba stand vor einem Problem.

Ein Lösungsversuch war das „Teilen von Arbeitsplätzen“ (im Wesentlichen die gleiche „Lösung“, die sich jetzt in den USA entwickelt). In den Jahren nach dem Zuckerdebakel hatte man in einem Bus, der zum Beispiel von Havanna nach Santa Clara fuhr, zwei Busfahrer für die gesamte Rundreise an Bord.

Einer fuhr nach Santa Clara, während der andere auf einem Sitz hinter ihm saß. Auf der Rückfahrt übernahm dann der zweite Fahrer. Eine sinnlose Übung, die nur zu einer geteilten Gehaltsabrechnung führte.

Ja, beide Fahrer waren nun „angestellt“, aber jeder verdiente weniger, als er es in einer weniger sozialistischen Wirtschaft hätte tun können. Verständlicherweise verbesserte sich für das kubanische Volk nichts in irgendeinem wirklichen Sinne.

Die sich hieraus ergebende Lektion ist, dass eine sozialistische Regierung zuerst den freien Markt durch Überbesteuerung und Überregulierung degradiert. Sobald sie dies getan hat und das System zusammenzubrechen beginnt, kehrt eine sozialistische Regierung ihre Politik angesichts des Scheiterns niemals um, sondern verdoppelt stattdessen die gescheiterte Politik.

Nachdem der Kuchen insgesamt kleiner geworden ist, werden die Stücke aufgeteilt, um den Eindruck aufrechtzuerhalten, dass jeder noch sein Stück vom Kuchen hat. Unglücklicherweise ist dieser Splitter nicht groß genug, um den Empfänger zu erhalten.

Aber natürlich wurde im Sozialismus, wie bei Regierungen im Allgemeinen, die Wahrnehmung schon immer als wichtiger angesehen als die Realität.

Als Fußnote zum kubanischen Vergleich ist es aufschlussreich zu bemerken, dass, als die kubanische Regierung während der Wirtschaftskrise, die sie euphemistisch die „Sonderzeit“ nannte, eine Politik wie die oben beschriebene Busfahrer-Wirtschaft einführte, eine andere Politik darin bestand, die Auswanderung ihrer Bürger in andere Länder zu begrenzen.

Je schlimmer die Sonderzeit wurde, desto härter wurden die Strafen für die Ausreise aus Kuba. Dies ist ein weiteres klassisches Symptom für einen großen wirtschaftlichen Niedergang – ein Versuch der Regierung, die Bevölkerung davon abzuhalten, das Land zu verlassen. Und es ist nicht überraschend, dass wir die Anfänge dieser Entwicklung in der EU/den USA sehen.

Wie Doug Casey sagen würde, sind die Chancen, dass ein Volk die Richtung eines Landes von innen heraus ändert, „gering bis null … und gering ist gerade nicht vorrätig“. Der Sozialismus endete historisch gesehen noch nie mit einer sanften Umkehr zu einem System der freien Marktwirtschaft. Er endet immer mit einer weiteren Verschlechterung bis hin zum wirtschaftlichen Zusammenbruch.

Wenn ein Land eindeutig auf dem Weg in die sozialistische Vergessenheit ist, könnte es die weiseste Entscheidung sein, aus dem Bus auszusteigen.

Dieser Artikel erschien zuerst auf der Website „Doug Casey’s International Man“ und wurde von Axel B.C. Krauss exklusiv für eigentümlich frei ins Deutsche übersetzt.