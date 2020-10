20. Oktober 2020

Selten bin ich von einem Buch so überrascht worden. Der Titel lässt Historisches vermuten. Weit gefehlt. Der Autor, im Selbstverständnis Afghanistanveteran, Immobilienunternehmer und Odinist (Odin als höchste germanische Gottheit), hat ein faszinierendes Selbsthilfebuch mit der Zielgruppe Männer vorgelegt. Der Autor gibt zu, von Jack Donovan inspiriert zu sein, er richtet sein Buch auch primär an die Leser Donovans. Und doch: Donovan gelesen zu haben, ist nicht erforderlich. Max Reinhardt erklärt, was er unter den Metaphern „Barbar“ und „Fürst“ und dem „Reich des Nichts“ versteht, und überträgt es in männlicher Sprache („innerer und äußerer Kriegsschauplatz“) in die heutige Zeit. Und ja, er hat recht, wenn er schreibt: „Wenn du die Welt verbessern willst, dann fang bei dir an. Verbessere zuerst dein eigenes Leben, das Leben deiner Familie, der Menschen, die dir wirklich wichtig sind.“ Wie das geht, erläutert Reinhardt in Teilschritten. Wie kommt man aus der Ohnmachtsfalle, was tun bei mangelnder Anerkennung, die Kraft der Submission, wie Schild und Speer gebrauchen – bis zu den drei Säulen der finanziellen Stärke. Es sei dahingestellt, ob man Nietzsches aristokratische Wertgleichung bemühen muss, schaden kann es nicht. Auch der Film „Matrix“ grüßt: Statt der roten und der blauen Pille schlägt der Autor die schwarze Pille vor. Sie ist „die radikale Akzeptanz der Tatsache, dass es keine persönliche Lösung für systemische Probleme gibt, dass dein Blick hinter den Vorhang nichts ändert“. Der praktische Teil schließt eine umfangreiche Darstellung zum Erwerb eines Immobilienvermögens ein, die jeder Kritik standhält. Der Höhepunkt des Buches aber ist zweifelsohne die Lobpreisung der Disziplin, die ich in dieser Klarheit und Deutlichkeit so noch nicht gelesen habe. Eine Wohltat in der Flut von Selbsthilfeliteratur, wo es stets nur um das Verstehen und Reden geht. Hier geht es ums Tun. Schade ist nur, dass potenzielle Leser, die mit dem Titel nichts anzufangen wissen, das Buch vermutlich niemals finden und kaufen werden.



