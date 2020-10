20. Oktober 2020

Die Gründung der Bundesrepublik Deutschland als "Weststaat" - alliierter Auftrag und deutsche Ausführung

„Das Grundgesetz ist nicht mit dem Zehn Geboten zu vergleichen.“ So die als Motto der Abhandlung verwandte Mahnung des maßgebend an der Entstehung des Grundgesetzes beteiligten Konrad Adenauer, der diese Verfassung im Übrigen als „sehr schlecht“ einstufen sollte. Seine Mahnung wird nicht beachtet: Das Grundgesetz wird zunehmend staatsreligiös aufgewertet. Es wird als staatliche „Werteordnung“ verkündet, die notwendigerweise mit einer rechtlichen Entwertung der Grundrechte einhergeht. Diese schützen dann weniger den Bürger vor seinen Politikern, sondern geben diesen die Befugnis, dem Untertanen fehlenden Glauben an Grundrechte zum Vorwurf zu machen, was in der BRD als „Verfassungsschutz“ läuft. Das geht einher mit einer amtlichen „Vergangenheitsbewältigung“, die etwas für Menschen Unmögliches fordert und nur einer Gottheit möglich ist. Die religiöse Gestimmtheit, die mit dem Grundgesetz wohl schon immer verbunden war, erscheint als Kompensation der defizitären Entstehungsbedingungen dieses Verfassungswerkes, die im Werk von Lober dargestellt werden. Maßgeblich für das Grundgesetz, ja, für die BRD als „Weststaat“ überhaupt, war die Interessenlage der USA an deutschen Soldaten im Ost-West-Konflikt. Die alliierte Weisung, die am Anfang des Grundgesetzes stand, die dauernde informelle und gelegentlich offene Mitwirkung alliierter Militärbehörden bei den Beratungen des Parlamentarischen Rates, die Genehmigungsbedürftigkeit des Grundgesetzes und die Einbindung durch Besatzungsstatut und sonstige Vorbehalte bis 1990 stehen doch in Konflikt mit den Prämissen der Volkssouveränität und den damit verbundenen Werten. Das Problematische am Grundgesetz ist trotz seiner dauernden Änderungsbedürftigkeit und die etwa gegenüber der Weimarer Verfassung geringere juristische Qualität weniger dieses selbst als die im Vergleich mit anderen westlichen Verfassungen besonderen Entstehungsbedingungen, die es deshalb verdienen, ins Bewusstsein gerufen zu werden.



