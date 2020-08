Freibier Zaubertrank Zoiglbier

09. August 2020

Aus den Kommunbrauhäusern der Oberpfalz

von Helge Pahl

Bildquelle: Wikimedia Commons

In der Oberpfalz ist es ein bunter Hund, man kennt es auch in Franken, und im Rest des Freistaates Bayern sollte man von seiner Existenz gehört haben. In den anderen Teilen Deutschlands ist es jedoch weitestgehend unbekannt: das Zoiglbier.

Die Tradition des Zoigls reicht bis ins 13. Jahrhundert zurück. Als ...