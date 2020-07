Neue Pläne der Bundesregierung zur Steuer-ID Aus Bürgern werden Nummern

12. Juli 2020

Der gläserne Bürger – Ende des Menschseins?

von Spoeken Kieker

Freie Bürger sollen in Deutschland zur Nummer degradiert werden. Im „Tagespiegel“-Newsletter heißt es am 10. Juli 2020: „Laut eines Eckpunkte-Papiers der Regierung gibt es Pläne, die Steuer-ID zu einer allgemeinen ,Bürgernummer‘ umzuändern. Das Innenministerium soll noch im Sommer einen entsprechenden Gesetzentwurf vorlegen. Hintergrund ist, dass die Regierung gerne das sogenannte E-Government vorantreiben möchte, auch um Bürokratiehürden bei Verwaltungsakten abzubauen. Momentan pflegt noch jedes Amt seine eigenen Datenbanken. Mit der Umstellung der Steuer-ID in eine ‚verwaltungsübergreifende ID-Nummer‘ könnten vernetzte Datenbanken leichter gepflegt werden.“

Damit spielt der Name eines Menschen in Zukunft keine Rolle mehr. Seine Familienzugehörigkeit, seine Herkunft und die Geschichte seiner Familie sollen in diesem Zusammenhang gleich mit verschwinden, wenn die Verwendung der Nummer an die Stelle des Namens tritt. In einer vielleicht nicht so fernen Zukunft wird vielleicht ein Chip mit der ID-Nummer unter die Haut eingepflanzt, damit die Staatsorgane bei jedem Kontakt wissen, mit welcher Nummer sie es zu tun haben.

Das dahintersteckende Ziel ist es, aus freien Bürgern dumme Heloten zu machen.



Dieser Artikel erschien zuerst auf „Die Kieker (Die Spoekenkiekerei)“.