Eingriffe in die Grundrechte Der Therapiestaat und seine „Schrankentrias 2.0“

24. Mai 2021

Wenn Angstbewältigung Menschenrechte ersetzen soll

von Carlos A. Gebauer

Bildquelle: Carlos A. Gebauer Angst: Künftige vierte Grundrechtsschranke?

In der aktuellen Judikatur zeichnet sich eine Entwicklung ab, neben der verfassungsrechtlichen Ordnung, den Gesetzen und den Rechten Dritter neuerdings auch die Angst als vierte Grundrechtsschranke anzusehen. Mit dieser „Schrankentrias 2.0“ (um dem Phänomen einmal einen Namen zu geben) wird in der Sache praeter constitutionem eine ebenso allgemeine wie weitreichende ungeschriebene Verkürzung der Menschen- und Bürgerrechte legitimiert, deren Bedeutung schlechterdings nicht unterschätzt werden kann. Denn da „Angst“ eine Regung ist, die nicht nur einzelne Menschen, sondern auch Gruppen aller Art jederzeit und auf unbestimmte Dauer erfassen kann, hat sie als neokonstitutionelle Grundrechtsschranke das Potenzial, den Wesensgehalt aller Grundrechte anzutasten und sie im Extremfall sogar vollends zu erdrosseln. In der bisherigen Verfassungsdogmatik stand fest, dass solche Regelumstellungen einer ausdrücklichen Wortlautänderung des Grundgesetztextes bedürfen. Die emotionale Wirkmacht der Angst als ungeschriebener vierter Grundrechtsschranke scheint auch dieses Verfassungsänderungserfordernis zur Makulatur zu machen. Von der Befürchtung über die Sorge bis zur Phobie können dann bald die akzeptierten Rechtfertigungsgründe für Schutzbereichseingriffe reichen: „Nenn’ mir deine Furcht und ich nehme deinem Nächsten seine Rechte!“, sagt der Vorsorgestaat. Der im Anfang schützende Rechtsstaat entwickelt sich so über den fürsorgenden Wohlfahrtsstaat hinaus in eine neue Dimension. Mithilfe dieser Schrankentrias 2.0 wird der Staat zur betreuenden Therapieeinrichtung für jedermann, die sich inzwischen auch offen ubiquitär für zuständig erklärt, global wirkmächtig sein zu sollen. Dieses neokonstitutionelle Angstbewältigungskonzept will somit gleichsam von Deutschland aus für Karlsruhe und Klimaordnung auch in Bangladesch und Nepal sorgen. Dass die Wachstumspotenziale des Therapiestaates damit bereits erschöpft wären, ist nicht anzunehmen. Es gibt mehr Paniken auf der Welt als menschliche Individuen, fürchte ich.