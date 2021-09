DeutschlandBrief Säulen der Macht

18. September 2021

Wie Verfassungsschutz und Verfassungsgericht das Parteienkartell stützen

von Bruno Bandulet

Ein skurriles Urteil aus Karlsruhe

Manchmal genügt eine einzige Nachricht, um Machtstrukturen blitzartig zu erhellen. So am 5. August, als der Erste Senat des Bundesverfassungsgerichts seinen Entscheid zur Klage der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten gegen das Land Sachsen-Anhalt bekanntgab. Grund der Verfassungsbeschwerde war gewesen, dass zwar die übrigen 15 Bundesländer dem „Ersten Medienänderungsstaatsvertrag“ und damit der Erhöhung des Rundfunkbeitrages auf 18,36 Euro zugestimmt hatten, nicht jedoch der Landtag von Sachsen-Anhalt.

Karlsruhe entschied, dass Sachsen-Anhalt die Rundfunkfreiheit verletzt habe und dass die Beitragserhöhung mit Wirkung vom 20. Juli 2021 in Kraft treten müsse. Ein skurriles Urteil, das eine Reihe von Fragen aufwirft. Wenn in den 16 Parlamenten nur zugestimmt, aber nicht abgelehnt werden darf, wozu dann noch eine Abstimmung? Bisher war das peinliche Prozedere nur aus dem Bundestag bekannt, wo die von der EU übermittelten Rechtsakte regelmäßig abgenickt werden. Andere Frage: Wie kann es sein, dass das hehre Prinzip der Rundfunkfreiheit das Recht beinhaltet, einen bestimmten Geldbedarf bei der von den Ministerpräsidenten ernannten Kommission (KEF) anmelden zu können und dann auch noch genehmigt zu bekommen? Karlsruhe spricht denn auch, weil es so schön harmlos klingt, von „Bedarfsanmeldung“. Seinen Bedarf einfach anmelden zu können, wäre der Wunschtraum manches Zeitungsverlags, der den unbequemen Gesetzen der freien Marktwirtschaft ausgesetzt ist.

Die von Karlsruhe gepäppelte Konstruktion als solche ist verlogen, weil es sich beim Rundfunkbeitrag in Wirklichkeit um eine Zwangsabgabe handelt, die auch von denen gezahlt werden muss, die ARD und ZDF nicht nutzen. Und wer diese nutzt, müsste eine Gegenleistung verlangen können. Die sieht selbst laut Karlsruher Urteil so aus, dass in Rundfunk und Fernsehen die „Vielfalt der bestehenden Meinungen in größtmöglicher Breite und Vollständigkeit Ausdruck findet“, dass Fakten und Meinungen auseinandergehalten werden und dass die Wirklichkeit nicht verzerrt wird.

Sehr witzig, davon sind die Sender weit entfernt. Noch am 5. August monierte die „Neue Zürcher Zeitung“ deren „weltanschauliche Schieflage“ und fragte, „warum alle zahlen sollen für den politischen Spielplatz der wenigen“. Und: „Es gibt kein Mandat, die zahlende Bevölkerung gegen deren Willen zu jenem Stummel- und Stammeldeutsch umzuerziehen, das geschlechtergerecht sein soll und nur sinnwidrig ist.“

Die Affäre ist enthüllend, weil sie drei Säulen der Macht in Deutschland beleuchtet: das Parteienkartell, aus dem nur ein Bundesland auszuscheren wagte; die mit mehr als acht Milliarden jährlich finanzierten Sender, die die Botschaft dieses Kartells unter das Volk bringen und zusammen mit ihm einen politisch-medialen Komplex bilden; und das Bundesverfassungsgericht, das die Machtverhältnisse – wieder einmal – legitimiert.

Von einem Kartell zu sprechen, klingt unfreundlich, sind Kartelle in der Wirtschaft doch verboten, weil sie den Kunden schädigen. Den Begriff „Kartellparteien“ verwenden aber auch Politikwissenschaftler wie Richard Katz und Peter Mair. Ihr Kennzeichen sei das gemeinsame Interesse der politischen Klasse, die eigene Existenz zu sichern und zu verbessern. Professor Hans Herbert von Arnim beschrieb in „Die Hebel der Macht“, wie die Parteiführer nach einer Wahl miteinander auskungeln, wer mit wem koaliert und warum es sich keine Partei mit der anderen verderben darf, damit sie in alle Richtungen koalitionsfähig bleiben.

Selbst die Linkspartei wird im Staatsfernsehen trotz ihrer Enteignungsphantasien wohlwollend und fast wie ein Teil des Kartells behandelt, ist aber aus außenpolitischen Gründen nur bedingt koalitionsfähig, weil sie Pazifismus predigt und von der Nato nichts hält. Die AfD bleibt ausgegrenzt, weil der in die Postdemokratie abdriftende Parteienstaat einen Feind und Sündenbock braucht. Dementsprechend werden in ARD und ZDF Interviews mit AfD-Politikern nicht als Gespräche, sondern als Verhöre inszeniert.

Richter, die vorher keine waren

Wesentliches Merkmal eines Rechtsstaats ist die Gewaltenteilung. Zwischen den Medien als vierter Gewalt und der Politik ist sie in großen Teilen nicht mehr vorhanden, zwischen Bundesregierung und Bundestag nahezu aufgehoben, zwischen Exekutive und Judikative teils intakt, teils ausgehöhlt. (Erwähnt werden muss aber auch, dass es noch Zeitungen gibt, die den Regierenden auf die Finger schauen wie „Bild“, „Die Welt“ oder die „NZZ“ und dazu alternative Medien in privater Hand.) Auch das Bundesverfassungsgericht ist Objekt der für den Parteienstaat typischen Ämterpatronage. Die Verfassungsrichter werden je zur Hälfte von einem Ausschuss des Bundestags (nicht etwa öffentlich im Plenum) und vom Bundesrat gewählt. Nur je drei Richter der beiden Senate müssen von einem anderen Bundesgericht kommen. Die übrigen zehn brauchen keine richterlichen Erfahrungen mitzubringen. Es genügt, dass sie die Befähigung zum Richteramt haben. So war es möglich, dass Peter Müller, der frühere CDU-Ministerpräsident des Saarlandes, mit einer Stelle in Karlsruhe versorgt wurde, oder dass Stephan Harbarth, früher stellvertretender Fraktionsvorsitzender der Union im Bundestag und ein Mann Merkels, zum Vorsitzenden des Ersten Senats und zum Präsidenten des Verfassungsgerichtes aufsteigen konnte, wo er jetzt dieselbe Legislative kontrollieren soll, der er selbst angehört hat. Dass er wegen der Verwicklung seiner Kanzlei in die berüchtigten Cum-Ex-Geschäfte und wegen seiner extrem hohen Nebeneinkünfte als Abgeordneter früher ins Gerede gekommen war, spielte keine Rolle.

Selbst die Grünen gingen im Zuge des Postenschachers nicht leer aus. Auf deren Vorschlag wurde Susanne Baer nach Karlsruhe befördert, eine Lehrstuhlinhaberin für Öffentliches Recht und Geschlechterstudien und Chefin eines aus Steuermitteln finanzierten „GenderKompetenzZentrums“. Dass Karlsruhe neuerdings dazu neigt, im Sinne der etablierten Parteien und der Staatsideologie zu urteilen, wurde auch am 24. März mit dem Entscheid zum Klimaschutzgesetz deutlich. Eine mündliche Verhandlung fand nicht statt, Betroffene wie die Wirtschaftsverbände wurden nicht angehört, divergierende Meinungen von Wissenschaftlern wurden nicht eingeholt. Das Urteil lag vollständig auf der Linie von „Fridays for Future“. Die Verfassungsrichter lieferten wie bestellt.

Der Verfassungsschutz als deutscher Sonderweg

In den späten Jahren der Ära Merkel wurden dann auch noch die Geheimdienste auf Linie gebracht. Ausgewechselt wurden die Chefs des BND, des Militärischen Abschirmdienstes und des Bundesverfassungsschutzes. Während alle Staaten Geheimdienste unterhalten, handelt es sich beim Verfassungsschutz um eine deutsche Besonderheit. Etwas Vergleichbares existiert in keinem anderen westlichen Land. Er geht zurück auf ein Schreiben der drei Militärgouverneure der westlichen Besatzungszonen vom 14. April 1949 an den Parlamentarischen Rat. Darin wurden die Aufgaben des künftigen Dienstes wie folgt beschrieben: „Der Bundesregierung wird ebenfalls gestattet, eine Stelle zur Sammlung und Verbreitung von Auskünften über umstürzlerische, gegen die Bundesregierung gerichtete Tätigkeiten einzurichten. Diese Stelle soll keine Polizeibefugnisse haben.“ Letzteres gilt bis heute: Der Verfassungsschutz darf niemanden festnehmen und einsperren.

Dass Pläne und Vorbereitungen für einen Umsturz aufgedeckt und verhindert werden sollen, ist gängige Praxis in allen Regimen. Es gehört zu den Aufgaben der politischen Polizei, also des Staatsschutzes, der auch in der Bundesrepublik existiert. Der Verfassungsschutz ging jedoch im Laufe der Zeit immer weiter über das Mandat der Militärgouverneure hinaus. Er begann, jährliche Berichte zu veröffentlichen – eigentlich paradox, weil die Tätigkeit eines Geheimdienstes definitionsgemäß geheim sein sollte. Er begann, öffentlich zugängliche Meinungen aus Reden und Druckerzeugnissen zu bewerten, an denen nichts geheim war. Und er ließ sich schließlich von den herrschenden Parteien instrumentalisieren, selbstverständlich ohne diese jemals zu überwachen, obwohl jeder Machthaber ungleich mehr Gelegenheit hat, die Verfassung zu brechen, als eine Oppositionspartei.

Er traut sich was: Professor Martin Wagener

So rückte Thomas Haldenwang nach einer typischen Beamtenkarriere beim Innenministerium und ab 2009 beim Bundesamt für Verfassungsschutz am 15. November 2018 an die Spitze der Behörde, nachdem die SPD die Entlassung von Hans-Georg Maaßen durchgesetzt hatte. Zur Person Haldenwang, zu seinem Apparat und generell zur Umwandlung der Kulturnation Deutschland in einen multikulturellen Ideologiestaat hat jetzt Professor Martin Wagener ein enorm materialreiches Standardwerk vorgelegt („Kulturkampf um das Volk – Der Verfassungsschutz und die nationale Identität der Deutschen“, Olzog Edition/Lau Verlag, 509 Seiten, 26 Euro). Wagener ist Professor für Politikwissenschaft am Fachbereich Nachrichtendienste der Hochschule des Bundes für öffentliche Verwaltung. Das erklärt den Vorzug seiner Arbeit gegenüber anderen Publikationen: Er weiß, wovon er redet, alles ist belegt und zitierbar. Wer das politische System verstehen will, in dem wir leben, liest dieses aufklärerische Buch mit Gewinn.

Wagener kann nachweisen, dass der neue Verfassungsschutzpräsident den eigentlichen Auftrag seiner Behörde – die Bekämpfung des nachweisbaren Extremismus – weit überschreitet; dass er Deutungsrahmen, Narrativ und Assoziationen des Parteienkartells übernimmt; wie er sich in den „Kampf gegen Rechts“ einreiht und selbst „Europa-Skepsis“ als typisch für Extremisten einordnet. Er benutzt die Begriffe „rechts“ und „rechtsextrem“ synonym, so als ob die rechte Seite im Parlament leer zu bleiben habe. Er hält es für eine Verschwörungstheorie, dass das Deutsche Reich 1945 nicht untergegangen sei – dabei ist die Bundesrepublik laut Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichtes mit dem Reich als Völkerrechtssubjekt identisch. Und er wirft den „Rechtsextremisten“ vor, den 8. Mai 1945 nicht als „Tag der Befreiung“ zu bezeichnen – eine Wortwahl, die auch von Konrad Adenauer und den damals maßgebenden Politikern vermieden wurde. Am 15. Januar 2019 erklärte Haldenwang die AfD zum „Prüffall“, was ihm am 26. Februar 2019 vom Verwaltungsgericht Köln untersagt wurde – Prüffall und Verdachtsfall als Surrogate für ein, wie er weiß, nicht durchsetzbares Parteiverbot, jedoch mit abschreckender Wirkung auf ängstliche Wähler.

Darf man bei solchen Methoden und institutionellen Verflechtungen von „Diktatur“ sprechen? Nein, solange jemand wie Wagener den Anfeindungen, denen er bereits ausgesetzt war, trotzen und solche Bücher veröffentlichen kann.

Die Hoffnung jedoch, nach der Bundestagswahl am 26. September werde sich an den Verhältnissen Wesentliches ändern, ist trügerisch. Je nachdem, ob die Linkspartei – weniger wahrscheinlich – oder die FDP ins Boot geholt wird, können neue Akzente gesetzt werden, mehr nicht. Die Säulen der Macht stehen solide wie Beton. Mit den Verkrustungen bleibt das allgemeine Unbehagen an der Politik. Das Kartell könnte allerdings für den Fall Risse bekommen, dass sich die CDU in der Opposition wiederfindet und den Schock als Chance begreift, sich vom Erbe Merkels personell und ideell zu befreien.

Information

