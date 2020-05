Krise? Jetzt erst recht! eigentümlich frei rüstet auf und sucht ein- bis dreifach…

18. Mai 2020

… freie und vielleicht auch feste Mitarbeit

von André F. Lichtschlag

Krise? Und wie! Kopf in den Sand? Niemals!

In bester antizyklischer Tradition rüsten wir lieber nach. Und auf.

eigentümlich frei sucht Verstärkung – sporadisch per Homeoffice oder auch permanent in der Zentrale unter der Dachtheke hier in Meerbusch-Büderich. Nachfrage sucht Angebot sucht Nachfrage. Man trifft sich auf dem Markt.

Wer sich auf einem – oder idealerweise einer eierlegenden Wollmilchsau gleich auf mehreren – der folgenden Gebiete bei und für eigentümlich frei einsetzen möchte, der melde sich bitte mit ein paar Zeilen zur Person und den üblichen Angaben zum Lebenslauf.

- Videofilm- und Tonassistenz (Experten hinter der Kamera und am Schnittpult)

- Korrektorat und Lektorat (Profis in Allgemeinbildung und Rechtschreibung)

- Sachbearbeitung und Sekretariat (Garanten für Zuverlässigkeit und Freundlichkeit)

Wir freuen uns auf alle Eingaben!

Bitte einfach per Email an: lichtschlag ätt ef-magazin.de