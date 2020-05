Freibier Beer prepared!

10. Mai 2020

Anleitung zur genüsslichen Krisenvorsorge mit Gerstensaft

von Helge Pahl

Bildquelle: Helge Pahl Prepper-Bier: Von Dosenoutfit bis Champagner-Look

Die Krise ist da! Es scheint, wir sind mittendrin: Klopapier, Nudeln, Reis, Mehl und so weiter werden knapp und sogar schon rationiert. Wo genau wir gerade stehen, wie lange die Versorgungslücke anhält und wie schlimm sie sich entwickeln wird, ist ungewiss. Bedenkt man die Äußerungen des deutschen Bundeskanzlers (m/w/d), dass Hamsterkäufe asozial seien, sollten auch bei jedem Biertrinker die Alarmglocken klingeln und eine Notfallvorsorge ernsthaft angegangen werden.

Zunächst stehen grundsätzliche Überlegungen an: Kann ich möglicherweise Bier selbst produzieren, oder habe ich auch in Krisenzeiten Zugang zu externen Ressourcen? Wie viele Biertrinker leben in meinem Haushalt? Für wie lange möchte ich Biervorräte anlegen? Wie hoch ist mein Tagesbedarf? Gerade letztere Frage bedingt, dass man einmal ehrlich in den Spiegel schaut und sich fragt: Trinke ich eigentlich genug?

Es gilt auch zu bedenken, dass derzeit die Gaststätten geschlossen haben. Das allabendliche Feierabendbierchen, das im Norden beim Kröger, im Westen beim Köbes, im Osten beim Kneiper und im Süden beim Beizer verzehrt wurde, muss nun selbst beschafft, verstaut und kredenzt werden. Bei dem einen oder anderen steigt möglicherweise der alltägliche Bierkonsum in Krisenzeiten auch noch an, da man ja sonst wenig erfreuliche Ablenkung hat und man nur so den Lagerkoller zu bekämpfen meint. Vielleicht geht der eigene Konsum aber auch zurück, da es, befolgt man die Kontaktsperre, keine Gelegenheiten des geselligen Trinkens mehr gibt.

Der eher gelassenere Biergenießer wird vorrangig nur seine Lieblingsbiere, auf die er in schlechten Versorgungslagen nicht verzichten möchte, einlagern, während der ernsthafte Prepper sicher auch die weitergehende Krisentauglichkeit des Gerstensaftes in Betracht ziehen wird. Bier besteht zunächst aus circa 90 Prozent Wasser, das im Brauprozess abgekocht wird. Der verwendete Hopfen wirkt antiseptisch, und zusammen mit dem entstandenen Gäralkohol bleibt das Bier bei richtiger Lagerung keimfrei. Bier ist nahrhaft. Ein Pils enthält circa 42 Kilokalorien pro 100 Milliliter. Bereits fünf Liter davon decken somit den gesamten Tagesbedarf an Energie eines durchschnittlichen Mannes und machen feste Nahrung wortwörtlich überflüssig. Die Damen hingegen brauchen des Tags nur vier Liter Vollbier zu trinken, sollten sie gezwungen sein, ob der schlechten Versorgungslage das Essen gänzlich einstellen zu müssen. Die im Bier reichlich enthaltenen Vitamine der B-Reihe sowie die Folsäure und das Biotin der Hefe begünstigen Stoffwechsel, Blutbildung und Zellerneuerung.

Bier ist von wenigen Wochen bis mehrere Jahre halt- und genießbar, je nachdem, ob es pasteurisiert ist und welcher Alkoholanteil ihm innewohnt. Aber auch die Verpackung und die Lagerung nehmen großen Einfluss darauf. Die UV-Strahlung kann das Braugut in grünen oder gar weißen Glasflaschen sehr negativ beeinflussen. Hopfenbetonte Biere fangen sich darin schnell den sogenannten Lichtgeschmack ein, der den einen an Stinktier, den anderen an Marihuana erinnert. Es sollte also nur Bier in braunen oder lackierten oder verkleideten Flaschen oder Dosen und vorrangig an einem dunklen und kühlen Ort eingelagert werden. Idealerweise überschreitet die Lagertemperatur nicht acht Grad Celsius.

Welche Biere gilt es nun zu bevorraten, vor allem, wenn die Lagermöglichkeiten wie in einer Mietwohnung doch sehr begrenzt sind? Das hängt natürlich zunächst von der eigenen Vorliebe ab. Das Lieblingsbier sollte schon dabei sein, auch wenn es vielleicht nur als Wochenendhöhepunkt eingeplant werden kann. Grundsätzlich bieten sich jedoch nur stärkere Gerstensäfte an. Die Daseinsberechtigung von alkoholfreiem und -schwachem Bier tendiert in Krisenzeiten gen null. Die Haltbarkeit ist sehr kurz. Nüchternheit ist, aufgrund von Fahrverboten und dem Shutdown, zunehmend sinnlos. Und natürlich ist alkoholfreies Bier völlig ungeeignet, den Lagerkoller der Kontaktsperre und der anderen krisenbedingten Widrigkeiten allfeierabendlich zu kompensieren, zu kompostieren und schließlich wortwörtlich zu entsorgen.

Und so würde ich auf Böcke, Doppelböcke, Strongales, Imperial Stouts, hopfige Double IPAs und auf die belgische Starkbiervielfalt um Blondes, Dubels, Triples und Quadrupels setzen. Der Vorteil liegt auf der Hand: Neben der deutlich längeren Haltbarkeit ist natürlich auch der Nährwert aufkonzentriert und kompakter. Ich brauche also nicht fünf, sondern nur drei Liter zu trinken, um meinem Körper die nötige Tagesdosis an Energie und Entspannung einzutrichtern. Zudem wohnt diesen stärkeren Bieren eine gewisse Wärme inne, die auch beim Ausfall der Heizung vorübergehend einspringen kann.

Um subjektiv entscheiden zu können, welche Biere man konkret in sein Krisenportfolio mitnimmt, bedarf es natürlich umfangreicher Heimstudien in Zeiten guter Versorgungslagen. Im Zweifelsfall wird das auch jede Ehefrau nachvollziehen, die sonst kritische Blicke wirft, wenn sich im Einkaufswagen mehr flüssiges als festes Brot stapelt.

Hobbybrauer haben natürlich den Vorteil, relativ spontan und bedarfsgerecht alle möglichen Biere nach eigener Vorliebe selbst herstellen zu können. Man braucht eigentlich nur einen handelsüblichen Einkochautomaten. Wenn Stromausfälle zu befürchten sind, empfehlen sich Gaskocher, Propangasflaschen und ein ausreichend dimensionierter Topf. Der Hauptrohstoff Malz hält sich gut gelagert mehrere Jahre. Ebenso verhält es sich mit Trockenhefe. Auch Hopfen kann man recht lange, vornehmlich tiefgefroren, einlagern oder hat ihn sogar im Garten. Mit dieser Preppingtaktik sollte man sich jedoch schon in Zeiten der Normalität befasst haben, ansonsten können die ersten Produktionsergebnisse arg demoralisierend wirken. Man sollte zudem bedenken, dass Gär-und Lagerzeiten – je nach Bierstil – drei bis acht Wochen oder sogar noch mehr betragen. Um größtmögliche Flexibilität zu gewährleisten, verbindet man vorzugsweise die Möglichkeit zur Eigenproduktion mit dem Anlegen von Vorräten professionell hergestellten Gerstensaftes.

Wie bei allem Preppen gilt natürlich auch beim Einlagern von Bier die FIFO-Methode, es sei denn, man möchte die unterschiedlichen altersbedingten Geschmacksnuancen ein und desselben Bieres erkunden. Das kann bei stärkeren voluminöseren Bieren durchaus sehr interessant sein und führt oft zu der Erkenntnis, dass ältere, zuweilen längst abgelaufene Biere deutlich komplexer, facettenreicher und dennoch runder munden. Das Mindesthaltbarkeitsdatum ist übrigens nur eine Empfehlung, wie lange ein Bier – gemäß Qualitätsstandard der Brauerei – verkauft und verzehrt werden sollte. Es bedeutet nicht, dass das Bier nach Ablauf ungenießbar ist und ungeprüft weggeschüttet werden muss. Beispielsweise ist eine Trübung ein altersbedingtes, völlig harmloses, aber sichtbar gewordenes (wortwörtliches) Klumpenrisiko von Eiweißmolekülen im Bier.

Letztlich kommt auch hier die subjektive Werttheorie zum Tragen. Jeder muss selbst seinen überlagerten Bierbestand (ab-) zu schätzen wissen und beurteilen, in welcher Phase der Krise die Biere noch genießbar sind. Das ist möglicherweise wie mit den eigenen Haustieren, die in ärgster Not am Horizont der potentiellen Nahrungslieferanten auftauchen und somit eine andere, nie geglaubte Wertigkeit erlangen.

Während ich diese Zeilen schreibe, ist seit 24 Stunden die sogenannte Kontaktsperre in Kraft, Ansammlungen von mehr als zwei nicht verwandten Personen sind untersagt. Basta! Im Finnischen gibt es das Wort „Kalsakarikännit“. Es beschreibt das zwanglose Tun, „sich daheim in Unterhosen zu betrinken“. Karl Lagerfeld prägte den Ausspruch: „Wer eine Jogginghose trägt, hat die Kontrolle über sein Leben verloren.“

Hier und jetzt, an meinem bierseligen Stammtisch allein mit mir selbst, denke ich, dass die besten Zeiten noch bevorstehen. Man muss lediglich die finnische Lebensweise der „Zwanglosigkeit“ und „Unbefangenheit“ annehmen.

Es gilt, sich der aufgezwängten Jogginghosen zu entledigen, und weil Freiheit schließlich nichts Unanständiges ist, trägt sie Unterbuxen! In diesem Sinne, auf bessere Zeiten: Kippis!

Information

Diesen Artikel finden Sie gedruckt zusammen mit vielen exklusiv publizierten Beiträgen in der Mai-Ausgabe eigentümlich frei Nr. 202.