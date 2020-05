Chernobyl Sozialismuskritik

10. Mai 2020

Fernsehserienkritik

von André F. Lichtschlag

Bildquelle: HBO Sein letzter Feuerwehreinsatz: Adam Nagaitis als Wassili Ignatenko

Der US-TV-Sender und Serienpionier HBO wagte sich 2019 mit „Chernobyl“ an ein in der späten Sowjetunion spielendes Historiendrama. Was nicht alle erwarteten: Das Experiment begeisterte Publikum und Kritiker gleichermaßen und wurde mit dem Golden Globe für die beste Miniserie des Jahres ausgezeichnet.

Ältere Semester können sich an die größte Reaktor-Atomkatastrophe der Geschichte sicher noch erinnern, ein damals viel beschworener „Super-Gau“ im April 1986, der die Welt in Atem hielt und in Deutschland unter anderem die Grünen als politische Kraft endgültig etablierte. Was damals aber nur wenige diesseits des akribisch verschlossenen Eisernen Vorhangs ahnten: Es hätte weit, weit schlimmer kommen können.

Die noch viel größere Katastrophe mit nicht Tausenden, sondern Millionen Opfern, wurde mit Glück und beherztem Eingreifen einzelner Helden und mit dem brutalen und oft von der Sowjetdiktatur erzwungenen Einsatz von Menschenleben verhindert. Ein Spiegelbild dessen also, wie es zur tatsächlichen Atomkatastrophe erst kam, nämlich erstens durch das individuelle Versagen Einzelner und zweitens durch die systemimmanente typische Schlamperei in der Zentralverwaltungswirtschaft des real existierenden Sozialismus.

Ein Stoff, wie geschaffen zur dramatischen Filminszenierung – umgesetzt mit Bravour durch den Ideengeber und Drehbuchautor Craig Mazin, der sich bislang eher im Bereich skurriler Komödien einige Lorbeeren erwarb (unter anderem schrieb er jeweils zwei gelungene Fortsetzungen von „Scary Movie“ und „Hangover“).

Gedreht wurde „Chernobyl“ in Litauen und der Ukraine, auf russische oder osteuropäische Schauspieler wurde verzichtet (herausragend der Brite Jared Harris als Wissenschaftler Waleri Legassow), und dennoch war die Serie nicht zuletzt auch in den betroffenen Ländern der ehemaligen Sowjetunion deshalb so erfolgreich, weil sie sehr detailgetreu die dortigen späten 80er wieder lebendig werden ließ. Verantwortlich dafür war neben Mazin der schwedische Regisseur (und Musiker) Johan Renck, der sich bereits in einigen Folgen von „Breaking Bad“ und „The Walking Dead“ mit einer ihm eigenen hyperrealistischen Regiehandschrift beweisen durfte.

Weit mehr als um die technischen und atomphysikalischen Details dreht sich die Handlung der Miniserie um die politische Analyse einer Katastrophe des sozialistischen Systems, das als ein Leben in der Lüge wahrgenommen wurde. Freiheit oder Sozialismus, das heißt eben auch: Wahrheit oder Lüge – und genau dies arbeitet die kluge Serie sehr deutlich heraus, etwa wenn der Hauptprotagonist feststellt, dass man die Parole der Lüge doch auch gleich offiziell auf die Geldscheine drucken könne. Auf die Geldscheine? Ob Craig Mazin hier auf den heutigen Sozialismus verweisen möchte, der bekanntlich durch ungedecktes Geld aus dem Nichts – also auch ein leeres Versprechen, eine Art Lüge – am Laufen gehalten wird? Dagegen spricht, dass Mazin noch 2016 ausgerechnet Hillary Clinton in ihrem Wahlkampf aktiv unterstützte und dass er in Interviews lieber auf den „menschengemachten Klimawandel“ als Parallele zur Reaktorkatastrophe von 1986 hinweist. Andererseits versteht der ausgewiesene Humorist sein Handwerk, mit doppelten Böden zu arbeiten. Und zumindest in der Sowjetunion mussten gefährliche Wahrheiten schließlich auch „durch die Blume“ ausgesprochen werden.

So oder so – „Chernobyl“ hinterlässt als hoch spannende und ergreifend inszenierte Serie einen bleibenden Eindruck.

Information

Diesen Artikel finden Sie gedruckt zusammen mit vielen exklusiv publizierten Beiträgen in der Mai-Ausgabe eigentümlich frei Nr. 202.