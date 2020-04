Freibier Westvleteren 12 – das beste Bier der Welt

13. April 2020

Oder können ökonomische Gesetze dem Glauben weichen?

von Helge Pahl

Bildquelle: Helge Pahl Schockierendes Bild: Man ahnt plötzlich, was verpasst, wer das hier nie probierte...

Bereits seit spätrömischer Zeit wurde das Bierbrauen auch in den neu entstandenen Klöstern ausgeübt und kultiviert. Dies geschah zum einen zur Deckung des eigenen Bedarfs, zum anderen zur Finanzierung des klösterlichen Lebens.

Die Trappisten sind eine Abspaltung der Zisterzienser. Trappistenmönche führen ein einfaches Leben auf der Suche nach Gott, in strenger Klausur, siebenmal am Tag im Gebet. Was sie erarbeiten, soll allein den Unterhalt des Klosters sichern. Neben der Produktion von Käse, Likören et cetera zählt das Brauen der sogenannten Trappistenbiere in zwölf Trappistenklöstern zur Haupteinnahmequelle. Trappistenbier ist kein eigener Bierstil, sondern eine geschützte Herkunftsbezeichnung für Biere, die in einem oder in unmittelbarer Nähe zu einem Trappistenkloster gebraut werden. Alle Trappistenbiere sind obergärig ungefiltert und nicht pasteurisiert und gehören allesamt hochalkoholischen Bierstilen an.

Wenngleich nicht die größte, aber wohl die bekannteste Trappistenbrauerei ist die 1831 gegründete Abtei Sankt Sixtus im westflandrischen Westvleteren. Hier brauen die Mönche drei verschiedene Biere, das 6, das 8 und das 12. Diese Nummern geben Hinweis auf die Dichte und somit die Stammwürze und Stärke der jeweiligen Biere. Insgesamt werden hier 6.000 Hektoliter pro Jahr gesiedet. Nicht mehr, und auch nicht weniger. Ora et labora muss sich ja die Waage halten. Das Motto der Mönche lautet: Wir brauen, um zu leben, aber wir leben nicht, um zu brauen. Das Angebot ist also fix und sehr begrenzt: rund 18.000 Flaschen Bier pro Jahr – mehr jibbet nich!

2005 kürte das damals weltweit größte Bierbewertungsportal ratebeer.com das Westvleteren 12 zum besten Bier der Welt. Die Nachfrage ging durch die Decke. Das Problem dabei: Das Bier ist im regulären Handel gar nicht vertreten. Die Mönche weigern sich nämlich, die Flaschen mit Etiketten zu versehen, wie es die EU-Verordnung zur Lebensmittelkennzeichnung vorschreibt. Sie müssen sie auch nicht befolgen, solange sie das Bier direkt an den Konsumenten verkaufen. Die gleiche Ausnahme gilt zum Beispiel auch für Wochenmärkte oder Hofläden. Man entschied sich also für den Direktvertrieb. Alle relevanten Informationen passen ohnehin auf den Kronkorken. Um des Nachfrageansturms Herr zu werden, wurde eine Telefonhotline eingerichtet. Wer das Bier kaufen wollte, musste zu einer bestimmten Zeit in der Abtei anrufen – wenn man durchkam, konnte man maximal insgesamt zwei Kisten Bier bestellen, die dann genau zwei Wochen später an der Brauerei abgeholt werden mussten. Das KfZ-Kennzeichen diente als Identifizierungshilfe. Danach war man für die nächsten zwei Monate für weitere Bestellungen gesperrt, denn es sollte ja jeder einmal zum Zug kommen.

Mittlerweile ist auch in Sankt Sixtus das Internetzeitalter angekommen, und das Prozedere wurde leicht geändert: Die Mönche betreiben nun sogar einen Online-Shop. Aufgrund der immer noch sehr hohen Nachfrage gibt es jedoch nur gewisse Tage, an denen man zu gewissen Stunden als registrierter und angemeldeter Kunde bestellen kann. Man wird, so man Glück hat, aus dem digitalen Warteraum in den digitalen Bierladen der Brauerei gerufen. Dann kann man maximal zwei Kisten bestellen und aus drei Terminen auswählen, wann man das Bier persönlich, zumeist in der darauffolgenden Woche, abholen möchte.

Wenn das Angebot unverändert bleibt, die Nachfrage aber steigt, müsste nach den ökonomischen Gesetzmäßigkeiten auch der Preis ansteigen. Nicht aber in Westvleteren, denn die Mönche wollen weder weniger arbeiten noch mehr Geld, als sie benötigen. Die Flasche kostet derzeit im Direktverkauf 1,67 Euro plus Pfand. Ein Wiederverkauf ist untersagt und wird sogar durch die Mönche überprüft. Wer sich erwischen lässt, wird auf jeden Fall mit lebenslanger Einkaufssperre und vielleicht sogar mit dem Fegefeuer bestraft.

Das hält gierige Schwarzhändler dennoch nicht davon ab, das Bier zuweilen auf Ebay, Amazon oder sogar in regulären Bierspezialitäten-Onlineshops anzubieten. Hier werden zurzeit für eine 0,33-Literflasche bis zu 58 Euro aufgerufen. Es drängen sich Parallelen zu staatlich verordneten Preisobergrenzen auf, die ähnlich effektiv funktionieren.

Zu gerne würde ich einmal die lange Reise ins circa 850 Kilometer entfernte Westvleteren antreten, um mir zwei Kisten Bier zu kaufen. Leider fehlt mir für so eine weite Einkaufstour das knappste Gut schlechthin, und so habe auch ich mir eines dieser weltbesten Biere auf schwarzmarktwirtschaftlichem Wege besorgt und genossen: Das Westvleteren 12 ist ein Dubbel. Ihm widerfuhr eine Nachgärung in der Flasche, wobei diese Flaschen während der Lagerung mehrmals von den Mönchen händisch umgestapelt werden. Ein dunkles, sehr mächtiges, malzbetontes Bier mit 10,2 Volumenprozent Alkohol. Es hat einen feinen, festen und sehr stabilen Schaum, der in dem kelchartigen Glas der Brauerei wirklich prächtig zur Geltung kommt. In der Nase finden sich Aromen von Rosinen, Nüssen, Karamell, Tabak und Leder. Der Antrunk ist süß, sehr vollmundig, die Konsistenz nahezu cremig. Der viele Alkohol ist sehr gut eingebunden, gefährlich versteckt hinter komplexen Impressionen von Karamell, Malz und reifen Früchten wie Datteln, Pflaume, Banane, die sich wohlausbalanciert auf dem Gaumentrapez die Hand reichen. Der Abgang ist lang, eher trocken, und schließlich kommt die Hopfenbittere zum Zuge, die die mächtige Süße von der Zunge abräumt und so Verlangen auf den nächsten Schluck weckt…

Wenn ich es so bedenke, ist Westflandern eigentlich doch relativ schnell erreichbar, und die Ersparnis, die beim Kauf von zwei Kästen des weltbesten Bieres vor Ort im Vergleich zum Schwarzmarkt erreicht werden kann, verbuche ich als mönchischen Reisekostenzuschuss.

