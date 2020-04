Medien melden Kurzarbeit an Gute Nachrichten in der Krise

11. April 2020

Dramatische Anzeigenrückgänge

von Spoeken Kieker

Es gibt sie noch, die guten Nachrichten in einer Zeit, wo alles so schrecklich zu sein und noch schrecklicher zu werden scheint. Die Lücken- und Lügenpresse bekommt im Zusammenhang mit den Folgen der Corona-Pandemie kaum noch Anzeigen und steht am Abgrund, nachdem die Auflagen schon seit Jahren schmelzen wie der Schnee in der Sonne.

Inzwischen hat die Südwestdeutsche Medienholding („Stuttgarter Zeitung“, „Stuttgarter Nachrichten“ und andere) Kurzarbeit angemeldet. Die Anzeigenerlöse sind nach Angaben der Holding um 30 Prozent eingebrochen. Ob die ebenfalls zu dieser Gruppe gehörende „Süddeutsche Zeitung“ („Prantl-Prawda“) Kurzarbeit anmelden muss, konnte noch nicht abschließend geklärt werden.

Auch die Funke-Gruppe („Westdeutsche Allgemeine“ und viele weitere) musste Kurzarbeit anmelden. Hier ist von Anzeigenrückgängen um 80 Prozent die Rede.

Es bleibt zu hoffen, dass sich die Entwicklung fortsetzt.

