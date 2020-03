31. März 2020

Wie Kommunikation in Politik, Wirtschaft und Gesellschaft gelingt

Das Büchlein enthält Aufsätze zu den Themen „Mit und über Politik reden“, die „Rolle der Medien in gesellschaftlichen Debatten“ und die „Positionierung der Wirtschaft in gesellschaftspolitischen Debatten“, ein Plädoyer für Debatten im privaten Raum, drei Interviews zum Thema und einen Ratgeber zu rhetorischen Strategien im Umgang mit Rechtspopulisten. Das Werk hält aber nicht, was es verspricht. Statt der Analyse, welche Bedingungen erforderlich sind, damit Menschen sich über strittige Themen erfolgreich verständigen können, werden nur oberflächliche Beschreibungen geliefert. Ratschläge wie „keine Überheblichkeit“, „Nachfragen“, „Widersprechen“, „vorbereitet sein“ sind nicht falsch, jedoch nicht wirklich hilfreich, um Menschen mit grundsätzlich divergierenden Meinungen anzunähern. Da reicht es nicht, sich lediglich auf das „Kommunikationsquadrat“ von Friedemann Schulz von Thun zu stützen. Es gibt in der Kommunikation kein Richtig oder Falsch. Es gibt nur die subjektive Wahrhaftigkeit. Dialoge können nur erfolgreich geführt werden, wenn man nicht in Kategorien von Richtig oder Falsch gelenkt wird. Eine Lenkung der Kommunikation in die vermeintlich „richtige“ Richtung führt zur Zerstörung der Kommunikation. Nur Fragen können eine Kommunikation lenken, vorgefasste Antworten können das niemals. Und um Bezug zu nehmen auf die politische Kommunikation, so ist in Betracht zu ziehen, dass die Kommunikation hier in einem Herrschafts- und Machtverhältnis stattfindet. Staatliches Handeln ist latent immer mit Zwang und damit mit Gewalt verbunden. Wie kann aber die Kommunikation frei stattfinden, wenn im Zweifel der Gesprächspartner von seinem Gewaltmonopol Gebrauch machen kann, soweit ihm das Ergebnis der Kommunikation missfällt? Das „Lasst uns reden“, also das Reden über Kommunikation, anzuregen, ist positiv zu bewerten. Aber ein bisschen mehr analytischer Tiefgang wäre schon wünschenswert und kann von promovierten Kommunikationsexperten auch erwartet werden.

