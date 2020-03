The Bridge – America Eine Guck- und Dreh-Empfehlung

08. März 2020

Fernsehserienkritik

von André F. Lichtschlag

Bildquelle: Youtube In der Wüste: Detective Sonya Cross (Diane Kruger) und Marco Ruiz (Demián Bichir)

Allein in den USA erscheinen pro Jahr 500 neue Fernsehserien. Kaum zu glauben, dass es gleichzeitig noch nicht ganz zu Ende erzählte Geschichten gibt, deren weitere Produktion sich gelohnt hätte, die aber eingestellt wurden. Paradebeispiel sind die leider nur zwei Staffeln der Krimi- und Dramaserie „The Bridge – America“ (Original nur: „The Bridge“), die vom Disney-Tochtersender FX in den Jahren 2013 und 2014 gedreht wurden. Mit starker deutscher Beteiligung, denn sowohl die weibliche Hauptdarstellerin Diane Kruger als auch die herausragende Nebendarstellerin der zweiten Staffel Franka Potente sind in Deutschland geboren. Der männliche Hauptdarsteller Demián Bichir stammt aus Mexiko, was naheliegender ist, spielt die Geschichte doch auf beiden Seiten der Grenze im texanischen El Paso und im mexikanischen Juárez.

Das Zivilisationsgefälle entlang dieser Demarkation wurde selten so schonungslos gezeigt wie in diesem spannenden Krimi. Hier das reiche und saubere Texas, hinter der Brücke die in Kriminalität und Korruption versunkene mexikanische Provinz Chihuahua. Doch die Polizei auf beiden Seiten, verkörpert von den beiden Hauptdarstellern, muss zusammenarbeiten, um in jeder Staffel gleich mehreren Fällen nachzuspüren. Und natürlich schleppen auch der mexikanische Polizist und die amerikanische Ermittlerin beide noch Altlasten aus ihrer Vergangenheit mit sich herum.

Die Serie ist von der ersten bis zur leider recht plötzlich 26. und letzten Folge hypnotisierend spannend gedreht – mit fesselnd aufspielenden Charakteren bis in viele Nebenrollen. Überragend psychotisch dann in der zweiten Staffel Franka Potente in der Rolle ihres Lebens. Bei aller vordergründigen Dramatik schwingt immer und überall ein tiefergreifendes Thema mit: Wie umgehen mit Misshandlungen, Schicksalsschlägen und Traumata?

Die letzten Folgen der zweiten Staffel tragen mit ihrem pointiert eingestreuten sarkastischen Humor deutlich die Handschrift des Neo-Noir-Regisseurs John Dahl, den wir in „Dexter“ kennen- und schätzengelernt haben. Ach ja: Politisch wird es nebenbei auch, nämlich dann, wenn mehr und mehr auffällt, dass nicht nur Mexikaner korrupt sein können. Also spätestens ab dem Moment, in dem auch die CIA beginnt, ihre Rolle im Drogenhandel zu spielen.

Was bleibt, ist allein der Wunsch, dass jetzt, wo auch der Riese Disney im Streaminggeschäft durchstartet, sich der eine oder andere im Hause an die nicht ganz auserzählte Geschichte erinnern möge. Denn die Hoffnung stirbt zuletzt.

Information

Diesen Artikel finden Sie gedruckt zusammen mit vielen exklusiv publizierten Beiträgen in der März-Ausgabe eigentümlich frei Nr. 200.