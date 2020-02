Rückblick anlässlich der Hamburg-Wahl Das Phänomen Ronald Schill

28. Februar 2020

Über den Erfolg eines rechten Populisten in einer linken Metropole

von Gérard Bökenkamp

Konservative Politik in westlichen Metropolen ist ein Thema für sich. Ein Konservativer, der in einer Stadt wie Berlin, Hamburg oder Bremen, aber auch Paris, New York oder London konservative Politik machen will, ist wie einer, der in Saudi-Arabien ein Nudistencamp eröffnen möchte. Die einzigen demographisch relevanten Gruppen dort mit religiösen und konservativen Werten haben Probleme mit der Landessprache, Kirchen und Nationaldenkmäler dienen im Wesentlichen als Tourismusattraktion, und um nicht moralisch anzuecken, sollte man sein libertär-konservatives Magazin lieber hinter einer Pornozeitschrift verstecken. Auf Deutsch: Es ist ziemlich aussichtslos.

Es gibt allerdings immer wieder einige Verrückte, die es versuchen, und – das ist dann das besonders Bemerkenswerte – es auch schaffen, spektakuläre Wahlerfolge einzufahren und als Bürgermeister oder in anderer führender Position Stadtgeschichte zu schreiben. Einer von ihnen war Ronald Barnabas Schill, genannt „Richter Gnadenlos“, der in der linken Metropole Hamburg im Jahr 2001 beeindruckende 19,4 Prozent der Stimmen bekommen hat. Angesichts des Wahlergebnisses vom letzten Wochenende, das Rotrotgrün in der Hansestadt fast eine Dreiviertel-Mehrheit bescherte, stellt sich die Frage: Wie hat er das gemacht? Und wäre es nicht am letzten Wochenende wieder möglich gewesen?

Was die Antwort auf die zweite Frage angeht, so lautet sie wohl „nein“, denn wie ich zeigen möchte, war der Erfolg von Schill von sehr besonderen Umständen abhängig, die sich nicht einfach wiederholen lassen. Einen Unterschied nenne ich zuerst, weil er besonders offensichtlich ist. Die Wahl am letzten Sonntag erfolgte drei Tage nach dem Mordanschlag in Hanau, wo ein offensichtlich psychisch gestörter Täter eine Shisha-Bar angriff und insgesamt neun Menschen mit Migrationshintergrund ermordete. Die Wahl 2001 passierte etwa zwei Wochen nach den Terroranschlägen vom 11. September, als die Medienöffentlichkeit auf den islamischen Terrorismus fokussiert war, dessen Spuren bis nach Hamburg zurückgeführt wurden. Die politischen Vorlagen für die Wahl hätten also unterschiedlicher nicht sein können.

Das ist ein wesentlicher Unterschied, aber nicht der einzige. Um die anderen Unterschiede deutlich zu machen, muss man einen Blick auf rechtskonservative Politiker werfen, die in westlichen Metropolen erfolgreich sind. Dazu gehörten etwa Politiker wie Heinrich Lummer, Ronald Schill, Jacques Chirac, Boris Johnson, Pim Fortuyn und Rudy Giuliani. Wer diese Bürgermeister und Stadtpolitiker nebeneinander aufreiht, wird eine verblüffende Ähnlichkeit im Typus erkennen. Eine Mischung aus charismatisch und halbseiden, unideologisch, unklar, wo der Pragmatismus aufhört und wo die Charakterschwäche anfängt, schillernd mit zwanghaftem Drang zur Selbstdarstellung, oft verbunden mit einem ausgesprochen unkonventionellem persönlichen Lebensstil geprägt von Scheidungen, Affären, Luxus und sogar ziemlichen Ausschweifungen. Das sind also die Retter in der Not, die das Rathaus erobern. Diese Art „Konservative“ können in linken Metropolen die Linke schlagen und die Stadtregierung kapern.

Wenn sich in ähnlichen Situationen ähnliche Typen von Politikern durchsetzen, dann ist das kein Zufall, sondern beruht auf der strukturellen Ähnlichkeit der Situationen. Wenn eine Metropole nach Jahrzehnten sozialistischer Misswirtschaft kurz davor steht, im Chaos zu versinken, sucht das Bürgertum, einschließlich des linksliberalen Bürgertums, nach einem „Retter“. Einem, der dafür sorgt, dass man auf offener Straße nicht mehr überfallen und im Park nicht mehr vergewaltigt wird, der dafür sorgt, dass der Müll abgeholt wird, die Züge pünktlich kommen und endlich wieder Geld in die Stadt fließt.

Gleichzeitig will das Establishment in den Metropolen aber sichergehen, nicht jemanden in den Sattel zu setzen, der einen mit „konservativen Werten“ oder nichtlinker Ideologie belästigt. Deshalb ist ein permissiver Lebensstil, die einen Politiker nicht gerade als frommen Glaubenskrieger ausweisen, in vielen Fällen eher förderlich als hinderlich. Wer keine „Laster“ aufzuweisen hat, müsste sich welche ausdenken. Schill war anders als die AfD kein Feindbild der Presse und des linksliberalen Bürgertums, sein Erfolg beruht ganz wesentlich auf der Unterstützung großer Teile der Presse und eben dieses Bürgertums. Nach jahrzehntelanger SPD-Regierung waren diese Kreise zu dem Ergebnis gekommen, dass es Zeit war, die Genossen für einige Zeit auf die Reservebank zu setzen.

Im Prinzip ist das zugrunde liegende Muster immer sehr ähnlich. Solange die Geschäftszentren und die Viertel der Besserverdienenden nicht davon betroffen sind, können Millionenmetropolen unter einer linken Stadtverwaltung jahrzehntelang vor sich hin rotten und ganze Stadtteile verslummen. Erst wenn der Zeitpunkt kommt, an dem die Kloake über den Badewannenrand tritt und die Freundin des Chefredakteurs ihre Pumps damit schmutzig macht, fängt dieser an, über politische Alternativen nachzudenken. Das Problem Anfang der Jahrtausendwende war, dass die Hamburger CDU einen so traurigen Eindruck machte, dass ihr die maßgeblichen Leute einfach nicht zutrauten, die SPD abzulösen und die explodierende Kriminalität einzudämmen und auf „Normalmaß“ zurückzuschneiden.

Die Situation war ganz ähnlich wie im New York der 90er Jahre, wo das Establishment nach jahrzehntelanger Regierung der Demokraten zu dem Ergebnis kam, man müsse sich einen „scharfen“ Republikaner mit einer „Null-Toleranz-Politik“ leisten. Hätte es damals für Hamburg eine offizielle Stellenanzeige für diese Position gegeben, dann hätte Ronald Schill jedes Kriterium erfüllt. Mit seinem Charisma bestens für den Boulevard und das Privatfernsehen geeignet. Als Richter Gnadenlos perfekt, um eine neue Law-and-Order-Politik zu verkörpern, und grundsätzlich ohne ideologischen Ballast, der eine Koalition mit CDU und FDP erschwert hätte.

Diesen Mann konnten wohlhabende Reeder ohne Risiko mit Spenden unterstützen, „Talk im Turm“ konnte ihm ein breites Forum geben und „Spiegel TV“ mit wöchentlichen Berichten über Bandenkriminalität und Gewalt in der Hansestadt ihm den Weg zu steigenden Umfragewerten ebnen. Das war die richtige Dosis Populismus, um die Verkrustungen im System aufzubrechen, ohne es zu gefährden.

In der übergroßen Zahl der Fälle sind plötzliche Umbrüche darauf zurückzuführen, dass Teile der Elite sich mit einem anderen Teil der Elite verkracht haben und dann das Bündnis mit den Unzufriedenen suchen, wie im Falle der Clintons und Donald Trumps, und so war es eben auch damals in Hamburg, als sich Teile der Presse und des Hamburger Bürgertums von der SPD abwandten, sie mit Liebensentzug bestraften und mit Ronald Schill fremdgingen, allerdings nur so lange, bis sie dann mit Ole von Beust ein attraktiveres Objekt ihrer politischen Zuneigung fanden.