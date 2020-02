Liberaler Einwurf Religionen verdienen keinen staatlichen Schutz

22. Februar 2020

Religionsfreiheit schützt die individuellen Rechte aller Gläubigen

von Sascha Tamm

Islamfeindlichkeit ist heute ein schwerer politischer Vorwurf. Religionen insgesamt sollten in den Augen vieler einen besonderen staatlichen Schutz genießen. Sie sollten nicht kritisiert oder verächtlich gemacht werden – die Gefühle der Gläubigen dürfen nicht verletzt werden. Die Entscheidung darüber, wann die Gefühle der Gläubigen verletzt sind, wird diesen überlassen. Gerade wird in Frankreich eine junge Frau, Mila, die den Islam mit ziemlich harschen Worten attackiert hat, öffentlich bedroht. In der politischen Klasse gibt es Uneinigkeit darüber, wie damit umzugehen sei. Dabei kann es nur eine Antwort geben: Öffentliche Kritik an der Islamkritik ist legitim, doch die Sicherheit von Mila muss ohne Abstriche geschützt werden. Alles andere ist mit einer freiheitlichen Ordnung nicht vereinbar.

Ein freiheitlicher Staat soll Freiheit und Eigentum aller Menschen schützen, nicht die Rechte irgendwelcher Kollektive, die diese für sich beanspruchen. Das gilt für Religionsgemeinschaften genauso wie für Berufsgruppen oder Vertreter von sexuellen, sprachlichen, ethnischen oder anderen Identitäten.

So kann Religionsfreiheit nur in einer Weise verstanden werden – es geht um die individuellen Rechte aller Gläubigen, ihren Glauben auszuüben. Es geht natürlich auch um das Eigentum von Religionsgemeinschaften – in ihren Kultstätten bestimmen die Gläubigen die Regeln selbst. Aber eben nicht außerhalb dieser. Denn ihre Rechte zählen nicht mehr als die Rechte Ungläubiger oder Andersgläubiger. Der Schutz der Kritiker und Gegner jeder beliebigen Religion vor Eingriffen in ihre Freiheit durch religiös motivierte Täter muss denselben Stellenwert haben wie der Schutz der Gläubigen. Alles andere ist staatliche Diskriminierung.

Staatliche Gesetze sollen aus freiheitlicher Perspektive ausschließlich darauf fokussiert sein, die Freiheit der Einzelnen zu schützen. Da darf es keine Ausnahmen geben – deshalb ist das Recht auf Austritt aus religiösen Organisationen und zur Abkehr von einer Religion essentiell. Es muss in einem freiheitlichen Staat durchgesetzt werden – egal was die Regeln einer Religion dazu sagen.

Ein weiteres Argument darf keine Rolle spielen – dass Gläubige dann, wenn ihre Gefühle verletzt sind, die öffentliche Ordnung gefährden und Schaden anrichten würden. Damit würde sich der Staat zur Geisel einer bestimmten Gruppe machen, die ihn mit Gewaltandrohung erpresst. Dass die Angehörigen dieser Gruppen glauben, sie seien von ihrem Gott zu aggressiven Handlungen ermächtigt oder gar verpflichtet, spricht gegen den jeweiligen Gott, aber nicht dafür, strafbare Handlungen nicht zu bestrafen.

Information

