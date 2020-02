Deutschland nach der Kemmerich-Wahl Der Narzissmus der Guten

17. Februar 2020

Nazis waren noch nie so liberal

von Maximilian Kneller

Spätestens seit der Kemmerich-Wahl kann sich auch der apolitische, naive, konfliktscheue Durchschnittsdeutsche nicht mehr mit zur Schau gestellter Gleichgültigkeit vor politischen Debatten retten. Das Bürgertum beweist nun endlich für alle sichtbar seine Feigheit und kriecht vor der Einheitsfront der Sozialisten bestehend aus Linken, SPD und Grünen. Hinzu kommt der angeschlossene marodierende Straßenmob, der auch vor Frauen und Kindern nicht haltmacht, wenn es um die gute, demokratische Sache geht.

Warum das alles? Ja, genau! Es geht gegen Nazis! Zumindest gegen alle, die das Establishment dazu erklärt. In Thüringen ist das jeder vierte Wähler, und in ganz Deutschland mal eben mindestens sieben Millionen. Die AfD ist gemeint. Mit einem ganz bösen Trick, nämlich einer demokratischen Wahl, hatte man den liberalen Kemmerich zum Ministerpräsidenten von Thüringen gewählt. Die SED/PDS/Linke-Leute, die es ja bekanntermaßen nicht so mit Wahlen haben, deren Ergebnis vorher nicht bereits feststeht, liefen sofort Sturm. Susanne Hennig-Wellsow, die so aussieht, wie ihr Name klingt, warf den Glückwunsch-Blumenstrauß vor die Füße des nicht-marxistischen Ministerpräsidenten. Noch in den Abendstunden versammelten sich vor FDP- und CDU-Parteizentrale Mobs, die Scheiben einwarfen, aggressiv die Angestellten bedrängten und „Nie wieder FDP!“ auf ihre Transparente gemalt hatten. Dass die dort versammelten Linksextremen bis dato treue FDP-Wähler waren, die sich nun enttäuscht abzuwenden drohten, veranlasste die Parteizentrale natürlich zu schnellen Reaktionen. Das und die Tatsache, dass Kemmerichs Privathaus mit Silvesterraketen beschossen wurde, die Kinder unter Polizeischutz zur Schule gebracht werden mussten und man die Mutter in der Öffentlichkeit anspuckte, legte Kemmerich die richtige Entscheidung in der Frage, ob er mit Stimmen von sogenannten Rechtspopulisten gegen einen Kommunisten gewählt werden wollte, doch recht nahe. Seit der Kemmerich-Wahl werden bundesweit kleine Kommunalfunktionäre, die mit dem ganzen Vorfall überhaupt nichts zu tun haben, angegriffen oder belästigt, oder ihr Eigentum wird beschädigt. Sie bekommen also einen großen Schluck von der linksextremen Medizinflasche, aus der die AfD seit 2013 trinken darf.

Die von ihren Unterstützern ja stets als souverän beschriebene Bundeskanzlerin, die formal einer konservativen Partei vorsteht, hörte ebenfalls die Geschichte, dass man in Thüringen mal wieder einen Nicht-SEDler zum Landesvater gemacht hatte. Sogleich sah sie sich gezwungen, jeden Föderalismus über Bord zu werfen, und stellte im fernen Südafrika fest, dies sei unverzeihlich und müsse rückgängig gemacht werden. Das alles wurde natürlich propagandistisch von den zur Neutralität verpflichteten GEZ-Medien begleitet.

Um also das drohende Vierte Reich zu verhindern, bedroht man willkürlich demokratisch gewählte Abgeordnete, einfache Bürger, die zufällig ein gelbes, blaues oder schwarzes Parteibuch haben, oder eben deren Familien in ihrer Existenz. Deutschland, das sich ja immer gern moralisch über autoritäre Regime wie Russland, Ungarn oder Polen erhebt, ist spätestens jetzt ein ebenso autoritärer Staat unter umgekehrten Vorzeichen.

Ein wie eingangs beschriebenes Schweigen wird nun nicht länger toleriert. Besser fährt man, wenn man eine möglichst große Distanz zur AfD wahren kann. Sollten Sie in Ihrem näheren Umfeld Personen haben, bei denen eine Affinität bekannt wird, können Sie schnell der Kontaktschuld bezichtigt werden. Da es sich jedoch kaum vermeiden lässt und im Durchschnitt mindestens jeder zehnte Wähler, mit dem Sie reden, sein Kreuz bei der AfD gemacht hat, sollten Sie sich eine schwammige öffentliche Meinung, ähnlich wie einst in der DDR, zulegen. „Ich finde, Merkel macht das alles schon ganz gut! Mach du den Job erst mal besser!“ – das ist einer der Sätze, die immer gehen, einen nicht lästig auf diese oder jene Parteifarbe festlegen und bisher noch jedes autokratische System zufriedengestellt haben.

Solange also noch Ihr silberner Golf vor der Haustür steht, Sie die Rate für das Haus zahlen können und Sky im Fernsehen läuft, sollten Sie nicht unnötig Farbe bekennen, sondern lieber weiter das sagen, was alle sagen. Herzlichen Glückwunsch, Genosse! Sie zeigen Haltung gegen rechts!