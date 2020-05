Staatliche Katastrophen-Propaganda zwischen „Refugees Welcome“ und „Bleibt zu Hause“ Mutti übertreibt es wieder

08. Mai 2020

Der Wind dreht sich langsam

von Maximilian Kneller

Die Deutschen sind ein sehr langmütiges Volk, wenn es um Regierungsversagen geht. Dafür muss man nicht einmal die Geschichte heranziehen. Die Regierungszeit von Angela Merkel liefert mehr als genug Beispiele.

Ein gewisser Stil lässt sich jedoch immer wieder erkennen, wenn es um vermeintliche oder tatsächliche Katastrophen, Notlagen und die daraus folgenden Gebote der Regierung geht. Da werden Deutsche nämlich in bester „Wir stricken für unsere Frontsoldaten“-Tradition besonders eifrig und strebsam. Zumindest für eine gewisse Zeit, in der es keinen ernsthaften Verzicht bedeutet und die Allgemeinheit zwischen Vorgarten und Biergarten nicht zu sehr einschränkt. So gesehen etwa 2015 bei der Flüchtlingskrise. Über Monate befand sich unser Land in einer Art Rausch: Man hat Pakete gepackt und seine alten Kleider an Zuwanderer gespendet, die man hierzulande finanziell fast direkt auf das Niveau von Hartz-IV-Empfängern hob. Die Not war also gar nicht mal so groß, wie man sie gerne gehabt hätte, damit sie zu einem richtigen Fetisch taugt. Stattdessen hat man sich eine ganze Weile selbst belogen und an Bahnhöfen der Republik die vielen jungen Männer mit Teddybären in Empfang genommen. Die Regierung Merkel nahm es mit dem geltenden Recht dabei nie ganz so genau, wer das bemängelte, war Rechtspopulist. Wer geltendes Recht konsequent umsetzte, wie Viktor Orbán, wurde von der moralbesoffenen deutschen Öffentlichkeit zum herzlosen Quasi-Diktator gestempelt. Die Inkubationszeit von Merkels Einladung an halb Nordafrika war etwa ein halbes Jahr. Endgültig kippte die Stimmung in der mittlerweile fast sprichwörtlichen Kölner Silvesternacht: Jeder kannte bereits aus seinem persönlichen Umfeld irgendeine Geschichte, selbst die größten Gutmenschen mussten nach und nach anerkennen, dass sich der multikulturelle Eine-Welt-Kommunismus mit gendergerechtem Islam nicht ganz so leicht würde umsetzen lassen. Heute ist 2015 selbst von der Bundesregierung implizit als Fehler anerkannt, wenn es heißt: „Ein zweites 2015 wird es nicht geben.“

Die Frage ist also: Wie lange ist die Inkubationszeit von Corona? Und damit sind nicht die zwei Wochen, die einem von der Regierung finanzierte Virologen seit Monaten einhämmern, gemeint. Welche Inkubationszeit hat Corona auf gesamtgesellschaftlicher Ebene? Diese Frage kann niemand seriös beantworten. Was man sagen kann: Den „Wer wird neuer Bundeskanzler“-Schönheits- und Verbotswettbewerb zu Lasten der deutschen Bevölkerung wird man nicht ewig weiterführen können, nicht einmal im regierungshörigen Deutschland.

Welcher logisch denkende Mensch soll einem denn noch erklären, wieso man sich vor einer Ikea-Filiale, im örtlichen Baumarkt oder im kleinen Geschäft mit unter 800 Quadratmetern drängeln darf, man sich aber bei über 800 Quadratmetern oder in Restaurants direkt infizieren würde. Es wird den Deutschen langsam schlicht zu blöd. Ein paar Wochen Urlaub, und das Ganze noch regierungsseitig unter dem neumodischen Anglizismus „social distancing“ verkauft bekommen, das macht Spaß. Kurzarbeit und keine Kohle für Online-Shopping, Jobverlust, drohende Pleite und die sich langsam aber sicher durchsetzende Erkenntnis, dass auch Corona nicht das Ende der Welt bedeutet und in Deutschland bis dato recht unspannend verläuft, sorgen für ein langsames Kippen der Stimmung. Der „Wir bleiben zu Hause“-Slogan wird nur noch sehr lustlos vorgetragen. Mehr und mehr Deutsche ächzen über die oft sinnlosen Beschränkungen. Wieso man in einem Biergarten oder einem Restaurant nicht einfach jeden zweiten Tisch absperren kann, scheint einem aktuell leider niemand aus der Regierung beantworten zu können. Corona macht dem gemeinen ZDF-Gucker keinen Spaß mehr.

Was hat Merkel mit alledem zu tun? Ganz einfach: Wie 2015 auch schon, nutzt sie einen kampagnenartigen Trend, um mit ihrer Partei in hohe Beliebtheitsregionen vorzudringen, erkennt aber nicht dessen Ende. Selbst wenn sie es erkennen sollte, wäre sie sicher zu starrsinnig, nun vorzeitig etwas zu ändern. Der Wind dreht sich langsam, das sieht man nicht zuletzt an den stagnierenden bis leicht sinkenden Zustimmungswerten für die Union und den Zugewinnen für die AfD, die die Neun-Prozent-Talsohle durchschritten zu haben scheint.

Merkel aber wird weitermachen wie bisher, wenn es nach ihren Höflingen in Politik und Medien geht, sogar länger als nur bis 2021. Dass sie dabei wieder hoffnungslos übersteuert, werden CDU, RKI, SPD und ZDF zwar bis zum bitteren Ende nach Kräften verleugnen, wie 2015 auch wird das aber nicht mehr helfen, sobald das Problem bis in den eigenen Vorgarten reicht.