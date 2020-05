Bodo Ramelow Solidarität, Genosse!

26. Mai 2020

Wie ein Kommunist Wirtschaft, Bürgerrechte und Subsidiarität rettet

von Maximilian Kneller

Über Bodo Ramelow verlieren wir selten ein gutes Wort und das hat Gründe. Diese sind beispielsweise, dass Herr Ramelow sich in der umbenannten SED engagiert, dass er Ministerpräsident in einem Akt geworden ist, der ungefähr so demokratisch war wie die Deutsche Demokratische Republik oder dass er gewählten Abgeordneten des Thüringer Landtags im Stile eines Gutsherrn den gratulierenden Handschlag verweigert. Die inhaltliche Ebene kann man hier bewusst ausblenden, selbsterklärend ist es, wieso die Politik eines Herrn Ramelow in aller Regel im Widerspruch zu Freiheit und Eigentum steht.

Heute aber wollen wir uns Herrn Ramelow einmal positiv zuwenden. Während Merkel in altbekanntem Starrsinn Mäuschenschritte auf dem Weg zu weiteren Lockerungen macht, die Bürger in ihrer Eigenverantwortlichkeit weiter bevormundet und das alles für eine Corona-Krise, die irgendwie nicht so richtig kommen möchte, ist es ausgerechnet der SED-Ministerpräsident, der ihr nun die Stirn bietet. Freilich, ein Held ist er deshalb nicht. Ramelow ist schließlich der Ministerpräsident, für den die Bundeskanzlerin so gar kein Druckmittel hat. Tobias Hans, Daniel Günther und Armin Laschet sind ihr getreuer Hofstab. Mit der SPD besteht, wenn es um alarmistische staatliche Eingriffe und die Einschränkung der deutschen Wirtschaft geht, kein Dissens, und Söder gefällt sich besonders gut in der Rolle des knallharten Krisenmanagers. Es bleibt also fast nur der westdeutsche Gewerkschafter Ramelow, der „rübergemacht“ hat, um in Thüringen wieder den Sozialismus einzuführen.

Ramelow plant, alle landesweiten Beschränkungen für Thüringen infolge der Corona-Krise zum 06.06.20 aufzuheben, folgen soll ein dezentrales „Alarmsystem“, das eine erneute Beschränkung im Fall regional steigender Infektionszahlen prinzipiell ermöglicht. Während Merkel in der vom Autor dieser Zeilen gar nicht so unterschiedlich prognostizierten Weise (Artikel: Mutti übertreibt es wieder) den Bogen überspannt, ist Kommunist Ramelow auf einmal in der Rolle des Bürgerrechtlers. Respekt, Genosse!

Wie sinnvoll der Lockdown überhaupt war, darüber lässt sich trefflich diskutieren. Fakt ist: Der Bevormundungsfetisch selbst der notorischsten CDU-Wähler ist langsam aufgebraucht. Die Leute haben genug von engen Schlangen vor Läden, in die sie dann in Kleingruppen mit Maske und Einkaufswagen geschickt werden. Die Regierenden haben gemeinsam mit den ihnen angeschlossenen Staatsmedien zwar seit Monaten recht erfolgreich alle Bürgerrechtler und Gegner zu strenger Maßnahmen zu „Spinnern“ und „Corona-Leugnern“ gestempelt, doch auch hier kann Genosse Ramelow auf einen wachsenden Unmut bauen, der sich nicht mehr „wegpropagieren“ lässt.

Bei aller plötzlichen Einigkeit, die man nun plötzlich mit der Linken empfindet, ist es aber auch genau das, was uns trennt. Während demokratische Rechte den guten Vorschlag für sich anerkennen können und hierin kein Problem sehen, sind Linke in dem „Kein Fußbreit“-Dogma gefangen, was es ihnen verunmöglicht, über den eigenen Tellerrand hinauszuschauen. Ein guter Vorschlag aus der WerteUnion oder gar der AfD? Der gleiche Vorgang andersherum? Undenkbar. Sogleich öffnet sich die Schere im Kopf des Gesinnungsethikers.

Wir aber wollen heute umso mehr anerkennen, dass auch ein kommunistisches Huhn mal ein Korn findet und sagen deshalb: Solidarität, Genosse Ramelow!