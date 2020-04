Deutschland in der Corona-Krise Konjunktur für Heuchler und „Zeichensetzer“

08. April 2020

Keine Luisa-Neubauer-Diskurse mehr

von Maximilian Kneller

Alles ist lahmgelegt. Die gesamte Wirtschaft läuft momentan gar nicht oder nur auf kleiner Sparflamme. Nur eine Gruppe hat Hochkonjunktur: quacksalbernde Politiker und die sozial besonders Engagierten, die aus allem eine Spielwiese für ihren kaum versteckten Narzissmus machen müssen.

Politiker tun dabei im Grunde gar nicht viel anderes als das, was sie immer tun: ungedeckte Schecks austeilen, vor allem aber salbungsvolle Worte über bestimmte Berufsgruppen auskippen. Die „Ärztinnen und Ärzte, Pflegerinnen und Pfleger und die Krankenpflegerinnen und Krankenpfleger“ und so weiter und so fort machen nämlich alle einen unglaublichen Job. Das stimmt natürlich, und gerade weil es stimmt und weil es irgendwie wertschätzend rüberkommt, sagt jeder Politiker in jede Kamera, die nicht schnell genug abgebaut werden kann, genau diese Sätze.

Das erinnert an eine Szene des Films „Dirty Harry“. Harry Callahan (Clint Eastwood) spricht mit seinem Vorgesetzten und wird von diesem gelobt. Als Callahan auf das Lob nicht eingeht beziehungsweise lakonisch antwortet, wirft der Vorgesetzte ihm vor, sich nicht mal für ein Lob bedanken zu können. Daraufhin entgegnet „Dirty Harry“: „Ich würde viel lieber ‚Danke!‘ zu einer ordentlichen Gehaltserhöhung sagen.“ Das lässt sich auch auf die Pflegeberufe übertragen. Wieso ist die Steuer- und Abgabenlast in dieser Einkommensgruppe derart hoch, wenn man sich über das politische Spektrum hinweg seiner Wichtigkeit bewusst ist? Ganz einfach: Ein bisschen nettes Gesülze ist einfach günstiger. Und seien wir mal ehrlich: Ja, Ärzte, Pfleger und Feuerwehrleute machen einen tollen Job. Dafür werden sie aber auch bezahlt. Im offiziellen Politikerdeutsch könnte man manchmal meinen, diese Leute würden ehrenamtlich arbeiten. Nein, sie haben sich für diesen Job mit seinen Risiken und Vorzügen entschieden, genau wie Einzelhandelskaufleute, Anwälte, Bestatter oder Gastronomen. Dass sie morgens alle aufstehen und zu ihrem Job fahren, ist letztlich der Tatsache geschuldet, dass sie ihre Kinder gerne in beheizte Windeln stecken möchten. Bei aller Anerkennung von Leuten, die im Gegensatz zu Politikern richtig arbeiten: Der Lohn kommt jeden Monat.

Die zweite Gruppe von Heuchlern, die die Corona-Krise nach oben spült, sind die „Social distancer“. Es kann nämlich nicht einfach sein, dass man mit seinem Studentenhintern mal das Gleiche macht wie sonst auch, wenn man nicht gerade in einer Hipsterkneipe säuft, nämlich zu Hause rumhocken, sich durch seinen Instagram-Feed scrollen und zum Ende des Semesters noch hastig eine Hausarbeit schreiben. Nein! Wer momentan zu Hause bleibt, der ist fast ein genauso großer Held wie diejenigen, die jetzt den gleichen Job machen wie vor Corona, nur halt mit Corona. Deswegen heißt es auch nicht einfach „zu Hause rumlungern“, sondern „Social distancing“. So einfach konnte man noch nie Aktivist werden. Einfach zu Hause rumlungern und Netflix gucken wie immer, davon ein Foto in seine Instastory laden und einen „Stay Home“-Sticker hinzufügen.

Wenn man also schon nicht mehr durch freitägliches Schuleschwänzen die Welt retten kann, dann eben durch permanentes. Vielleicht gibt es das Abitur ja sogar noch als Dreingabe. Einige Schülerverbände haben schon gefordert, das Abitur einfach durch die Durchschnittsnote der letzten zwei oder drei Schuljahre zu errechnen. Also reicht es nicht länger, dass in Bundesländern wie Nordrhein-Westfalen oder Bremen das Abitur ohnehin längst mehr oder weniger freundliche Dreingabe ist, nachdem man zwölf Jahre Lehrern Sozi-Bullshit nachgeplappert hat, nun soll es auch wirklich ganz ohne Polemik einfach „verschenkt“ werden.

Das einzig wirklich Schöne an Corona ist, dass die vermeintlichen Sorgen von gepamperten Zehntklässlern, die ein System dafür kritisieren, dass es sie gepampert hat, nun endlich kein Gehör mehr finden. Menschen, die sich sorgen, genug Klopapier zu bekommen, interessieren sich naturgemäß nicht mehr dafür, was Luisa Neubauer zum „genderungerechten Klimawandel“ erzählt. Luisa-Neubauer-Diskurse wird man sich in der breiten Mittelschicht bis auf weiteres schlicht nicht mehr leisten können, falls man es je konnte, und das ist gut so.

Deutschland in Corona-Zeiten, das ist Regierungshörigkeit, das ist aber auch ein Ende der Diskursbestimmung durch die Grünen. Selbst die ihnen naturgemäß immer sehr zugeneigten Redakteure scheinen momentan nicht viel zu finden, womit sie ihre Lieblingspartei wieder über 20 Prozent schreiben können. Der vermutlich als staatsmännisches Empfehlungsschreiben gedachte Auftritt von Robert Habeck bei Maybrit Illner in der vergangenen Woche geriet da zum Offenbarungseid. Konzeptloses Geschwurbel mit dem üblichen „Danke an alle Ärztinnen und Ärzte“-Kitsch zeigte offensichtlich das, was eigentlich jeder längst wusste: Die Grünen sind eine Schönwetter-Partei, und Habeck wäre gern ihr Schönwetter-Bundeskanzler. Da es jedoch abseits des auskömmlich finanzierten Establishments momentan wenig schönes Wetter gibt, ist auch kein Raum mehr für Schönwetter-Diskurse.