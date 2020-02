CDU/CSU und FDP nach dem „Thüringenschlag“ und nach Kramp-Karrenbauer Nazikeule oder Öffnung nach rechts?

13. Februar 2020

Der mittlere Weg führt in den Abgrund, der linke in die Tyrannei

von Joachim Kuhnle

Angela Merkels Festlegung, die Abwahl des Kommunisten Bodo Ramelow als Ministerpräsident in Thüringen sei „unverzeihlich“, könnte als „Thüringenschlag“ in die Geschichte eingehen. Der Begriff stammt von einem Wiener Youtuber, dessen Name nicht genannt werden darf, sonst wird man in den sozialen Medien automatisch gesperrt. Roger Köppel („Weltwoche“) findet den Vergleich ...