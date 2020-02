Freibier Im Winter ruft der Bock!

09. Februar 2020

Starke Gründe für das Bockbier

von Helge Pahl

Bildquelle: Helge Pahl Kraftvoll: Bockbiervariationen

Winterzeit ist Jagdzeit. Doch in der kalten Jahreszeit stellt der Mensch nicht nur tierischen Böcken (m/w/d) nach, auch das Verlangen (umgangssprachlich: „Bock“) nach dem bierigen Bock steigt. Und obwohl es etymologisch keine Verbindung gibt, sind viele Bockbiere hervorragende Begleiter zu Wildgerichten, gehen also mit ihrem animalischen Namensvetter möglicherweise im Wamst eine wohlige Liaison ein.

Das Bockbier verdankt seinen Namen der niedersächsischen Stadt Einbeck. Die Brauer der Hansestadt exportierten ihr Bier bereits im Mittelalter in weite Ferne. Damit das Bier seine Qualität auf diesen beschwerlichen und langen Reisen bewahren konnte, wurde es stark, also mit einer höheren Schüttung (Malzgabe) eingebraut, die wiederum zu einem höheren Alkoholgehalt führte. Zwar wurde im Mittelalter viel mehr Bier getrunken als heute, aber der Alkoholgehalt der meisten Biere war doch mit zwei bis vier Prozent eher kärglich. Das viel stärkere „Ainpöksche Pier“ war daher ein heiß begehrter Luxusartikel. Martin Luther unterstrich dies, als er ausrief: „Der beste Trank, den einer kennt, der wird Einbecker Bier genennt.“ Auch am Hof der Wittelsbacher in München war dieses Bier sehr beliebt. Zunächst importierte man es aus Einbeck, später warb man kurzum von dort einen Braumeister ab und braute das Bier fortan auch in Bayern. Der Name blieb jedoch.

Bockbiere sind saisonal: Winterbiere, Frühjahrsbiere. Sie sind kräftig, oft süß und süffig, alkoholisch, machen gesellig, fröhlich und behaglich. Ihre Ursprünge sind historisch, traditionell und religiös. Der Genuss ist zuweilen politisch, satirisch oder gar kultisch motiviert. Im ganzen Land wird mit vielen Bockbieranstichen die Starkbierzeit festlich eingeläutet. Bekannt ist der Salvatoranstich am Nockherberg, bei dem sich die bayrische „Politelite“ alljährlich als volksnah und humorvoll inszeniert.

Bockbiere sind farbenfroh, von gelb über alle Spielarten des Bernsteins bis ins Braune, Mahagonifarbene oder gar ins Schwarze ist alles vertreten. Sie sind nicht leicht zu fassen, eigentlich klassisch untergärig und malzbetont, gibt es sie aber auch obergärig zum Beispiel als bananigen Weizenbock, rauchig oder als hopfenbitteren Altbierbock („Sticke“). Was all diese Biere eint, ist ihr nährender, wärmender und berauschender Charakter. Die Stammwürze muss 16 Grad Plato oder höher sein, dementsprechend liegen die Alkoholgehalte normalerweise bei 6,5 bis zehn Prozent.

Eisböcke können aufgrund der Aufkonzentrierung durch Ausfrieren sogar noch deutlich höhere Alkoholgehalte erreichen, vor allem wenn man diesen Vorgang, bei dem Wasser vom Bier abgetrennt wird, mehrmals wiederholt. Das stärkste Bier der Welt, das „Snake Venom“ der schottischen Brauerei Brewmeister hat 65 Volumenprozent Alkohol und sollte daher besser in der Nachbarkolumne „Hochgeistiges“ beschrieben werden.

Bockbier ist typisch und traditionell deutsch, aber mittlerweile überall auf der Welt verbreitet und beliebt. Es ist in und crafty. Sein hoher Alkoholgehalt macht es beliebt bei den jungen Brauern, die keine Filtration oder Pasteurisation verwenden wollen, aber gezwungen sind, dem Handel eine lange Haltbarkeit zu gewähren. Es ist aber mindestens genauso beliebt bei den konservativen Brauern und Biertrinkern, denn Bockbier steht sicher wie kein anderer Bierstil synonym für das Althergebrachte, das sich Bewährende und Bewährte. Ob es nun auf bürgerlicher, adeliger oder klösterlicher Brautration fußt, allemal ist Bockbier ein Schluck lebendige und lebendig machende Geschichte.

Bei guter Lagerung kann sich jede Flasche guten Bockbiers selbst zu einem historischen Exponat generieren. Die Biere sind oft auch noch mehrere Jahre nach Ablauf des Mindesthaltbarkeitsdatums genießbar und reifen zuweilen zu wahren Schätzen heran, denn die Zeit gibt ihnen ihren Feinschliff: Sie werden runder, die Kohlensäure wird feiner eingebunden, und altersbedingte Noten von Sherry, Honig oder Marzipan können sich herauskristallisieren oder gesellen sich hinzu. Sowohl dem bierenthusiastischen, genussfreudigen Entdecker als auch dem vorsorgenden Prepper sei daher angeraten, ausreichende Mengen an Bockbier vorzugsweise in kühlen, dunklen Kellern einzulagern.

Die Welt der Bockbiere ist riesig, und die langen, dunklen und kühlen Winterabende bieten sich an, tiefer in diese wärmende Materie einzutauchen. Doch beim Konsum ist Vorsicht geboten. Naturgemäß wohnt allen Böcken eine gewisse Mächtigkeit inne, die je nach Geschick des Brauers sehr elegant versteckt und dann eben nicht übermächtig daherkommt. Das verleitet zuweilen zu übermäßigem Genuss, der zum partiellen oder totalen Machtverlust führen kann.

Das Einbecker Brauhaus produziert übrigens nach wie vor „Ainpöksches Pier“. Es ist eine der wenigen verbliebenen eigenständigen Aktienbrauereien in Deutschland. Wer schon immer gerne Mitbesitzer einer traditionsreichen Brauerei werden wollte, kann hier ab circa 11 Euro einsteigen (ISIN: DE0006058001). Zum Ärger der Anleger scheint sich die Dividendenrendite der Brauerei jedoch eher mit ihrem alkoholfreien anstatt mit dem traditionsreichen Bockbier zu identifiziert. Auch als Trostspender empfiehlt sich hier ein gut gebrauter, starker Bock.

